iOS 14 a une prise en charge avancée de la souris et du clavier

Apple a fait une transition importante avec iPadOS, un système d’exploitation basé sur iOS 13 et spécialement adapté à l’iPad qui il sera remplacé cette année par iOS 14. Comme vous pouvez l’imaginer, cette nouvelle version aura également une adaptation spécifique pour profiter des particularités des tablettes de la société Apple, et grâce à une fuite, nous avons eu l’occasion de rencontrer des nouvelles intéressantes.

Tout d’abord, nous avons que iOS 14 offrira un support avancé des souris et des claviers, ce qui signifie qu’Apple parie toujours sur la réalisation une transition dans lequel ledit système d’exploitation cessera d’être complètement orienté vers le secteur mobile, et commencera à fonctionner comme une solution hybride que nous pouvons contrôler sans problème à la fois via l’interface tactile et le Combo clavier et souris classique.

Lorsque nous parlons de la prise en charge avancée du clavier et de la souris dans iOS 14, nous voulons dire qu’il offrira un ensemble de fonctions et de fonctionnalités au niveau de ce que l’on peut attendre d’un ordinateur de bureau. Oui, c’est très intéressant, mais il y en a encore plus, et la société Apple prépare un nouveau Smart Keyboard qui viendra avec un pavé tactile.

iOS 14 marquera un tournant important

C’est très curieux. Apple a clairement indiqué qu’il ne voulait pas transformer l’iPad en une sorte d ‘”étrange hybride” comme Microsoft l’a fait avec Surface, mais la vérité est qu’avec iPadOS, et avec les nouvelles fonctionnalités qu’iOS 14 introduira, il fait exactement tout ce qu’il a dit non Je le ferais parce que cela ne semblait pas être une bonne idée. Ce n’est pas la première fois que ceux de la pomme le fassent, rappelez-vous des cas aussi controversés que la taille de l’écran sur les smartphones ou le stylet, et ce ne sera sûrement pas le dernier.

Les améliorations de la prise en charge des claviers et des souris, ainsi que le développement de nouveaux claviers avec de nouvelles fonctionnalités d’ordinateurs portables, confirment qu’Apple souhaite continuer à améliorer le potentiel de l’iPad et son utilisation en tant qu ‘”ordinateur”. Que pouvons-nous dire, ce n’est pas un vrai ordinateur, mais avec les changements qu’iOS 14 apportera Ce sera plus proche que jamais.

Avant de terminer je profite de l’occasion pour vous rappeler que le lancement du nouvel iPad Pro Il est prévu pour cette année. Nous n’avons pas encore de date précise, mais on dit qu’elle devrait arriver avant la fin du premier semestre 2020. Au niveau du cahier des charges, les principaux analystes, comme Ming Chi Kuo, supposent que nous allons voir un bond important grâce à l’incorporation d’un nouveau SoC haute performance et même la possibilité d’utiliser panneaux micro-LED.