Internet lent mis en quarantaine? Voici comment nos vitesses ont changé

L’image d’une connexion à domicile rapide et performante semble être un souvenir lointain pour de nombreux Italiens, qui en ces jours de crise sanitaire et la quarantaine à domicile ont connu une ralentissement drastique des vitesses de connexion, probablement en raison du pic des accès contemporains. Une situation qui s’est produite et s’est répétée dans la plupart des régions d’Italie, avec des ralentissements plus Émilie Romagne, Ombrie et Sicile.

Il faut cependant dire que dans les semaines précédant le verrouillage, en Italie, il y a eu un augmentation générale de la vitesse moyenne de la connexion domestique, avec une augmentation de 32% par rapport à l’année dernière. Il a étudié comment et dans quelle mesure les connexions à domicile ont changé au cours des derniers mois SosTariffe.it. Dans sa dernière enquête, le portail s’est concentré sur la comparaison des temps de téléchargement moyens enregistrés entre 2019 et 2020, détectant également ceux qui étaient les changement entre la période de pré-verrouillage et la période de quarantaine à domicile.

Comment les vitesses des réseaux domestiques ont changé avant et pendant la quarantaine

Tout d’abord, en comparant les quatre premiers mois de cette année avec les quatre premiers mois de l’année dernière, il a été constaté que la vitesse de connexion a augmenté dans presque toutes les régions, avec un 32,03% d’augmentation (il est passé d’une vitesse de téléchargement moyenne de 33,06 mb / s à 43,65 mb / s).

la La Campanie est la région qui a enregistré la vitesse de téléchargement la plus élevée jamais enregistrée avec une augmentation de 83,64% par rapport au passé et une vitesse de connexion moyenne de 64,9 mb / s. Les régions qui ont enregistré la plus forte augmentation sont les Lazio, avec une vitesse moyenne de 51,87 mb / s, leOmbrie, avec une vitesse d’environ 46 mb / s et la Molise, une augmentation de 52,03% par rapport à l’année dernière. En regardant le graphique, cependant, nous remarquons que certaines régions au lieu de progresser ont enregistré une baisse. C’est le cas de Sardaigne, où la connexion a subi une ralentissement de -2,21%, de Friuli Venezia Giulia (-24,69%) et des Vallée d’Aoste (-63,75%).

Pendant le semaines de quarantaine à domicilemalheureusement Les vitesses de connexion à domicile ont généralement ralenti. Les régions qui ont connu les plus grands ralentissements sont: Émilie Romagne (-46, 26%), suivi de Ombrie (- 43, 83%) e Sicile (-40,15%).

Il y a cependant aussi des cas où les vitesses de connexion ont même augmenté – quoique légèrement – pendant le verrouillage. C’est le cas de Ligurie (+ 2,61%), des Campanie (+ 3,91%) et le Pouilles (+ 6,01%), qui a réussi à surfer beaucoup plus vite.