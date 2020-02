Interview du réalisateur Benedict Andrews: Seberg

L’histoire de Jean Seberg est celle de la confusion, de la trahison, de l’idéalisme et de la bataille acharnée à laquelle doit faire face quiconque ose essayer de rendre le monde meilleur. La jeune actrice prometteuse, icône instantanée du mouvement français de la Nouvelle Vague de la fin des années 1950, a vu sa carrière complètement déraillée et ses moyens de subsistance menacés par l’ingérence du FBI. À l’époque, sous la direction du tristement célèbre J. Edgar Hoover, le FBI était moins préoccupé par la protection de l’Amérique que par le maintien de la suprématie blanche en ciblant des leaders des droits civiques comme Martin Luther King et toute autre institution jugée “subversive”. Lorsque Seberg a fait des efforts pour obtenir un soutien financier pour des groupes de défense des droits civiques comme le Black Panther Party, le FBI de Hoover a systématiquement démantelé sa réputation et sa carrière, et elle ne se remettrait jamais des coups qu’ils ont infligés.

Cette période tumultueuse de la vie de Jean Seberg fait l’objet de Seberg, le nouveau long métrage. Réalisé par Benedict Andrews (Una), le drame biopique met en vedette Kristen Stewart comme ingénue idéaliste et Anthony Mackie comme Hakim Jamal, un activiste de Black Panther avec lequel l’actrice a eu une liaison romantique à la fin des années 1960. Le casting des stars comprend également Vince Vaughn, Jack O’Connell, Margaret Qualley, Zazie Beetz et Colm Meaney.

Tout en faisant la promotion de la sortie de Seberg, le réalisateur Benedict Andreews s’est entretenu avec . pour discuter de son travail sur le film, de ses thèmes complexes et de la façon dont l’histoire de Jean Seberg continue de résonner à ce jour. Il discute de l’ironie amère de la façon dont les outils du cinéma – caméras et microphones – ont été utilisés pour détruire Seberg, un acteur et véritable activiste qui reste dans une relative obscurité par rapport à beaucoup de ses pairs, en grande partie en raison des attaques du FBI contre elle. carrière et réputation. Il partage également ses espoirs que Seberg incitera les gens à redécouvrir son travail, son talent et son potentiel non réalisé.

Jean Seberg est un acteur légendaire que le public américain et les jeunes générations ne connaissent peut-être pas aussi bien qu’ils devraient l’être. Ressentez-vous une certaine responsabilité de montrer aux téléspectateurs pourquoi elle était si importante, pourquoi elle a été persécutée, pourquoi elle mérite d’être rappelée et défendue?

Je ne pense pas que ce soit même générationnel. Je pense que cela fait partie de son histoire que les gens la connaissent comme une icône de Breathless, mais sa carrière n’a jamais été catapultée. Elle était très célèbre lorsqu’elle a été interprétée comme Sainte Jeanne et a eu ce moment de gloire immédiat, mais il y a une ombre sur son héritage, et cela pourrait bien être lié aux événements que le film dépeint. Je ressens une énorme responsabilité de mettre en lumière cette partie de sa vie, l’injustice qui lui est arrivée. Mais plus que cela, je pense que c’est la responsabilité d’un cinéaste, que le personnage soit vivant ou fictif, de trouver et d’entrer dans la vérité émotionnelle de ce personnage. Le film regarde à travers une fenêtre très spécifique sur sa vie, mais en cela, nous essayons de laisser une sorte d’indices. Le personnage de Jack O’Connell, il a les mêmes questions que certains spectateurs: “Qui est Jean Seberg?” En le forant dans sa vie, nous pouvons commencer à tirer des fils et à laisser des traces pour que les gens puissent suivre son passé. Nous n’essayons pas de raconter toute l’histoire. Ce serait une toute autre chose.

Ce serait une mini-série.

Chaque personnage du film, et Jean elle-même, il y aurait plusieurs miniséries, parce que leurs vies sont si complexes et lourdes et chargées. Mais nous nous sommes volontairement rétrécis à ces deux années à la fin des années 60. Mais à la fin, nous laissons des pistes à suivre, comme l’incendie de Sainte Jeanne, lorsqu’elle a été brûlée sur ce plateau, et tous ces petits indices. Mais chaque aspect de sa vie est tellement extraordinaire. Nous évoquons à peine son mariage avec Romain Gary, qui est une histoire fascinante en soi. Je pense que c’est une invitation pour les gens à se rapprocher d’elle. Nous voulions nous rapprocher d’elle pendant la période couverte par le film, et montrer la campagne du FBI contre elle, à la fois de son côté, en tant que personne qui tombe en dessous et qui est devenue folle de cette expérience, mais aussi de l’autre côté, avec Jack qui regarde sa. Mais oui, il y a une énorme responsabilité envers son héritage et de ne pas laisser son histoire disparaître. Politiquement et culturellement, c’est une histoire extrêmement importante qui semble correspondre au moment actuel dans lequel nous vivons.

