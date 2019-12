Interview de Little Women 2019: Ronan, Pugh, Scanlen et Dern

Petite femme a été adapté presque autant de fois que Pride and Prejudice, mais la dernière adaptation de Greta Gerwig apporte quelque chose de nouveau à la table. À l'ouverture du film le 25 décembre, le public verra chacune des sœurs March sous un nouveau jour, ainsi que la nature même de leur récit. La famille March – comprenant Saoirse Ronan, Eliza Scanlen, Florence Pugh et Laura Dern – a parlé à Screen Rant de la façon dont le script de Gerwig a changé leur point de vue sur le classique de Louisa May Alcott.

Mesdames, je suis absolument amoureuse des petites femmes. Je le suis depuis que je suis enfant, mais j'avais l'impression que la version de Greta Gerwig ouvrait vraiment de nouvelles portes et explorait des idées préconçues auxquelles je n'avais pas pensé auparavant. Alors, y avait-il quelque chose dans sa version qui a changé votre point de vue sur les petites femmes?

Florence Pugh: Oui, totalement. Même si c'est dans le livre, je n'ai jamais vu Amy comme ça auparavant. Je ne l'ai jamais comprise comme ça auparavant. Elle a eu l'occasion, je suppose, d'être aimée – ce qui ne se produit pas.

Laura Dern: Je n'ai jamais ôté celle de l'être «l'autre» si vous êtes artiste; si vous avez envie de vous connaître [comme] les personnages féminins et masculins de cette histoire. Ses écrits sur le fait de se sentir déplacé et d'essayer de trouver un chez-soi; c'était magnifique comment Greta l'a dit clairement dans cette version.

Eliza Scanlen: Nous disons aujourd'hui que Greta est très enracinée dans l'art et l'argent, et c'est à la base de cela. Et bien qu'il y ait des thèmes abstraits, et c'est beaucoup le caractère sacré de la fraternité et de la famille, il s'agit aussi de quelque chose de très réel et de quelque chose qui existe encore aujourd'hui. Et c'est pourquoi c'est toujours aussi pertinent.

Mais oui, il y a de gros enjeux, et ça fait un super film.

J'aime aussi la sensation très précise et pourtant naturelle du dialogue, où vous vous chevauchiez tous, et j'avais l'impression que vous étiez vraiment une famille. Comment avez-vous travaillé pour atteindre cet équilibre?

Saoirse Ronan: Nous venons de le percer, car tout est écrit. Rien de tout cela n'est de l'improvisation. Et Greta l'avait écrit dans le style d'une pièce de théâtre, où vous avez des tirets. Alors que le tiret monte sur ma ligne, Eliza arrive avec sa ligne. C'était musical, et nous devions vraiment connaître chaque instrument que nous jouions et savoir exactement quand entrer. Et quand vous l'avez obtenu, c'était comme une drogue, comme, vous en tiriez un tel buzz. Parce qu'il y avait tellement de pièces mobiles qui devaient venir tout droit. Et quand cela s'est réuni, c'était comme par magie.

Maintenant, si vous deviez faire une situation de chaises musicales, où tout le monde joue un personnage différent dans Little Women, qui joueriez-vous? Et tu peux aussi être un homme.

Saoirse Ronan: Oh, tu peux être un homme?

Florence Pugh: Je veux être John Brooke! J'adore la façon dont il ressemble un peu à Laurie. Il est aussi totalement amoureux de cette famille.

Saoirse Ronan: Je serais M. Dashboard. "Non, non, non. Voici ton histoire." Je serais M. Dashwood, mais je le jouerais exactement comme Tracy Letts.

Eliza Scanlen: Je veux juste être Tracy Letts.

Saoirse Ronan: Je veux juste être Tracy Letts, en fait.

Laura, tu pourrais jouer n'importe qui. Mais qui joueriez-vous le plus magnifiquement?

Florence Pugh: Hannah.

Laura Dern: Hannah! Je l'aimais. Je pense que personne ne peut jouer Hannah comme [Jayne Houdyshell]. Elle était incroyable.

Saoirse Ronan: Et une des poupées de Beth?

Eliza Scanlen: Je serais Joanna. Elle est gâtée pourrie.

