Intesa Sanpaolo, Unicredit et arnaques BNL: actualité des comptes courants

Au cours de la dernière période, diverses tentatives fraude contre le vérification des comptes des principaux établissements de crédit de notre pays, comme Intesa Sanpaolo, Unicredit ou BNL, avec le risque réel de se retrouver avec le compte littéralement tari.

Le mécanisme mis en pratique par les criminels retrace exactement ce que nous voyons dans le PostePay habituel, tout repose sur le soi-disant phishing et l’incapacité des consommateurs italiens à se défendre. la fraude elle se fonde précisément sur cela, non sur l’insuffisance des systèmes des établissements de crédit, mais sur l’insouciance des clients finaux.

Dans un premier temps, un e-mail est envoyé, avec l’expéditeur de la société de référence, à travers lequel nous essayons d’attirer la pression d’un lien pour la connexion au site officiel (généralement il est promis qu’il est nécessaire de suivre les instructions pour réactiver le compte ou changer le mot de passe).

Arnaques Intesa Sanpaolo, BNL et Unicredit

Tout semble être officiel, ainsi que le site auquel l’utilisateur se connectera, mais il est dommage qu’il soit enregistré sur un serveur entièrement géré par les criminels. Cela se traduit, en termes simples, par la gestion de toutes les données saisies sur ses pages; en effet, le client qui tentera idéalement d’accéder à son compte se retrouvera à livrer des informations sensibles directement entre ses mains.

La conséquence est plus qu’évidente, l’assèchement complet et total du compte bancaire. Paiement toujours la plus grande attention, le risque et le danger sont à nos portes; rappelez-vous qu’aucune entreprise n’envoie de tels e-mails.