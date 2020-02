iOS est un logiciel publicitaire, soutient l’ingénieur logiciel Tumblr

L’un des ingénieurs logiciels de Tumblr a déclaré que les promotions d’Apple pour ses propres services étaient si répandues que «iOS est un logiciel publicitaire»…

Steve Streza fait valoir son argument dans un article de blog, indiquant clairement qu’il parle pour lui-même, pas pour son employeur.

Apple a eu recours à des tactiques insidieuses pour obtenir ces personnes: des publicités. Beaucoup, beaucoup d’annonces, sur les appareils pour lesquels vous payez. iOS 13 contient une abondance de publicités d’Apple commercialisant les services Apple, à partir du moment où vous l’avez configuré et tout au long de l’expérience. Ces annonces ne peuvent pas être masquées via le système d’extension de blocage de contenu iOS. Certains peuvent être ignorés ou masqués, mais la plupart ne le peuvent pas, et sont délibérément conçus dans des applications de base comme la musique et l’App Store. Il existe un terme pour décrire un logiciel qui contient de nombreuses publicités inamovibles: les logiciels publicitaires, ce que iOS est malheureusement devenu.

Si vous n’êtes pas abonné à ces services, vous serez obligé de regarder ces annonces en permanence, soit dans les applications que vous utilisez, soit dans les notifications push qu’elles ont activées par défaut. […]

Cette conception de type croissance-hack se fait au détriment de l’expérience utilisateur. Dans cet article, je décompose tous les endroits dans iOS que j’ai trouvés qui ont des annonces fabriquées par Apple. Vous pouvez reproduire ces résultats vous-même en effectuant une réinitialisation d’usine d’un iPhone (sauvegardez d’abord!), En installant iOS 13 et en vous inscrivant à un nouveau compte iCloud.

Streza fournit des exemples illustrés pour la recherche Apple Music, Apple TV +, Apple News +, Apple Card, Apple Arcade et App Store. Et il soutient que cela ne fera qu’empirer.

Bien sûr, Apple a le droit de parler aux utilisateurs de leurs services et d’essayer de vous convaincre de vous y abonner. Et vous pourriez être en désaccord avec mon évaluation selon laquelle certaines de ces annonces sont des annonces. Individuellement, la plupart de ces cas ne sont pas insidieux en eux-mêmes. Mais quand vous les regardez ensemble, ils brossent un tableau de la façon dont Apple aggrave l’expérience utilisateur pour stimuler la croissance à tout prix.

Ce problème ne va pas s’améliorer. Apple va étendre ses services, à la fois en étendue et en profondeur, et le problème des logiciels publicitaires ne fera qu’empirer, à moins que les gens n’appellent Apple pour ce qu’ils font.

Les auteurs axés sur Apple n’appellent pas Apple, suggère-t-il, car nous nous abonnons principalement aux services Apple, alors ne voyez pas les promotions. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Personnellement, je suis abonné à Apple Music; bénéficier d’un essai gratuit d’un an sur Apple TV + pour lequel je ne paierai probablement jamais; ne peut pas obtenir la carte Apple au Royaume-Uni; ne vous abonnez pas à Apple Arcade; et remarquent rarement, voire jamais, les promotions d’applications dans l’App Store.

Mais c’est une perspective intéressante. Quelle est votre opinion? Trouvez-vous ces promotions intrusives ou déraisonnables? Veuillez répondre à notre sondage et partager vos opinions dans les commentaires.

