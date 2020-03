Interview de la réalisatrice Melina Matsoukas: Queen & Slim

Certaines personnes considèrent le Civil Rights Movement comme une relique du passé, comme si le racisme institutionnel n’était plus un problème aux États-Unis. Dans le cadre grandiose de l’histoire, il peut être facile de regarder l’élection du président Barack Obama en 2008 et de déclarer le problème national du racisme complètement terminé, et certains médias câblés adorent affirmer que c’est le cas, indépendamment de la poursuite tendance d’hommes et de femmes noirs non armés se retrouvant assassinés aux mains de policiers censés protéger et desservir leurs quartiers.

L’état actuel d’Americana est en pleine mutation, donc c’est au cinéma, à la télévision et à d’autres formes d’art de documenter l’esprit, l’espoir et le désespoir de l’époque avant que l’histoire ne décide de passer sous silence la perte de vies innocentes et de reléguer la mort d’innocents à une note de bas de page dans un manuel. Les films ont le pouvoir de prendre des statistiques et de les transformer en histoires auxquelles le public peut se rapporter. Queen & Slim est un de ces films. Bien qu’il ne soit pas directement basé sur une histoire vraie, le film capture l’essence des relations raciales dans l’Amérique moderne. Queen & Slim suit un jeune couple noir qui est abordé par un policier heureux, mais parvient à tuer l’officier en état de légitime défense après avoir commencé à tirer avec son arme avec l’intention de tuer. En fuite de la loi, le couple se lance dans une odyssée à travers l’Amérique, à la recherche de justice et se retrouve.

Tout en faisant la promotion de la sortie vidéo de Queen & Slim, la réalisatrice Melina Matsoukas a parlé à . de la création d’une histoire basée sur le discours social, politique et racial qui définit notre époque actuelle. Elle parle de couler la paire parfaite de Jodie Turner-Smith et Daniel Kaluuya. Elle discute des pressions et des responsabilités liées à la réalisation de son premier long métrage et des responsabilités liées à l’utilisation de sa plateforme en tant que cinéaste pour raconter une histoire noire qui peut être partagée avec un public de masse.

Queen & Slim est maintenant disponible en numérique et sort le 3 mars sur DVD et Blu-ray.

Vous vous êtes fait un nom en réalisant tant de clips musicaux au fil des ans avant de passer à la télévision. Je veux dire, ces chansons de Beyonce et Lady Gaga sont à peu près la bande originale de mes années de lycée. Mais c’est votre premier long métrage. Était-ce quelque chose que vous aviez toujours en tête ou le film est-il venu sur votre bureau et soudain, vous avez ressenti le besoin de le diriger?

Les deux, en fait. Je cherchais quelque chose dans l’espace narratif depuis un certain temps, mais rien ne m’a vraiment ému. Je ne pense pas que quiconque ait vraiment pu capturer qui j’étais ou ce que j’appréciais en tant qu’artiste et cinéaste, jusqu’à ce que je rencontre Lena Waithe. Cela a été difficile pour moi parce que, honnêtement, beaucoup de films vers lesquels je gravite sont des scénaristes / réalisateurs, et je ne suis vraiment pas écrivain. Donc, trouver quelqu’un avec un morceau de matériel qui parlait vraiment à mes valeurs, à mon style et à mon histoire était très important pour moi. Je n’avais rien trouvé avant de rencontrer Lena. Nous avons travaillé ensemble sur Master of None, et elle écrivait un scénario, et elle m’a dit qu’elle y travaillait. C’était comme si elle m’avait présenté le concept, ce qui m’a vraiment intrigué. Puis, quand elle m’a envoyé le script, elle a dit qu’elle n’avait que l’idée de le diriger. Je suppose que j’étais un peu hésitant parce que j’avais lu tellement de scripts qui ne m’avaient pas ému de cette façon, mais j’ai pris ce script et je n’ai pas pu le déposer. Je l’ai probablement terminé en moins de deux heures. Et pour une fois, je n’étais qu’un fan. Cela ne ressemblait pas à du travail. Il avait tous les éléments de ce que je voulais dans un long métrage; en tant que cinéaste, mais aussi en tant qu’humain. C’était vraiment politique, il y avait quelque chose à dire, une perspective très forte. Il s’agissait de l’expérience noire, que j’apprécie, représentant nos histoires à l’écran. Et c’était une belle histoire d’amour entre deux personnes qui n’auraient probablement pas gravité l’une vers l’autre si elles n’avaient pas eu cette expérience traumatisante partagée qui les a vraiment forcées à se voir et à se connecter d’une manière que je n’avais pas vraiment vue auparavant. Je n’avais jamais vu cela représenté auparavant, en termes d’amour noir à l’écran. Je voulais faire partie de cette histoire.

