Interview de Gabriel Luna: Terminator: Dark Fate | .

Tim Miller’s Terminator: Dark Fate brandissait une épée à double tranchant: il a choisi d’abandonner plusieurs des dernières offres de la franchise et s’est plutôt inséré dans le scénario comme une suite directe du classique de James Cameron en 1991, T2: Judgment Day. Avec le retour tant attendu de la légende de la franchise Linda Hamilton, Dark Fate a également présenté au public le Rev-9, le dernier né de l’intelligence artificielle assassin. En transformant la force brutale du T-100 d’Arnold Schwarzenegger et la viscosité fluide et métallique du T-1000 de Robert Patrick, le Rev-9 était sans doute deux fois plus efficace, capable de détacher son extérieur en polyalliage mimétique de son endosquelette et de fonctionner chacun comme sa propre unité . À temps pour la sortie numérique / Blu-ray du film le mardi 28 janvier, . a eu le plaisir de rattraper Gabriel Luna, la star de l’action de 37 ans qui joue Rev-9, à propos de ses expériences à bord du Terminator héritage.

La matérialité du Terminator fait partie intégrante de chaque film. En venant derrière le T-100 et le T-1000, quelles sortes de choses vouliez-vous garder de ces représentations et que vouliez-vous ajouter vous-même au personnage?

Gabriel Luna: En ce qui concerne ce que j’aime de ces deux premiers films, je voulais maintenir la menace et être un présecne antagoniste fort et frais à l’écran. Bien sûr, pour maintenir tout cela, vous ne pouvez pas réparer ce qui n’a pas été brisé. Personnellement, je devais faire travailler mon corps, ce qui était rajeunissant, et j’ai pris 16, 17 livres au moment où Arnold [Schwarzenegger] arrivé en juin. À ce moment-là, je l’ai allumé à onze heures. Ma transformation corporelle a vraiment commencé à s’accélérer; il était vraiment utile avec ça.

Je voulais évidemment être fort et valide comme Arnold, tout en conservant mon agilité. La première question qu’ils m’ont posée était: “êtes-vous rapide?” Et j’ai dit: “Ouais, mec je suis rapide!” Je voulais donc rester ainsi et garder les choses équilibrées.

Arnold était évidemment le réservoir de l’image Terminator, et le T-1000 était beaucoup plus fluide et beaucoup plus agile, sans aucune intégrité structurelle. Vous savez, cela pourrait être éclaboussé en un million de petites gouttes. Donc, la grande chose au sujet du personnage que je joue est qu’il est une belle combinaison des deux. Je voulais juste que le public soit pleinement incarné dans ces moments et ne s’ennuie pas [of my character].

Eh bien, s’il y a quelque chose de plus difficile que de vivre l’héritage d’Arnold, c’est d’essayer d’être à la hauteur du corps d’Arnold.

Gabriel Luna: Ouais [laughs].

Dans cet esprit, de nombreux films et cinéastes relancent les franchises à succès et produisent des redémarrages de films classiques. Selon vous, quelle est la chose la plus importante à réaliser pour un acteur lorsqu’il entre dans une histoire établie et chérie?

Gabriel Luna: Je pense que l’amour se manifeste. Dans mon expérience avec Terminator, je voulais montrer à quel point j’aime les films Terminator, vous voyez ce que je veux dire? Combien Linda Hamilton connaît et aime le personnage de Sarah Connor. Je pense apporter tout mon fandom au tournage – tout en maintenant un professionnel [outlook] – et l’affichage de mon investissement dans l’histoire apparaît vraiment dans le produit final.

Vous savez, vous jouez dans un film Terminator, mec, donc vous voulez être la meilleure version du personnage que vous puissiez être. Ces films ont créé tant d’idées en matière d’IA et de science-fiction, et j’aime tout ce qui les traverse. Et quand vous impliquez ceux qui aiment vraiment [the franchise] et je le sais, je pense que ça aide toujours.

En ce qui concerne Dark Fate, nous devons parler des effets spéciaux, car ce film utilise largement ce qui est disponible dans ses effets pratiques et visuels, en particulier en ce qui concerne votre personnage. Y a-t-il eu des difficultés à fournir une performance d’action qui reposait si fortement sur des effets que vous ne pouviez pas contrôler ou avec lesquels vous ne pouviez pas interagir?

Gabriel Luna: Non, je suis resté aussi accueillant que possible envers les techniques. Je suis un grand geek du cinéma, donc passer du temps avec les hommes et les femmes d’Industrial Light & Magic était tout simplement incroyable: le même marqueur de suivi qui a touché le visage d’Al Pacino dans The Irishman a touché le mien, donc il y avait beaucoup de bons moments à partager avec [our team].

Alors oui, je viens de rouler avec les poinçons, j’emporterais des lames en mousse toute la journée juste pour avoir quelque chose [to work around] et à un moment donné, je les ai collées à mes mains juste pour avoir l’arme là. C’était une sorte de solution plutôt low-tech ce jour-là, juste coller de la merde à mes mains.

En tant que connaisseur de cinéma, je suis sûr que vous avez totalement saisi l’opportunité de –

Gabriel Luna: Oh oui, tous les effets étaient super.

Je voulais parler un peu du Mexique car le pays a toujours joué un rôle important tout au long de ces films mais jamais plus que dans Dark Fate. Mais au-delà d’être le cadre actuel, ce film a jeté deux acteurs latino-américains dans ses rôles principaux et parvient même à trouver de la place pour un commentaire politique. Dans quelle mesure ces éléments étaient-ils importants pour vous?

Gabriel Luna: Vous l’avez frappé directement sur la tête. Le Mexique est ancré dans l’ADN de cette histoire; c’est un endroit très important pour Sarah en tant que personnage et où elle irait panser ses blessures et se placer directement avant un combat. J’aime que la première moitié de notre film se déroule à Mexico, culminant avec un franchissement de la frontière. Comme vous le savez bien, cette frontière est traversée par des gens depuis des milliers d’années et maintenant, nous avons la situation où des personnes sont détenues. Mais quand nous avons tourné le film, ces informations venaient juste de faire surface, et nous voulions intégrer cela dans notre histoire parce que c’est une atrocité et nous ne voulions pas que cette atrocité ne soit pas vue.

Nous pensions que ce moment serait une note rapide ou une marque de ce qu’était cette situation. Mais malheureusement, quand le film est sorti, c’était toujours la vérité et cela se produisait toujours.

Mais je suis fier des cinéastes, et je suis fier de Tim pour avoir incorporé cela dans l’histoire et ne pas avoir essayé de battre les gens avec la tête. Montrez-leur simplement la vérité et laissez-la voir par eux-mêmes.

En tant que fan clair et maintenant membre de la franchise, où voulez-vous voir Terminator aller ensuite?

Gabriel Luna: Oh mec. Eh bien, j’ai dit à tout le monde que nous devons avoir un REV-9 autonome [movie] avec une découverte complète et une ventilation complète de la vie du gars et de qui était l’humain.

[One idea that I like] est les résistants qui voient un adversaire, un ennemi, un Terminator avec le visage de quelqu’un qu’ils ont suivi et adoré.

Terminator: Dark Fate est désormais disponible sur Digital / 4K Ultra HD / Blu-ray.