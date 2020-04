interdit les pousseurs de faux vaccins pour COVID-19

sur Web sombre il est enfin interdit de vendre des vaccins ou de faux traitements de toute nature contre le coronavirus. Il existe de nombreux marchés de drogues illicites qui tentent de répandre des contrefaçons Traitements Covid-19.

Marché monopolistique déclare que tous ceux qui tentent de colporter seront définitivement expulsés médicaments non éprouvés. Le site est un marché relativement nouveau sur le Dark Web, qui compte un peu plus de 100 vendeurs actifs qui vendent et expédient des drogues illégales aux acheteurs. en échange de crypto-monnaies comme Bitcoin et autres. L’avertissement pour les vendeurs intervient lors d’un afflux récent de médicaments et traitements liés aux coronavirus.

Le site interdit également aux utilisateurs de vendre des articles comme masques de protection et papier hygiénique. Ce n’est pas la première fois que les fournisseurs de médicaments du Dark Web prennent position contre les produits douteux ou nocifs. En 2018, ils ont volontairement cessé de vendre fentanyl opiacé synthétique liés à des centaines de surdoses accidentelles. Les faux vaccins contre les coronavirus qui prétendent être «entièrement testés et confirmés» continuent d’être répertoriés sur d’autres marchés populaires du Dark Web.

Dark Web: premières tentatives pour arrêter le phénomène des faux vaccins pour COVID-19

Il y a actuellement environ 20 vaccins à différents stades de développement dans les laboratoires du monde entier. Aucun n’est lié à un produit apparaissant sur les marchés illicites en ligne. Les fraudeurs vendent des remèdes ou des traitements qui se sont révélés erronés ou qui présentent un danger important pour quiconque les utilise. Un vaccin répertorié sur le marché d’Agartha, au prix d’environ 300 $, contenait un mélange d’amphétamine, de cocaïne et de nicotine.

Le site lui-même comportait des dizaines de répertoires chloroquine et hydroxychloroquine, médicaments annoncés par le président américain Donald Trump comme traitement potentiel pour Covid-19. Les scientifiques ont averti qu’il n’y a aucune preuve de l’efficacité de l’antipaludéen et qu’il pourrait être dangereux s’il n’était pas pris sous la surveillance d’un médecin. D’autres sites Web font la promotion des pilules chloroniques comme «médicament miracle pour le coronavirus», selon l’avocate et auteure Eileen Ormsby, qui a d’abord attiré l’attention sur la politique unique du marché des monopoles.

Une enquête récente de la société de logiciels de sécurité Ombres numériques sur les tendances du Dark Web a révélé qu’il y a eu une forte exploitation de la situation actuelle à des fins lucratives. “Comme nous l’avons vu maintes et maintes fois, les cybercriminels trouveront un moyen de exploiter les peurs et les incertitudes des personnes à la suite de catastrophes et d’urgences majeures “, a écrit Alex Guirakhoo, analyste de recherche sur les menaces des ombres numériques.