iOS 14 pourrait avoir des widgets sur l’écran d’accueil

Il reste encore quelques mois avant l’arrivée de iOS 14 à nos appareils. En théorie, sa présentation officielle est prévue pour le prochain Conférence mondiale des développeurs (WWDC) Juin, le premier de son histoire à se tenir exclusivement en ligne, mais chaque jour nous en savons plus (et entendons plus de rumeurs) sur la future version du système d’exploitation des appareils de Apple. Et dans ce cas, bien que cela ne soit pas confirmé, c’est une rumeur qui serait une véritable révolution pour iOS.

Comme rapporté par WccfTech, il y a pas mal de signes que iOS 14 sera la première version de ce système d’exploitation à avoir widgets sur l’écran d’accueil. Et oui, il est vrai que les widgets étaient déjà disponibles dans les versions précédentes du système d’exploitation, mais jusqu’à présent, ils ne sont affichés que dans l’écran de recherche (à gauche de la première page de l’écran d’accueil).

Si cette rumeur se confirme, il ne serait plus nécessaire d’accéder à cet espace pour les utiliser. Au lieu de cela, à partir de l’arrivée d’iOS 14, les widgets peuvent être situés n’importe où sur n’importe quel écran d’accueil de l’appareil, ce qui sera très, très confortable pour les organiser par type de contenu, et qui affiche les deux widgets. comme les applications associées.

La rumeur est basée sur une analyse du futur code d’exploitation, dans laquelle des références ont été trouvées à une nouvelle fonction interne du système appelée Avocado, qui donnerait aux utilisateurs un grand contrôle sur l’emplacement des widgets. En outre, ils seraient également intégrés aux nouveautés d’iOS 14 en termes de papiers peints, qui à leur tour seront mieux intégrés aux modes clair et sombre du système d’exploitation.

Et si. Il n’est évidemment pas perdu pour moi que les utilisateurs de Android, et en particulier les détracteurs d’Apple, se souriront en pensant “Ohhh, quelle innovation, nous ne l’avons que sur Android depuis une dizaine d’années.” Et c’est totalement vrai et incontestable. De plus, en tant qu’utilisateur d’iPhone depuis 2009, j’ai toujours observé avec une certaine envie cette fonction sur les appareils Android.

Ce n’est pas une nouvelle nouvelle qu’Apple, à de nombreuses reprises, n’est pas le premier à arriver à la fête. Maintenant, il faut également admettre que, lorsqu’il le fait, il devient à de nombreuses reprises le centre d’attention (mérité) du même. Quelques exemples? Simple, Apple n’a pas inventé les lecteurs MP3, mais il a révolutionné ce marché pour toujours avec le iPod. Et on peut en dire autant si l’on parle de téléphones portables, ou l’iPhone n’est-il pas le début d’une énorme révolution dans ce domaine?

Maintenant, et je le dis en tant qu’utilisateur convaincu d’Apple depuis des années, mais aussi en tant que personne critique avec pas peu de décisions prises par celles de Cupertino, j’espère que cette rumeur est confirmée et que iOS 14 a des widgets sur l’écran d’accueil. Mais, en plus, j’espère que je ne trouve pas une simple traduction de ce qui est déjà sur Android depuis longtemps. J’attends l’innovation et j’attends la surprise. Que pensez-vous Vont-ils enfin l’inclure ou y aura-t-il un pas en arrière? Et s’ils le font, ne sera-ce qu’une copie de ce qu’Android propose déjà ou y aura-t-il des surprises?