Pour sûr. Le simple fait de regarder le film est tellement révélateur de la façon dont la campagne du FBI contre elle et les Black Panthers consistait à la réduire à une femme hystérique, et à un groupe de gars noirs en colère qui veulent renverser tout le gouvernement. Un peu comme la façon dont l’égalité devient confondue avec la suprématie, et comment elle est étrangement inversée maintenant, avec des nationalistes blancs qui se sentent privés de leurs droits parce qu’ils croient que la suprématie blanche est menacée. C’est sauvage. Ces fausses équivalences. Et ils ont réussi avec Jean, car elle est tellement obscure aujourd’hui.

Et aussi réussi en raison de la destruction de ces relations. La destruction de ses relations politiques, mais aussi personnelles. Je veux dire, ce qui est arrivé à Jean n’était que la pointe de l’iceberg. Comme le dit le personnage d’Anthony Mackie, elle est prise entre les feux de la guerre de l’Amérique blanche contre l’Amérique noire. Il n’y a pas vraiment d’équivalence en termes de guerre contre ces militants. Nous y faisons allusion; par exemple, quand vous voyez l’école détruite, c’est dévastateur et une conséquence directe de ce genre de guerre que le personnage de Vince Vaughn représente. Une guerre secrète et sale. Dans le cas de Jean, elle apporte un soutien financier et organise des collectes de fonds. Elle ne donne même pas nécessairement une énorme voix publique. Il y avait d’autres militants, comme Jane Fonda et Marlon Brando, qui étaient beaucoup plus dans l’œil du public pour leurs actions, mais même pour cela, et pour franchir ces frontières, le mécanisme de la surveillance de l’État est tourné contre elle. Il y a une réelle perte de ces relations productives entre Hollywood et les activistes noirs. Des gens qui croient sincèrement au changement de leur pays et une femme qui a été horrifiée par l’injustice dans son pays et qui essaie de trouver un moyen de changer cela. Et de voir son sens de la vérité détruit et sa vie privée détruite. Mais, bien sûr, ces héritages se poursuivent toujours de manière très positive également.

Oui. Je pense que vous le voyez un peu dans la mentalité “tais-toi et chante” qui apparaît tout le temps sur Twitter. Comme quand Joaquin Phoenix a remporté son Oscar et a prononcé un discours important sur ce en quoi il croyait et s’est moqué en ligne. Je veux dire, c’est évidemment loin de l’échelle de ce qui a été fait à Jean, mais c’est peut-être un vestige de cette relation … Mais une chose qui est vraiment édifiante est le casting de stars que vous avez assemblé pour ce que j’imagine n’est pas un film à gros budget.

Ce n’est pas. (Rires) Ce qui est aussi, vous le savez, l’une des réalisations de toute l’équipe. C’est un film extrêmement élégant. C’était une femme élégante, mais le film traverse également ces différents mondes et nous devions créer et rendre justice, au niveau de la période, à tous ces mondes. Je voulais que chacun de ces mondes ait sa propre beauté photographique, etc. Pour notre budget, c’était un vrai défi, mais une réalisation dont je suis vraiment fier. Mais vous avez posé des questions sur le casting?

Ah, nous pouvons revenir à eux, nous avons le temps. J’ai parlé à des gens qui ont déjà fait des films d’époque et ils ont tous soupiré et dit: “Ce n’est pas facile.” Tout anachronisme ressort comme un pouce endolori. Il faut beaucoup de travail pour s’assurer que chaque voiture est adaptée à la période, chaque accessoire, chaque costume … Et ses costumes sont incroyables.

Oui, Michael Wilkinson (Justice League) a fait un travail incroyable.

Cette scène où elle dit à Anthony Mackie qu’elle est enceinte et qu’elle porte cette tenue jaune et noire, c’est tout simplement magnifique.