Dans le futur, dans 20, 30, 50 ans, je ne sais pas comment l’histoire va parler aujourd’hui. Je ne sais pas ce qu’ils feront pour blanchir les tensions raciales d’aujourd’hui, et je pense qu’il est si important qu’un film comme celui-ci dévoile vraiment les choses, la relation entre les flics et leur communauté. Nous l’avons déjà vu. Ce n’est que dans les films que vous pouvez trouver une représentation précise de New York dans les années 1970. La ville elle-même ne représente pas son passé. Ils sont comme “ça n’est jamais arrivé!”

Ouais, “Brooklyn n’a jamais ressemblé à ça!”

Droite? “Il y avait toujours autant de Blancs à Harlem.”

Exactement. “Nous avons toujours eu un Whole Foods ici!”

Donc, l’idée est quelque chose comme, quel que soit l’avenir de ce pays, nous ne pouvons pas oublier la situation actuelle?

Ouais, absolument. Je pense que cela fait partie, en particulier pour les Noirs et la culture noire, de récupérer vraiment nos histoires et de représenter l’histoire et les temps dans lesquels nous vivons, et de les refléter honnêtement et véritablement. Je crois profondément au pouvoir du cinéma de raconter ces histoires. J’ai pu grandir avec le travail de Spike Lee. Il a fait beaucoup de cela avec Do the Right Thing, et Julie Dash avec Daughters of the Dust, et John Singleton avec Boyz n the Hood … Je parlais juste du caractère classique de Boyz n the Hood pour capturer le conflit à LA à une époque où je n’en avais aucune expérience et à quel point c’était important pour la communauté. Je crois donc que c’est la fonction, la responsabilité et le devoir du cinéma de refléter le temps dans lequel nous vivons. J’y crois beaucoup, et d’avoir également un enregistrement visuel honnête de cela. Nous écrivons à ce sujet, nous avons évidemment de la littérature, des articles et de la presse de toutes ces années, mais c’est difficile à imaginer. Mais lorsque vous mettez un cachet visuel sur cette histoire, cela crée cette vision puissante qui, espérons-le, résistera à l’épreuve du temps et restera un témoignage de la manière dont nous avons dû vivre.

Je pense à moi, je veux dire, je ne conduis même pas, donc je n’ai évidemment jamais été arrêté. Mais pour moi, en tant qu’Américain à la peau claire, je ne peux pas imaginer que toute interaction en tête-à-tête avec un flic me conduise à me faire tuer. Cela ne me vient jamais à l’esprit. J’habite à New York et nous avons soudainement des flics dans chaque station de métro, ce qui n’est pas agréable. Je n’ai jamais été arrêté et fouillé. Il y a une déconnexion où, même si vous vivez en ville, vous ne remarquerez probablement même pas tout ce qui se passe autour de vous, sauf si vous êtes la cible. Et je pense que l’art comme ce film montre aux gens les choses qu’ils n’ont pas à voir dans la vraie vie, ou dont ils détournent inconsciemment le regard.

Exactement. Oui, je voulais vraiment mettre le public dans cette expérience. Je voulais créer de l’empathie ou de la compréhension pour ma communauté et les difficultés que nous traversons. Je voulais que tout le monde sache ce que ça fait quand cette sirène bleue est derrière vous lorsque vous conduisez une voiture et vous ne savez pas si vous allez sortir de cette altercation en vie. Et je pense que nous avons réussi, heureusement. Cela a vraiment eu un impact magnifique sur le public et a provoqué beaucoup de dialogues. C’était certainement le point, pour vous faire voir ce que certaines personnes choisissent d’ignorer. Et pour faire preuve d’empathie, pour vous voir. Je pense que tout le monde peut comprendre ces personnages. Je pense que, évidemment, ils parlent de notre expérience, et ce sont des personnages très noirs, mais je pense que tant de gens peuvent se voir tellement et savoir qui sont Queen & Slim. C’est juste un homme simple qui trouve satisfaction dans les choses simples de la vie, et je pense que cela parle à tant d’hommes vivant en Amérique.

