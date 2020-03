iOS 14: fonds d’écran CarPlay, intégration plus poussée de l’Apple Store dans Maps

Suite à nos dernières découvertes sur iOS 14, . a maintenant trouvé des preuves qu’Apple travaille pour fournir plus de détails sur ses magasins de détail sur Apple Maps. Nous attendons également la possibilité de définir des fonds d’écran personnalisés sur CarPlay pour la première fois.

Améliorations d’Apple Maps

Sur la base du code iOS 14, nous pouvons dire que Apple Maps affichera plus de détails sur les magasins Apple et la disponibilité des réparations matérielles à l’avenir. Aujourd’hui, lorsque vous recherchez un magasin Apple Store dans l’application Maps, il n’affiche pas beaucoup plus que des détails réguliers tels que l’adresse, le numéro de téléphone, les photos et les sessions Today at Apple.

Avec la prochaine mise à jour iOS majeure, les utilisateurs pourront vérifier la disponibilité des services Genius Bar dans chaque Apple Store directement depuis Apple Maps. L’application indiquera aux utilisateurs, par exemple, si un magasin spécifique propose des réparations d’écran et de batterie pour le même jour.

Pour ceux qui souhaitent acheter un nouveau produit, Maps indiquera également si ce magasin propose un échange d’appareil contre un crédit. Cette fonctionnalité devrait également être disponible pour certains fournisseurs de services agréés Apple (AASP), car Apple pourrait fournir une sorte de badge de vérification pour ces magasins.

En plus de cela, Apple Maps mettra désormais en évidence les endroits pouvant accueillir des couples, des réductions pour les enfants et des chambres privées. Les salles de cinéma avec des sessions IMAX seront également présentées dans l’application Maps.

CarPlay

Nos résultats de code suggèrent qu’Apple travaille sur de nouvelles façons d’organiser les fonds d’écran iPhone et iPad avec iOS 14. Nous avons maintenant découvert qu’il sera possible de définir un fond d’écran personnalisé sur CarPlay pour la première fois. Au moins pour l’instant, Apple teste cette fonctionnalité avec les mêmes fonds d’écran par défaut d’iOS 13, et ils basculent également automatiquement entre les versions claire et sombre.

