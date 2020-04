Inwin C200, un boîtier mi-tour vraiment spacieux

Inwin a officiellement annoncé le nouveau Maisons mi-tour C200, conçu pour les cartes mères E-ATX et dédié, pas tellement aux joueurs, mais à ceux figures professionnelles qui ont besoin de beaucoup d’espace non pas pour les énormes cartes vidéo, mais pour le montage de nombreuses unités de stockage et RAMnécessaire pour pouvoir produire et travailler avec des données volumineuses.

La conception du C200 est en fait beaucoup plus adaptée aux environnements professionnels, en fait, il n’y a pas de panneaux en verre trempé surplombant le cœur du PC, ni de LED RGB très théâtrales.

Tout cela est donc réduit à des brosses en acier, robustes, minimales et facilement démontables au moyen de vis à tête moletée, avec la face avant ayant une grille de ventilation, à l’arrière de laquelle deux ventilateurs de 120 mm ou 140 mm peuvent être montés.

Voici les spécifications

Les dimensions du C200 sont très généreuses et se situent à 470 x 230 x 518,5 mm, toute preuve du fait que le produit ne permet pas de compromis en termes d’espace.

Le boîtier en question vous permet d’installer jusqu’à 6 unités de stockage HDD 3,5 “, dont les cages sont convertibles pour monter des unités 2,5”, en plus de 2 autres unités SSD.

Sur le panneau avant, il y a un espace pour insérer une cage supplémentaire (à acheter séparément) afin de monter deux unités optiques de 5,25 pouces ou 3 autres unités de stockage.

Les autres données techniques indiquent qu’il est possible d’installer un GPU d’une longueur maximale de 440 mm et d’une largeur de 170 mm, sur lequel peut être placé un dissipateur thermique d’une hauteur maximale de 166 mm, tandis qu’en bas, il est possible d’installer une alimentation d’une longueur maximale de 220 mm. .

En fin de compte, nous avons les options de refroidissement, en fait, en plus des deux ventilateurs déjà mentionnés, nous avons la possibilité d’en installer deux sur le panneau supérieur de 120 mm et un sur le panneau arrière du même diamètre.