Quelque chose que j’apprécie vraiment, et auquel je n’avais même pas pensé jusqu’à présent, c’est qu’il n’y a pas de personnage blanc “substitut du public” qui tisse dans et hors de l’histoire. Y a-t-il jamais eu une pression du studio pour avoir ce genre de personnage?

Pas du tout! Lena et moi sommes vraiment fortes dans nos histoires. C’était l’une des choses qui m’ont attiré vers le scénario, qu’il défie toutes les traditions de Hollywood blanc, essayant de comprendre les histoires noires à travers un personnage blanc. Nous l’avons vu maintes et maintes fois. Ce n’était pas vraiment nécessaire pour cela. Cela a vraiment parlé à notre communauté et à la façon dont nous voulons refléter notre histoire. Je n’ai pas besoin de me comprendre, la façon dont je marche dans la vie, à travers une personne blanche. Et honnêtement, je ne pense pas que le public blanc en ait besoin non plus. Avoir le courage de défier les traditions à travers lesquelles nous avons été élevés. Nous ne coupons pas aux flics qui les pourchassent, pour voir à quelle distance ou à proximité ils sont pris. Nous n’avons pas ce genre d’histoire B, ce qui a rendu le tournage beaucoup plus difficile. Nous devions compter sur Jodie et Daniel, mais ils ont vraiment réussi. Et je pensais juste que c’était vraiment intéressant … Je ne sais pas si vous pourriez appeler cela une manière expérimentale d’écrire, mais c’était très différent et difficile pour moi en tant que cinéaste; J’ai dû trouver un moyen de maintenir la tension qu’aurait une poursuite policière sans pouvoir y couper, visuellement. J’ai dû le faire en utilisant la cinématographie, l’éclairage et le son, afin de maintenir cette tension. C’était un défi vraiment intéressant pour moi, en tant que réalisateur.

Quel a été le processus pour obtenir Jodie et Daniel?

Daniel avait rencontré Lena lors d’une projection pour Get Out. Ils se sont connectés alors qu’elle écrivait les toutes premières ébauches du script. Il a demandé s’il pouvait le lire, non pas qu’il se disputait le travail, mais tout comme un autre créateur souhaitant collaborer avec quelqu’un qu’il respectait. Il a lu le scénario et il a tout de suite su qu’il était mince. Alors il lui a dit qu’il voulait jouer Slim, mais elle a en quelque sorte actionné les freins et a dit: “Eh bien, je veux que Melina le dirige, donc c’est vraiment sa décision.” Et il a respecté cela. Puis, quand je l’ai lu, et j’ai commencé à réaliser et à produire, elle a mentionné Daniel. En fait, je pensais à quelqu’un d’autre. Je ne connaissais pas grand-chose de Daniel à part Get Out. Je ne pensais pas que le personnage de Get Out était mince. Mais à cause de mon respect pour Lena, j’ai rencontré Daniel. Je pense que, dans les cinq premières minutes de la réunion, je savais que j’avais trouvé mon Slim. Il était tout. Il avait une telle passion pour ce rôle, et c’est vraiment un témoignage de son talent en ce qu’il a vraiment incarné chaque personnage qu’il joue. C’est pourquoi je pensais que le personnage qu’il incarne dans Get Out était qui il était vraiment. Lors de cette réunion, je lui ai proposé ce rôle. J’ai ensuite appelé Lena et lui ai dit: “J’espère que vous l’aimez toujours.” De toute évidence, elle était toujours extatique.

Et Jodie?

Lena et moi voulions profiter de l’occasion pour créer une plate-forme pour une nouvelle actrice noire. Ce n’est pas une occasion que nous avons souvent de diversifier notre industrie, donc nous ne voulions pas laisser passer cette occasion. Nous sommes donc allés voir Carmen Cuba, notre directrice de casting, qui est formidable. Et Jodie était au premier tour! Je me souviens l’avoir regardée, ne croyant pas un peu que nous avions trouvé notre reine, mais sachant aussi qu’elle l’était. Nous avons essayé de la dépasser, mais nous ne pouvions tout simplement pas. Elle était tellement en couches, si vulnérable. Elle avait cette joie, mais aussi cet esprit protecteur dont Queen avait besoin. Et puis nous avons fait un test de chimie, et la chimie était indéniable. Nous étions vraiment heureux d’avoir trouvé notre Queen & Slim, et ils ont pu se soutenir mutuellement d’une manière que je n’avais pas vraiment vue auparavant.

Queen & Slim est maintenant disponible en numérique et sort le 3 mars sur DVD et Blu-ray.

