iOS 14 pour inclure une nouvelle option d’affichage de la liste de l’écran d’accueil avec des suggestions Siri et plus

Apple développe une nouvelle interface pour l’écran d’accueil iOS dans iOS 14. Selon le code iOS 14 divulgué obtenu par ., l’écran d’accueil iOS 14 comprendra une nouvelle page qui permet aux utilisateurs de voir toutes leurs icônes d’application dans une vue de liste.

Écran d’accueil iOS 14

Actuellement, vous ne pouvez afficher les applications iOS que via leurs icônes d’écran d’accueil et via la recherche. Cette nouvelle page comprendra une liste de toutes les icônes d’application, ce qui permettra aux utilisateurs de voir plus facilement toutes leurs applications installées en même temps.

En outre, la vue de liste comprendra plusieurs options de tri différentes et d’autres détails. Par exemple, vous pourrez filtrer les applications de manière à voir toutes les applications qui ont actuellement des notifications non lues. Il y aura également une prise en charge du filtrage des applications récemment utilisées, ce qui vous permettra de mieux connaître les applications que vous utilisez le plus et le moins souvent.

Enfin, cette nouvelle vue de liste comprendra des suggestions intelligentes optimisées par Siri pour suggérer les applications que vous recherchez en fonction de l’heure et de l’emplacement. Par exemple, la vue de liste peut vous recommander d’ouvrir l’application Musique lorsque vous arrivez au gymnase.

Ces modifications semblent conçues pour permettre aux utilisateurs de trouver plus facilement les applications qu’ils auraient égarées sur leur écran d’accueil. Elle est également similaire à l’option Affichage de liste qui existe actuellement dans watchOS.

Gestes

Hier, . a rapporté qu’iOS 14 inclurait une prise en charge riche à l’échelle du système pour les curseurs de souris et de nouvelles capacités gestuelles. Aujourd’hui, nous pouvons ajouter qu’il y aura également de nouveaux gestes suivis qui vous permettront de basculer entre les applications. Ceci est conçu pour le nouveau Smart Keyboard avec Trackpad.

Encore une fois, comme nous l’avons expliqué hier, la plupart des nouveaux changements de curseur, de pavé tactile et de gestes dans iPadOS 14 vous seront familiers si vous avez déjà utilisé un Mac.