C’est un génie, Michael. Et il travaille à merveille avec les acteurs. J’ai été particulièrement impressionné par ces vêtements d’American Hustle. Qu’est-ce qu’il s’en sort avec chacun d’eux, mais vous pouvez juste voir la confiance des acteurs, en particulier des actrices de ce film. À la fois avec élégance et sophistication, mais aussi avec la façon dont les vêtements parlent. Nous ne pouvions pas nous permettre d’aller autant à l’extérieur. Un autre film tourné à la fin des années 1960 était tourné en même temps, avec quelque chose comme, 11 ou 12 fois le budget. Mais Margaret Qualley est dans les deux! (Rires) Je me souviens, je rentrais à 3 heures du matin ou quelque chose du genre, après un tournage tardif, et je me suis fait arrêter aux feux de circulation au coin de Hollywood Boulevard. Nous avions recyclé nos deux voitures d’époque et nous nous sommes arrêtés pendant environ huit minutes pendant que les voitures d’époque de Tarantino passaient.

Oh mon Dieu, un convoi!

Il y a son budget contre notre budget! Mais quand même, je suis incroyablement fier que nous ayons un sens de la période aussi vrai et non cliché dans tous ces mondes différents. D’une certaine manière, le film traite également de l’intersectionnalité des mondes. Jean est un franchisseur de frontières. Dès les premières minutes du film, elle part de la Rive Gauche de Paris, où elle vit avec Romain Gary comme le chouchou de La Nouvelle Vague, puis elle passe à 1968 LAX, rencontre les Panthers, se rend dans sa magnifique maison de verre à les collines d’Hollywood. Devenant folle d’elle-même, jetant des glaçons dans la piscine, elle décide de descendre à Compton. Et c’est tout dans les dix premières minutes du film, nous traversons ces mondes. Et le premier jour de travail de Jack et de la banlieue de Los Angeles, dans le ventre de la bête dans le bâtiment du FBI. Jean est une frontière qui traverse tous ces mondes différents. Donc, l’histoire devient celle d’une femme qui teste ces frontières et franchit ces frontières, et le film a dû le faire, a dû se déplacer entre tous ces différents mondes et en quelque sorte les contraster et les corriger, mais cela concerne aussi ces les frontières étant franchies, et la façon dont le FBI s’intéresse à quelqu’un qui viole cela. Et ils sont aussi à cette frontière. Il y a une belle scène, très tôt, quand Jack est dans la camionnette, et dans un hommage à The Conversation, la caméra dérive à travers la voiture et sur deux femmes qui se maquillent. C’est une métaphore du cinéma, car il est assis là, regardant ces deux personnes à travers un écran avec sa caméra là-bas. Ce délicieux coup de pied du voyeurisme est similaire à ce que le public obtient. C’est l’une des choses qui m’ont séduit au niveau cinématographique. Cette femme, qui vit sa vie en public en tant qu’actrice … Et j’ai passé ma vie à travailler avec des acteurs incroyables dans le théâtre, et leur travail consiste à rentrer dans leur vie privée – toutes les choses que nous gardons habituellement cachées, que nous ne sommes pas censés montrer à d’autres personnes – le travail de l’acteur est de creuser cela et d’utiliser leurs souvenirs, leurs émotions, d’exposer leurs nerfs crus devant le public ou la caméra. C’est leur métier, leur produit et leur âme. C’est leur vérité.

C’est tellement complexe, parce que le FBI applique la ségrégation comprise. Et Jean essaie de franchir ces lignes et ensuite le personnage de Zazie, Dorothy, l’appelle une «touriste».

C’est à un moment où tout commence à changer. Ce changement est dans l’air, et comme le dit le personnage de Zazie, la révolution a besoin de stars de cinéma. Cette tension est là, et elle pourrait basculer dans les deux sens. Et en toute honnêteté, le FBI a divulgué des preuves de la vie privée de Jean et Hakim, alors Dorothy’s vient de découvrir que son mari a une liaison. Mais elle ne l’a pas découvert parce qu’elle l’a vu rentrer tard ou quoi que ce soit; elle l’a découvert parce que le FBI a divulgué la bande. Puis il bascule de l’autre côté, où Jean est devenu touriste. Toutes les contradictions se dévoilent et s’arment. Ce qui m’a vraiment intéressé, et cela touche à tout cela … En tant qu’actrice, ayant un espace privé, le FBI retourne le même équipement de cinéma contre elle. Le cinéma doit être la poursuite de la vérité, une exposition du tissu vivant de la vie et du monde et des relations humaines et politiques, et le cinéma est notre outil par excellence pour examiner un peu notre substance vivante et y réfléchir, et le travail de l’acteur est de mettre cette vérité devant un public. Le FBI a utilisé ces mêmes outils, caméras et microphones et a étudié la minutie d’une vie, pour la détruire, pour détruire ses relations politiques et pour détruire la notion même de vérité. Et pour prendre les choses qu’ils trouvent et les armer contre elle. Elle était à la frontière entre le cinéma et la surveillance. C’est une étude vraiment fascinante maintenant que nous vivons dans une culture de surveillance, rappelant à quel point cette machine de surveillance étatique est terrifiante. Nous le voyons à ses débuts dans le film. Maintenant, c’est devenu la surveillance culturelle de masse dans laquelle nous vivons.

