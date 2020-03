Interview de Gary Sinise: Je crois toujours

Je crois toujours raconte l’histoire d’une romance pour les âges et d’une foi qui fait passer un homme à travers ses jours les plus sombres. Basé sur les mémoires du musicien chrétien Jeremy Camp, le film explore son mariage avec sa première épouse Melissa et ses expériences après sa mort.

Alors que KJ Apa et Britt Robertson jouent le jeune couple et sont au centre de l’histoire, ils sont aidés par un casting de soutien stellaire d’acteurs respectés. Gary Sinise joue le père de Jeremy, et il a partagé les détails de sa dynamique à l’écran et celle d’Apa avec . dans une récente interview. Il a également expliqué pourquoi il était si ému par l’amour que Jeremy et Melissa partageaient.

Gary, ce film est incroyable. Tellement touchant de tant de façons différentes. Je ne suis pas un mec émotionnel, mais ça m’a mis ici au cœur. Connaissiez-vous l’histoire de Jeremy Camp avant de vous lancer dans le projet?

Gary Sinise: Je ne l’étais pas, mais j’ai été touché par l’histoire quand j’ai lu le script. Je connais Andy et Jon Erwin; grands gars, grands cinéastes. J’adorais I Can Only Imagine et je les connais depuis un bon moment. J’ai raconté un de leurs documentaires il y a quelque temps sur Steve McQueen. Quand ils me l’ont envoyé, je l’ai lu et j’en ai été très ému. Le timing a fonctionné; tout s’est réuni, et j’ai pu le faire.

Vous incarnez le père de Jeremy dans la pièce. Pouvez-vous me parler de leur relation dans le film?

Gary Sinise: Oui, ils ont évidemment une relation étroite. KJ est si bon dans le film. Dès que je l’ai rencontré, c’était une relation de travail très facile que nous avions ensemble. Ce n’était pas difficile de travailler avec KJ, nous sommes donc tombés dedans. Je suis entré; ils tiraient déjà. Ils tournaient déjà depuis un moment. Je suis venu pendant sept jours et je suis tombé dedans avec lui.

Il y a tellement à retirer de cela. Ce n’est pas seulement un film religieux, mais c’est aussi une grande histoire d’amour. Qu’espérez-vous que le public retire quand il voit ce film?

Gary Sinise: Je pense que c’est une histoire d’amour très spéciale. Contrairement à, vous savez – il a un tel cœur. Et les deux jeunes, la façon dont ils se réunissent et les types d’individus qu’ils sont dans le film … C’est basé sur la vraie vie, vous savez. Ainsi, KJ et Britt apportent ensemble cette belle chaleur.

Cela ne ressemble pas à votre histoire d’amour typique de deux personnes qui se rencontrent au collège et passent du temps et vont aux fêtes et font tout ça. Il y a quelque chose qui se passe entre les deux, et ça se passe très rapidement. Et évidemment, sur la base d’une histoire vraie, tout cela s’est produit en quelques années, point. Quand vous le regardez, et vous savez que c’est vrai – vous savez que c’est basé sur la vérité – c’est encore plus puissant, je pense, à cause de cela.

Mon père est vétérinaire et je sais que vous avez la Fondation Gary Sinise. Pouvez-vous m’en parler un peu?

Gary Sinise: Oui, quelle branche est-il?

C’était un Marine.

Gary Sinise: Marine? Semper Fi. J’ai également beaucoup d’anciens combattants dans ma famille et j’ai commencé à travailler avec des anciens combattants il y a de nombreuses années dans les années 80 et 90. Et puis, après avoir joué le lieutenant Dan à Forrest Gump, j’ai commencé à travailler avec nos blessés et j’ai commencé à soutenir nos soldats en déploiement en Afghanistan et en Irak. Et tout cela s’est simplement traduit par une mission de service à temps plein.

Je consacre la majeure partie de mon temps à cette mission de service de la Fondation Gary Sinise. Nous faisons des premiers intervenants; nous fournissons de l’équipement dans tout le pays pour les petits services d’incendie et les services de police qui ont diverses petites ressources mais qui ont besoin de beaucoup d’aide car ils desservent une grande communauté. Et donc, nous essayons d’aider là où nous le pouvons. Vous pouvez aller sur GarySiniseFoundation.org pour en savoir plus à ce sujet.

Dates de sortie clés

Je crois toujours (2020)Date de sortie: 13 mars 2020

