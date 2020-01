Interview de Sophie McShera et Michael Fox: Downton Abbey

Les fans ont eu un autre aperçu de leurs personnages préférés dans le récent Downton Abbey film, qui a été un succès pour Focus Features. Le Blu-ray étant désormais disponible, une nouvelle visite au manoir digne s’impose. Mais les téléspectateurs ne se contentent pas d’aller pour le drame de grande classe et la gastronomie, ils sont également profondément attirés par la vie en bas des serviteurs de la maison. Sophie McShera et Michael Fox, qui jouent la femme de chambre Daisy et le valet de chambre Andy, ont expliqué à . pourquoi ils occupaient une place si spéciale dans le cœur des fans.

Les gars, avant tout, félicitations pour le film. Travail incroyable. Contrairement à mes collègues, j’ai vu le film avant le spectacle. Le film vous présente brillamment à tout le monde, et vous comprenez les motivations de tout le monde, donc excellent travail sur ce front. Après avoir su que la série allait devenir un film, quelles ont été vos premières réactions?

Michael Fox: Eh bien, excité de le faire et que ce ne soit pas fait. Le voyage à Downton n’est pas terminé. Mais aussi comme des points d’interrogation à ce sujet. Pouvons-nous le faire correctement? Peut-on justifier les raisons d’aller au grand écran? Les gens le verront-ils? Les gens voudront-ils sortir de leurs pièces de devant, où ils l’apprécient normalement, et faire un voyage au cinéma? Mais aussi, est-ce que ça va être une lettre d’amour aux fans comme vous le voulez. Mais aussi, pour les personnes qui n’ont pas vu la série, cela fonctionnera-t-il comme un film autonome? Il y a donc beaucoup de choses.

Sophie McShera: C’est tellement cool. Nous ne nous y attendions pas vraiment. Je pensais juste que ce serait tous les fans qui l’auraient déjà regardé, donc c’était vraiment sympa.

La chose intéressante pour moi, c’est que je m’identifiais tellement à la classe des serviteurs que je me suis super impliqué dans chaque personnage. Pourquoi pensez-vous que les gens sont si émotionnellement investis dans ces personnages?

Sophie McShera: Je pense que si vous êtes une personne ordinaire qui regarde le spectacle, c’est votre chemin. Parce que c’est tellement d’un autre monde, cette vie, et votre chemin est probablement à travers les domestiques, n’est-ce pas? Dans ce monde. Et je pense que vous ressentez pour tous les personnages, et vous êtes investi dans tous, mais c’est votre sorte de passerelle initiale.

Michael Fox: Je pense aussi que ce que vous appréciez, c’est que vous voyez les coulisses en bas, puis vous voyez également un personnage rafraîchir à l’étage. Vous les regardez mettre en conformité à ce moment-là. Et puis vous les voyez sorte de tout laisser tomber et de potins sur ce qui s’est passé, alors vous obtenez un peu plus de potins et de scandales en bas. Cela semble un peu plus humain, car vous n’êtes pas toujours parfaitement tenu.

Voilà un excellent point. Andy passe en quelque sorte par ses accès de jalousie dans ce film; il y a un plombier qui s’implique. Parlez-moi de la façon dont Andy considère le plombier et comment cela fonctionne-t-il finalement pour lui ou contre lui avec ses accès de jalousie?

Michael Fox: Eh bien, c’est drôle parce que j’étais excité que cette partie de son personnage soit montrée, parce qu’il est normalement si serviable et respectueux. Et quand il voit qu’il pourrait potentiellement perdre Daisy, il agit. Et oui, c’est stupide, et les répercussions sont probablement un peu trop importantes ou pourraient être trop énormes. Il n’anticipait pas cela. mais j’aime le fait que c’est la chose qui lui ramène Daisy.

