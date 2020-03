iOS 13.4.5 beta inclut une nouvelle option pour partager des chansons d’Apple Music sur Instagram Stories

Apple vient de publier la première version bêta d’iOS 13.4.5 (oui, vous l’avez bien lu) pour les développeurs, et bien que nous recherchions encore des changements majeurs, il existe une nouvelle fonctionnalité intéressante pour les abonnés Apple Music. Les utilisateurs peuvent désormais partager la musique qu’ils écoutent sur Instagram et Facebook Stories, ce qui n’était possible qu’avant d’utiliser des outils tiers.

Partager une chanson sur Stories avec iOS 13.4.5 est très simple. Il vous suffit d’ouvrir l’application Musique sur votre iPhone ou iPad, choisissez une chanson, puis appuyez sur l’option de partage. Si vous sélectionnez Instagram, par exemple, il générera automatiquement une image verticale avec la couverture de l’album, le nom de la chanson et un arrière-plan flou animé.

De là, vous pouvez également partager ces histoires directement sur Facebook. Après avoir partagé une chanson sur Instagram Stories, d’autres personnes peuvent l’écouter sur Apple Music d’un simple toucher. Apple continue d’améliorer Apple Music pour le rendre plus attrayant pour les utilisateurs. Récemment, la société a présenté plusieurs nouvelles listes de lecture organisées, y compris le «Get Up! Mélanger”.

iOS 13.4.5 n’est disponible que pour les développeurs pour le moment, mais Apple le publiera probablement sous peu dans le cadre du programme logiciel Apple Beta. Il n’y a cependant aucune prédiction quant au moment où le lancement officiel sera rendu public.

Saiu o primeiro beta pour iOS 13.4.5! E agora você pode compartilhar músicas (além de álbuns e playlists) para as stories do Instagram e Facebook !! pic.twitter.com/hnYBuoV0Jt

– Jota Melo (@Jota) 31 mars 2020

«La première version bêta d’iOS 13.4.5 est sortie! Et maintenant, vous pouvez partager de la musique (en plus des albums et des listes de lecture) sur des histoires Instagram et Facebook! »

Vous avez remarqué d’autres changements majeurs dans la première version bêta du développeur d’iOS 13.4.5? Faites-nous savoir dans les commentaires ou sur Twitter, @ ..

