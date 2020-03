iOS 14: principales fonctionnalités d’accessibilité, Alipay Apple Pay, intégration d’applications de fond d’écran, etc.

Nous avons fait de nombreuses découvertes sur ce qui nous attend avec iOS 14 et le futur matériel d’Apple et il y a encore plus à déballer. Avec iOS 14, nous nous attendons à une nouvelle organisation des fonds d’écran et à l’option pour les tiers d’intégrer les paramètres des fonds d’écran personnalisés, de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité, la prise en charge d’Alipay dans Apple Pay, etc.

Accessibilité améliorée

iOS 14 devrait offrir de nouvelles capacités d’accessibilité majeures. Nos découvertes de code ont découvert une nouvelle fonctionnalité qui sera capable de détecter des sons importants comme les alarmes incendie, les sirènes, les coups de porte, les sonnettes et même les bébés qui pleurent. Vraisemblablement, iOS traduira ces alertes en haptiques pour les personnes malentendantes.

Nous avons obtenu des commentaires sur la façon dont cela pourrait être utile dans une utilisation réelle de Will Sigmon:

Quelque chose qui me préoccupe, quand je dors, en particulier, est ma capacité à entendre des bruits importants comme ceux énumérés. J’ai une perte auditive à haute fréquence, donc parfois, des choses comme les sirènes m’échappent. Ce serait un compagnon incroyable à avoir lorsqu’un proche n’est pas avec moi pour m’informer.

Davantage de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité permettraient à la caméra de détecter les gestes de la main, tandis que «l’hébergement audio peut améliorer le réglage audio sur les AirPod ou les EarPod pour les personnes souffrant d’une perte auditive légère à modérée». De plus, iOS 14 devrait offrir la possibilité d’exécuter un audiogramme sur l’appareil pour aider les utilisateurs à régler l’audio.

Voici les réflexions de Will sur la possibilité d’exécuter des audiogrammes dans iOS:

Je possède des AirPods Pro depuis leur sortie, et une chose dont je suis reconnaissant en tant que porteur d’aides auditives est leur fonction de transparence, car je ne peux pas porter les AirPods et mes aides auditives en même temps. Une chose que j’aspire cependant, c’est la possibilité d’affiner cette fonctionnalité, comme augmenter son volume. Espérons que cette liste de fonctionnalités inclura la possibilité de le faire. Sinon, c’est génial pour les gens qui ne peuvent entendre que des fréquences plus hautes ou plus basses! C’est l’une des raisons pour lesquelles j’utilise la voix masculine sur la voix féminine pour Siri.

Changements de papier peint

Dans iOS 13, les fonds d’écran sont simplement divisés en catégories dynamiques, fixes et en direct. Une fois que vous êtes dans des images fixes, par exemple, vous verrez les options disponibles au même endroit. Avec iOS 14, nos résultats de code suggèrent que nous verrons des catégories comme «Terre et Lune», «Fleurs», etc. pour offrir une meilleure organisation.

Un changement passionnant est qu’il semble que des tiers seront en mesure de fournir des collections de fonds d’écran et de les intégrer directement dans les paramètres iOS. Avec les nouveaux fonds d’écran que nous recevons généralement chaque année avec les mises à jour logicielles et matérielles d’Apple ainsi que la possibilité de prise en charge de fonds d’écran tiers dans les paramètres iOS, il est logique pourquoi Apple ajouterait une organisation améliorée avec de nouvelles catégories.

Plus

Apple fait la promotion de ses campagnes Shot on iPhone depuis un certain temps et cela s’est étendu ces dernières années aux concours Shot on iPhone. Avec iOS 14, Apple intégrera les défis #shotoniphone dans l’application Photos et les utilisateurs peuvent soumettre et voir les résultats des défis dans l’application.

Un autre changement inclut la prise en charge d’AliPay pour Apple Pay avec iOS 14.

