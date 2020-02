iOS 13.4 a annulé un mauvais choix de conception effectué avec l’application iOS 13 Mail, à savoir la barre d’outils d’actions en bas de l’écran.

Les boutons de suppression et de réponse se trouvent désormais aux extrémités opposées de la barre d’outils, et Apple a ajouté les actions rapides pour signaler et déplacer des dossiers.

