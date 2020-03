Internet illimité GRATUIT, voici comment activer

TIM Italie participe activement au projet Solidarité numérique, à travers lequel il s’engage à promotion gratuit pour tous les appels GigaCorona. Comme vous pouvez facilement en déduire du nom, il s’agit d’une offre destinée à toutes les Régions désormais incluses dans la liste de la pandémie de Coronavirus. Il existe un moyen de découvrir comment obtenir cet avantage important en surfant 24h / 24 sans dépenser un seul centime.

TIM GigaCorona est GRATUIT en Italie: tous les détails de l’actualité

Après que la ligne descendante a été corrigée ces jours-ci, les clients ont été ennuyés car ils ont été contraints de mettre en quarantaine et d’être totalement isolés des appels et d’Internet depuis leur domicile. Toute une série de services a cessé de fonctionner alors que l’utilisation du téléphone mobile n’a pas cessé. Juste par rapport à la ligne 4G, une fissure s’ouvre qui en promo illimitée et gratuit pour rester connecté en cette période de grands bouleversements.

Pour toute la période d’urgence qui nous accompagnera jusqu’aux premiers jours d’avril, nous sommes invités à Activate 500 Go gratuits. Plus que suffisant pour financer les épisodes d’une longue série télévisée sur Netflix ou les playlists musicales de services importants tels que Spotify. Il existe également un espace pour l’utilisation des appels et des appels vidéo sur le réseau à travers les applications les plus célèbres.

Pour accéder à la promo, la première chose à faire est de s’embêter à s’inscrire au service gratuit Soirée TIM puis appuyez sur la bannière qui indique la présence active de la nouvelle campagne commerciale.

Exactement un mois après la demande, le service désactiver automatiquement sans demander aucune dépense à l’utilisateur. Vous pouvez également procéder via l’application mobile MyTim pour les appareils Android et iOS ou par téléphone pour plus d’informations.