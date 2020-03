IObit combat le coronavirus avec des licences de logiciels libres

IObit a pris à cœur la situation que le nouveau coronavirus il génère en Italie et a choisi d’aider les utilisateurs.

Par rapport à la forte croissance de l’utilisation des ordinateur personnel étant donné le séjour forcé à la maison, l’entreprise a choisi d’offrir son logiciel de nettoyage et de sécurité gratuit pendant 6 mois. Vous le trouverez bien sur la page officielle toutes les licences et leurs codes d’activation

IObit: voici toutes les licences complètes gratuites pour les utilisateurs pendant 6 mois

Advanced SystemCare

Nettoie en profondeur les fichiers indésirables pour accélérer votre PC lent jusqu’à 200% * de plus.

Il protège votre vie privée et vos données personnelles des menaces en ligne.

Augmentez la vitesse de téléchargement, de jeu et de navigation Internet jusqu’à 300% de plus.

Driver Booster

Corrigez et mettez à jour plus de 3 500 000 pilotes et composants de jeux populaires automatiquement et en toute sécurité.

Résoudre les problèmes Windows courants mais ennuyeux causés par des erreurs de pilote.

Game Boost amélioré pour une meilleure expérience de jeu.

IObit Malware Fighter

Associé au moteur bitdefender, il détecte et bloque plus de 203 000 000 menaces en temps réel.

Bloquez de manière proactive les ransomwares qui tentent d’accéder à votre ordinateur ou de crypter vos fichiers importants.

Il protège vos données personnelles avec des mots de passe afin que personne ne puisse y accéder sans autorisation.

Désinstallateur IObit

Désinstallez complètement tous les programmes indésirables.

Éliminez facilement les plug-ins malveillants et les barres d’outils malveillantes.

Mettre à jour automatiquement les logiciels obsolètes.

Advanced Systemcare Ultimate

Double protection avec les derniers moteurs Bitdefender et IObit.

Il protège votre PC contre les virus, les ransomwares, les spywares, les chevaux de Troie et plus en temps réel.

Réparez divers problèmes de PC et accélérez jusqu’à 200%.