Ouaip, pas qu’ils aient même besoin de surveillance; ils peuvent simplement inventer des trucs et appeler la vérité “Fake News”. Je veux dire, pas pour devenir politique ou quoi que ce soit.

Le film en parle, c’est une autre façon de prophétique.

Bon, ce n’est pas le bébé d’Hakim.

Lorsque le personnage de Vince … Il est comme une sorte d’auteur malade, ou écrivain / réalisateur de ce côté du film dans le film. Il prend les preuves qu’il a recueillies, et vous voyez ce moment où il les écoute et les déforme, sachant les dommages que cela fera et étant très cavaliers à ce sujet. La même chose avec son patron, comme s’il quittait le studio.

Ramenez-le à ce casting que vous avez assemblé. Encore une fois, pas un film à gros budget. Mais est-ce là le pouvoir de l’histoire de Jean? J’imagine que beaucoup de ces acteurs ont travaillé pour moins que leurs tarifs standard …

Oui, et je pense que c’était aussi un témoignage du script. Je pense qu’il y a plusieurs façons de raconter son histoire. Et je pense que, une fois que les gens l’ont connue, je sais que c’était certainement le cas avec Kristen, elle ressentait une empathie et une compréhension incroyables, et voulait vraiment rendre justice à la vie de Jean. Mais je pense que lorsque les gens lisent le scénario, ils sont attirés par le tour de force de l’écriture, la façon dont ces deux mondes, et le thriller de surveillance de celui-ci, se croisent avec cette étude de ce portrait de Jean. Et aussi, je pense que les gens ont juste compris que c’était une histoire qui devait être racontée, et que c’est un baril de poudre en termes de la façon dont 1968 parle à 2019 ou 2020. Je pense qu’il y avait un sens à cela, que les gens pouvaient ressentir.

Kristen Stewart est tellement talentueuse. Je le sais, vous le savez, tout le monde le sait, et sa performance à Seberg est incroyable.

Elle est phénoménale. Elle se met en jeu. Il est difficile pour une actrice de jouer une autre actrice. Elle ne voulait pas faire d’identité. Ça peut très facilement finir comme ça. Il y a un tel fardeau à jouer à quelqu’un d’autre, à copier quelqu’un d’autre. Nous avons très délibérément copié Jean, 100%, dans la scène de son audition Otto Preminger, et le moment de la scène finale de Breathless. Ensuite, d’une certaine manière, nous pourrions trouver de mettre cela de côté et de partir, d’accord, maintenant nous pouvons le trouver de l’intérieur et trouver le personnage vivant, brut et vulnérable et entrer dans cela. C’est ce sur quoi Kristen et moi nous sommes concentrés. Dans quelle situation se trouve cette personne? En quoi croit-elle? Pourquoi se bat-elle? Comment essaie-t-elle de garder la tête hors de l’eau? Elle donne une performance très élégante, très courageuse, très intelligente, très brute qui fait écho à Jean. Je pense qu’ils ont tous deux une qualité impulsive brute et qu’ils ont tous deux une force de vie énorme. C’est l’une des raisons pour lesquelles j’étais si intéressé par Kristen pour le rôle. Et une chose très délicate pour elle aussi, c’est qu’elle ne joue pas seulement une actrice, mais une icône de style. J’espérais avoir quelqu’un qui était une icône de style à part entière, donc ils ne font pas semblant de faire du funk là-dessus. Ils l’obtiennent et peuvent le faire à leur façon. Je pense que cela a également aidé. J’adore regarder le film, et vous pouvez osciller entre: “Oui, c’est Jean Seberg, et oui, c’est Kristen Stewart.”

