iOS 14 apportera d’énormes changements à l’iPhone – voici à quoi ils pourraient ressembler – .

iOS 14 comportera plusieurs grands changements en fonction des découvertes récentes dans le code divulgué, y compris une nouvelle façon d’afficher les applications sur l’écran d’accueil.

Les concepteurs ont déjà proposé des rendus basés sur ces fuites qui nous montrent à quoi pourrait ressembler un arrangement d’application basé sur une liste sur l’iPhone.

La nouvelle conception de l’écran d’accueil iOS 14 pourrait permettre aux utilisateurs d’iPhone d’interagir plus facilement avec certaines de leurs applications préférées et d’accéder aux notifications.

Nous sommes à environ trois mois de l’événement Apple WWDC 2020, où Apple dévoilera toutes ses innovations logicielles pour iPhone, Mac, montre, télévision et maison. Même si l’épidémie de coronavirus s’aggrave d’ici là et Apple est obligé d’annuler l’événement en personne, la société dévoilera probablement encore les prochaines versions de ses systèmes d’exploitation via une conférence de presse virtuelle. iOS 14 sera la vedette de l’émission, car l’iPhone reste le produit le plus important d’Apple. Mais une fuite massive d’iOS 14 il y a quelques jours a révélé plusieurs nouvelles fonctionnalités qu’Apple intègre dans iOS 14, y compris un grand changement qui arrive sur l’écran d’accueil. Et les concepteurs ont maintenant créé des rendus qui tentent de deviner comment ces changements pourraient se présenter sur l’iPhone.

Apple allait permettre aux utilisateurs d’iPhone d’afficher les applications sur l’écran d’accueil différemment en ajoutant une nouvelle page ou un nouveau mode avec une liste déroulante d’applications. Cela pourrait être utile à certaines personnes, car cela pourrait fournir un accès rapide aux applications fréquemment utilisées ou aux applications que Siri recommande en fonction du contexte.

Le concepteur Parker Ortolani a proposé un design pour la rumeur présentée ci-dessous:

Sur la base des rapports de @ ., j’ai mis au point un concept pour l’écran d’accueil de la vue liste. J’espère qu’ils le rendent plus personnalisable que celui de watchOS, mais si je devais deviner, cela ressemblerait à quelque chose comme ça. En vue abc, il y aurait un curseur de lettre sur le côté droit. pic.twitter.com/dKMvAyzpQr

– Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) 12 mars 2020

Bien que cela semble bon, il est également très surprenant de voir les applications organisées de cette façon. Mais c’est probablement parce qu’Apple n’affiche les applications que dans une grille sur l’iPhone et l’iPad depuis le lancement de l’iPhone d’origine en 2007.

Le concepteur a également proposé une méthode d’affichage des dossiers dans la liste des rumeurs:

J’ai essayé de réfléchir à la façon dont les dossiers pourraient être affectés par cela. J’ai créé une vue de liste imbriquée pliable. Si vous faites glisser une application en mode abc, cette application se déplace vers son emplacement alphabétiquement correct. pic.twitter.com/jyRbgwDojU

– Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) 12 mars 2020

Dans d’autres images, Ortolani s’est moqué d’autres fonctionnalités rumeurs d’iOS 14, y compris les catégories de fonds d’écran, les détecteurs d’alarme et les applications par défaut:

Maquette de quelques écrans supplémentaires basés sur le rapport @ .… visualise les catégories de fonds d’écran, les détecteurs d’alarme, les applications par défaut, les suggestions Siri sur l’écran d’accueil de la liste et plus encore. pic.twitter.com/C27HB6QZIB

– Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) 12 mars 2020

L’application Paramètres pourrait également voir plusieurs modifications de conception, ce qui vous permettra de sélectionner la façon dont les applications seront affichées:

Un autre aperçu du travail de concept sur lequel j’ai travaillé pour iOS 14… voici une disposition possible pour les paramètres d’affichage qui comprend le thème, le style de l’écran d’accueil et la taille des icônes. pic.twitter.com/Q3wsBmXvAP

– Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) 12 mars 2020

L’image suivante montre les rumeurs selon lesquelles les fonctionnalités d’entraînement arriveraient sur iOS 14:

Enfin, le designer a imaginé la nouvelle notification de cognement de porte, ainsi que la nouvelle interface utilisateur pour le sélecteur de papier peint:

Ortolani n’était pas la seule personne à essayer de comprendre à quoi ressembleraient ces fonctionnalités iOS 14 dans la vie réelle. iSpazio a également produit quelques rendus qui montrent un nouvel arrangement d’application basé sur les notifications.

Ici, le concepteur utilise davantage l’espace disponible pour chaque application pour afficher des informations contextuelles. Par exemple, l’application Messages vous indiquera le nombre de nouveaux messages en attente, tandis que l’application Accueil pourrait vous rappeler d’éteindre les lumières lorsque vous n’êtes pas chez vous.

Une caractéristique clé présentée dans ces rendus est la possibilité de trier les applications en fonction de divers paramètres. Vous voudrez peut-être voir les dernières applications ouvertes sur les téléphones, celles que vous utilisez fréquemment ou simplement les applications qui ont de nouvelles notifications.

Source de l’image: iSpazio et Anthony Boyd Graphics

Aussi passionnant que ces rendus puissent être, nous ne regardons toujours que les images de concept qui n’ont rien à voir avec la réalité. La conception réelle d’Apple pour le nouvel écran d’accueil iOS n’a pas été divulguée à côté du code iOS 14 qui vient d’être découvert, de sorte que ceux-ci pourraient finir par être proches ou rien de semblable à la vraie chose.

