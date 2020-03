iOS 13.4: l’interface utilisateur de la carte Apple affiche plus d’informations sur les transactions de services Apple

Apple continue d’améliorer l’expérience des utilisateurs de cartes Apple. Dans la dernière version d’iOS 13.4, l’application Wallet inclut un historique des transactions plus riche et plus détaillé pour les achats sur l’App Store et les autres abonnements Apple.

Comme l’ont remarqué les utilisateurs sur Reddit, vous pouvez voir la nouvelle interface utilisateur dans l’application Wallet iOS 13.4. Les informations supplémentaires ne sont disponibles que pour les transactions récentes, car les achats plus anciens n’ont pas les métadonnées associées.

Auparavant, la transaction était simplement classée comme un achat de «Services Apple». L’utilisateur devrait essayer de déterminer exactement à quel service cette transaction se rapportait en croisant le prix affiché dans Wallet avec les reçus d’achat dans l’App Store.

L’expérience nouvelle et améliorée ajoute une nouvelle section qui comprend le nom et l’icône correspondants pour l’achat. Par exemple, l’icône de l’application Apple Music s’affiche pour les transactions de renouvellement d’abonnement Apple Music. Naturellement, cela fonctionne également pour les achats intégrés de tiers.

C’est un ajout petit mais utile qui permet aux utilisateurs de la carte Apple de comprendre plus clairement exactement ce qu’ils paient d’Apple.

Le crédit Apple Card a été lancé en août, en partenariat avec Goldman Sachs, présenté comme le premier crédit avec des récompenses de cashback simples et faciles à comprendre et sans frais – autres que le taux d’intérêt.

Lors d’un achat avec une carte Apple, les clients peuvent gagner 3% de cashback sur tout achat effectué sur l’Apple Store, y compris les achats intégrés. Apple a également établi un partenariat avec des sociétés comme Nike, Uber et T-Mobile pour offrir le taux de remise en argent maximal de 3% de la carte Apple. Toutes les autres transactions Apple Pay gagnent 2% de cashback et les achats effectués avec la carte physique en titane gagnent 1% de cashback.

La carte Apple est uniquement disponible aux États-Unis pour le moment. iOS 13.4 est actuellement en test bêta et devrait être publié pour tous les utilisateurs d’iPhone et d’iPad plus tard en mars.

