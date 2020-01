Interview Oiseaux de proie: écrivain Christina Hodson | .

Les scripts peuvent passer par plusieurs séries de modifications avant de se transformer en film, et étant donné que Oiseaux de proie (et l’émancipation fantastique d’un Harley Quinn) était en développement depuis cinq ans, beaucoup de choses ont certainement changé à cette époque. Mais malgré le long développement, la scénariste Christina Hodson, dont le projet le plus récent pour orner le grand écran était Bumblebee en 2018, était là pour diriger l’histoire aux côtés de Margot Robbie tout le temps. . a récemment rencontré Hodson lors d’un événement Birds of Prey à Hollywood, et voici ce qu’elle avait à dire – dans le cadre d’une interview de groupe – sur le nouveau film de DC Comics.

En relation: Oiseaux de proie: pourquoi le masque noir veut tuer Harley Quinn

C’est l’un des premiers films de super-héros grand public à avoir non seulement une voix féminine mais une voix féminine de couleur, avec vous et Cathy [Yan] derrière. Comment était-ce pour vous et comment avez-vous inséré tout cela dans le script que vous avez écrit?

Surtout, c’est juste un immense honneur, honnêtement. Mais c’est excitant et il est temps, comme je suis sûr que vous en conviendrez. Comment puis-je l’intégrer dans le script? C’est qui je suis. Ça sort juste sur la page, c’est comme ça que ça se passe. Mais j’espère que c’est juste là, naturellement et organiquement. Ouais, un immense honneur.

Quelles bandes dessinées lisiez-vous en préparation de ce film?

Oh, je veux dire que je sorte de la gamme. Margot [Robbie] et moi très, très tôt dans le processus – donc il y a environ quatre ans et demi – nous sommes entrés dans la bibliothèque DC et avons juste emporté, comme, des piles de bandes dessinées à la maison. Elle avait évidemment déjà fait énormément de recherches sur Harley for Suicide Squad, et nous venons de plonger en profondeur sur Birds of Prey. Mes favoris personnels – et je ne devrais pas choisir de favoris parce qu’ils sont tous mes bébés – mais j’aime les premiers trucs de Chuck Dixon Birds of Prey. Vengeance Unlimited, A.J. Lieberman, je pense que c’est beau. Derrière Blue Eyes et qui sont mes préférés, probablement. Ensuite, vous verrez des morceaux de cela dans le film. Mais oui, je veux dire que je suis un tel fan. [Amanda] Conner et [Jimmy] Palmiotti a fait toutes sortes de choses dans le New 52 – je suis juste un grand fan. Donc j’aime tout.

Changer de genre – entre ça et Bumblebee – y a-t-il une différence? Ou vous êtes simplement “je peux faire ça”?

Ouais, bizarrement, Harley a l’impression de faire partie de mon âme maintenant. Écrire Harley s’est toujours amusé dans ce rôle. Travailler avec Margot si étroitement, dès le début, en a fait un plaisir. Et je ne devrais pas dire facile parce que rien sur l’écriture de films n’est facile, mais quand vous le faites avec elle, c’est en quelque sorte parce que je viens de savoir [Harley] tellement bien. C’était très naturel; nous avons toujours su ce qu’elle ferait, ce qu’elle ne ferait pas. Qui elle tuerait, qu’elle ne tuerait pas. Alors oui, c’était amusant.

Vous dites que vous faites cela depuis quatre ans et demi maintenant – combien a changé au cours de cette période?

Je leur disais ça, bizarrement, oui, évidemment c’est un processus – les personnages ont changé, les choses ont changé; certains scénarios ont changé – mais l’essence de celui-ci, le sentiment de celui-ci, est vraiment similaire à ce qu’il était lorsque nous avons créé le terrain, avant même de l’écrire. Nous avons toujours voulu faire quelque chose de hardi, risqué et très, très différent. Nous aimons tous les deux les grands films de super-héros, mais nous voulions voir quelque chose qui semblait complètement frais et différent. Alors oui, bizarrement, pareil, mais aussi évidemment différent.

Alors, quels personnages ont été coupés dans ce processus, les gens que vous vouliez amener mais que vous ne pouviez pas?

Je dirais que mes amis de DC préfèrent que je garde ce secret [laughs]. Vous savez que je travaille sur un tas de choses DC en ce moment, donc je ne peux pas trop commenter sur celui-ci. Mais oui, c’est bizarre – comme un processus amusant et sauvage développant celui-ci, et comme je suis satisfait des personnages que nous avons fini [with]. J’adore toutes ces femmes qui, dans les bandes dessinées, je pense, ont une histoire tellement cool, et honorer cette histoire et faire quelque chose de nouveau était amusant.

De manière générale, Black Canary dans les bandes dessinées est généralement une femme blonde de race blanche. Vous l’avez échangée contre la race, mais était-ce inhérent au script?

Ouais. Margot et moi avons inclus cela dans le premier projet, je pense. Je me sentais bien. Warners a été merveilleux et solidaire. Personne ne l’a jamais remis en question. Je pense que Jurnee [Smollet-Bell] écrasée. Elle sent un canari noir si naturel.

Avec ce film classé R, avez-vous simplement perdu l’esprit? Pas de réservations?

Je suis parti. Je dois juste faire ce que je voulais et ne pas m’inquiéter de la note, ce qui était vraiment très amusant. Et ils étaient très favorables à cela. Je dois m’amuser avec la langue, comme vous pouvez probablement le voir, mais aussi avec l’action; nous nous sommes vraiment amusés avec l’action que vous ne pouvez pas faire avec PG-13.

Suivant: Chaque film de Warner Bros. à venir en 2020