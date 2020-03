iOS 13.4 vient d’être publié pour tous les utilisateurs d’iPhone – .

Après avoir publié cinq versions différentes des versions bêta du développeur iOS 13.4 et iPadOS 13.4, Apple vient de publier la version finale d’iOS 13.4 au public.

Ce n’est pas une énorme mise à jour, mais iOS 13.4 et iPadOS 13.4 incluent de nouveaux Memojis, une API CarKey qui permettra aux gens d’utiliser l’iPhone comme clé de voiture, le partage de dossiers iCloud, de nouveaux raccourcis clavier pour l’iPad et d’acheter des applications iOS et Mac groupées .

Avec la mise à jour de la plate-forme iOS 14 mise à jour par Apple lors de l’événement virtuel de la WWDC 2020 qu’Apple accueillera en juin, iOS 13.4 pourrait être la dernière mise à jour iOS 13 majeure à être publiée avant la sortie de la première version bêta d’iOS 14 cet été.

Apple a publié la cinquième version bêta des développeurs d’iOS 13.4 et d’iPadOS 13.4 la semaine dernière, et il semble que suffisamment de rides aient été corrigées pour que le logiciel soit adapté à la consommation publique. Apple a publié mardi la version finale d’iOS 13.4 pour iPhone et iPadOS 13.4 pour iPad, et ils sont tous deux disponibles pour téléchargement et installation sur les appareils mobiles Apple à partir immédiatement. Il semblait assez évident que la sortie interviendrait aujourd’hui depuis qu’Apple vient de publier de nouveaux modèles d’iPad Pro livrés avec iPadOS 13.4, mais maintenant le nouveau logiciel est disponible pour tous et tous avec un appareil Apple pris en charge.

En ce qui concerne les nouvelles fonctionnalités, iOS 13.4 n’est pas la nouvelle version la plus excitante, mais il contient quelques nouvelles fonctionnalités intéressantes pour accompagner tous les bogues d’iOS 13.3 qui ont été supprimés. Les exemples incluent les tout nouveaux Memojis, le partage de dossiers iCloud et la possibilité de regrouper des applications iOS et Mac, et n’oublions pas la nouvelle API CarKey folle qui permettra aux utilisateurs de laisser leurs porte-clés à la maison et d’utiliser un iPhone comme clé de voiture sur une voiture prise en charge des modèles. En plus de cela, toute personne qui prévoit d’acheter le nouveau casque sans fil Powerbeats4 d’Apple aura besoin d’iOS 13.4 pour profiter pleinement de toutes les nouvelles fonctionnalités.

iOS 13.4 a évidemment été publié avec la mise à jour logicielle d’Apple pour les développeurs, iPadOS 13.4. Vous vous demandez si votre appareil est compatible avec iOS 13.4 ou iPadOS 13.4? Nous avons rassemblé ci-dessous une liste complète qui contient tous les appareils compatibles. Si votre appareil est allumé, il est compatible avec le dernier logiciel bêta d’Apple:

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

IPad Pro 12,9 pouces 3e génération

IPad Pro 12,9 pouces 2e génération

IPad Pro 12,9 pouces 1re génération

IPad Pro 10,5 pouces

IPad Pro 9,7 pouces

iPad Air 3e génération

iPad Air 2

iPad 6e génération

iPad 5e génération

iPad mini 5e génération

iPad mini 4

iPod touch 7e génération

Comme vous le savez maintenant, l’installation d’une nouvelle version bêta iOS ou iPadOS sur votre iPhone, iPad ou iPod touch ne pourrait pas être plus simple. Accédez simplement à Paramètres> Général> Mise à jour du logiciel puis appuyez sur «Télécharger et installer» au bas de cette page. Si vous le souhaitez, vous pouvez également installer la mise à jour via iTunes en connectant votre appareil iOS à un ordinateur. Quelle que soit la méthode que vous choisissez, assurez-vous simplement de sauvegarder votre appareil avant d’installer la mise à jour.

Source de l’image: Zach Epstein, .

Zach Epstein a travaillé dans les TIC et ses environs pendant plus d’une décennie, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs privés, puis en tant qu’écrivain et éditeur couvrant les actualités commerciales, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’actualité. Il a également été récemment nommé par Forbes l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc..