Parce que Daisy est celle qui repousse les limites de la maison et du travail et de l’époque. Une fois qu’il sera dans ce train, sa carrière sera potentiellement sur le chemin de Carson, et il en est content. Donc, j’aime le fait que c’est Daisy, à ce moment-là, qui lui dit de se débarrasser des contraintes et des attentes et d’être plus ambitieux. Je pense que c’est vraiment génial de l’écriture de Julian.

Sophie, il y a une dynamique amusante entre Andy et Daisy, et j’aime tellement le personnage. Pouvez-vous me parler un peu de ce qu’elle voit finalement chez Andy?

Sophie McShera: Il est tellement adorable. Je pense qu’au début, c’était juste qu’il était si gentil et bon et toutes ces choses que tu disais que tu n’aimais pas pour lui. Je pense qu’elle était à ce moment de sa vie pour rencontrer quelqu’un comme lui parce que vous ne le saurez pas, mais elle a eu quelques autres valets de pied en cours de route et cela n’a pas fonctionné. Je pense qu’elle est incroyablement ambitieuse, et elle ressent ce genre de pieds qui démangent comme: “Oh, est-ce ce que je veux? Il est vraiment gentil, mais qu’est-ce qui va être notre avenir?”

Je suppose qu’elle le voit plus du point de vue de la façon dont elle est assez hostile à cette visite royale et pense que c’est ridicule, et il fait ce genre de truc de rock and roll et … ruine la visite royale. Plus que cet acte jaloux, je pense qu’elle le voit comme, “Oh, c’était plutôt cool.” C’est assez amusant qu’ils se réunissent.

En parlant de l’avenir, y a-t-il des cloches de mariage dans les plans dans une suite possible s’il y en a une? Aimeriez-vous le voir aller dans cette direction, ou où aimeriez-vous voir vos personnages aller?

Michael Fox: Eh bien, ça ne marche jamais bien avec Julian, nous le savons.

Sophie McShera: Nous ne voulons pas être trop heureux, car alors nous n’avons plus d’histoire.

Michael Fox: Quelque chose doit aller de travers, mais j’aimerais qu’il aille dans cette direction. C’est un tel bijou avec ce film, que nous avons eu l’histoire que nous avons faite avec tant de personnages et d’acteurs. Nous avions une très belle histoire à laquelle nous pouvions nous accrocher, et si nous arrivons à poursuivre cela avec eux, je pense que ce serait incroyable. Personnellement, je pense qu’Andy voudrait des enfants et un mariage.

Sophie McShera: Mais Daisy a beaucoup à faire. Je ne pense pas qu’elle sera heureuse si nous nous marions. Elle a toujours son œil sur –

Michael Fox: Eh bien, Andy pourrait être comme le père au foyer à la ferme.

Sophie McShera: Avec M. Mason dans le cochon.

Michael Fox: Ouais, ce serait bien.

Les fans de longue date ont suivi tout au long de votre voyage. Après avoir été initialement casté et lu quels étaient vos personnages, vous attendiez-vous à aller là où vos personnages ont finalement fini par aller?

Sophie McShera: Pas pour moi, car nous ne savions pas combien de temps cela durerait. Mon personnage est alors complètement différent de mon personnage maintenant. Et c’est incroyable. Mais c’est la joie de faire quelque chose pendant six ans, parce que vous devez grandir et vous devez changer, et vous allez être différent de ce que vous étiez au début. Et c’est tellement inhabituel, dans notre travail, de le faire sur une longue période.

Michael Fox: Eh bien, je ne savais pas que mon personnage était analphabète jusqu’à la moitié de la série Yeah. Donc, il y a des choses comme ça ce genre de Sideswipe vous un peu. Mais c’est sa joie, chaque fois que vous ouvrez le script, tout peut arriver. Il est si bon à ça.

Sophie McShera: Oui, il n’a jamais que quelques scripts. Vous ne sauriez même jamais la série complète.

Michael Fox: Apparemment, il regarde la série se poursuivre. Il regarde et voit ce que vous faites, puis le change. Alors, il a visiblement vu quelque chose en moi.

Downton Abbey est maintenant disponible sur Digital et Blu-ray.