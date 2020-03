iOS 13.4 sortira le 24 mars, nouveau Magic Keyboard avec trackpad compatible avec l’iPad Pro 2018

Apple lancera iOS 13.4 et iPadOS 13.4 le 24 mars pour les utilisateurs d’iPhone, iPad et iPod touch. En plus de fonctionnalités telles que la barre d’outils Mail repensée et le partage de dossiers iCloud, iPadOS 13.4 apporte pour la première fois la prise en charge du trackpad à la plate-forme iPad.

Ce sera évidemment un gros argument de vente pour l’iPad Pro 2020 annoncé aujourd’hui, mais le nouveau Magic Keyboard avec accessoire trackpad est également rétrocompatible avec l’iPad Pro 2018. Vous pouvez également connecter un Magic Trackpad ou Magic Mouse externe sur Bluetooth, permettant aux utilisateurs d’iPad Air, iPad mini et même 329 $ iPad de profiter de la nouvelle prise en charge du curseur dans le système d’exploitation.

Les deux tailles de Magic Keyboard fonctionneront respectivement avec l’iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces. Les nouveaux accessoires combo clavier / trackpad sont au prix de 299 $ et 349 $.

Naturellement, l’iPad Pro 2020 sera livré avec le dernier logiciel en standard, bien que la couverture du clavier magique ne soit livrée qu’en mai. Les propriétaires d’iPad 2018 achetant le nouveau Magic Keyboard devront attendre au moins le 24 mars pour mettre à jour leur système d’exploitation. C’est également lorsque tous les autres propriétaires d’iPad peuvent mettre à jour et associer un trackpad ou une souris Bluetooth.

Avec le nouveau firmware, la prise en charge du trackpad pour iPad devient une fonctionnalité au niveau du système. Le curseur apparaît comme un cercle flottant qui peut mettre en évidence des éléments dans l’interface utilisateur, appuyer sur des boutons et aider à la sélection de texte. Il s’agit d’une sorte d’hybride entre un pointeur de souris typique vu sur un système d’exploitation de bureau et le système de moteur de mise au point utilisé dans Apple TV, selon l’élément qui est survolé.

Vous pouvez également effectuer des gestes fluides de type Mac sur le trackpad pour basculer rapidement entre les applications, activer le Dock et le Control Center et appeler le multitâche Slideover.

Apple dit que la plupart des applications fonctionneront avec le trackpad prêt à l’emploi et qu’il existe de nouvelles API pour que les développeurs puissent pousser leurs applications encore plus loin. Apple annonce que des mises à jour de sa suite iWork seront bientôt disponibles et profiteront pleinement du trackpad.

