IPad 10,2 pouces 99 $ de rabais plus étuis officiels pour iPhone à partir de 23 $

Les meilleures offres de lundi incluent 99 $ de réduction sur un iPad de 10,2 pouces et divers étuis officiels pour iPhone 11 à partir de 23 $. Vous pouvez également économiser sur le MacBook 12 pouces d’Apple dans un état reconditionné certifié. Rendez-vous ci-dessous pour tout cela et plus dans la dernière pause déjeuner 9to5Toys.

IPad de 10,2 pouces d’Apple réduit jusqu’à 99 $

Amazon prend actuellement jusqu’à 99 $ de rabais IPad Wi-Fi de 10,2 pouces d’Apple avec des offres de 250 $. L’offre exceptionnelle ici est le modèle Wi-Fi 128 Go à 330 $, ce qui est inférieur au prix habituel de 429 $. C’est également vrai au prix bas historique de l’Amazonie.

Avec un écran plus grand de 10,2 pouces, la prise en charge de l’Apple Pencil et la compatibilité avec les accessoires de connecteurs intelligents, c’est sans doute l’un des iPads les plus convaincants de l’écurie d’Apple actuellement. Comprend une puce A10 Fusion, une caméra 8MP et la prise en charge de l’enregistrement HD 1080p.

Économisez sur les coques officielles iPhone 11 et X / S / Max

Amazon ramène l’une des ventes les plus populaires de cet automne, en réduisant presque tous les étuis officiels Apple iPhone 11 et XS / Max de 23 $. Vous trouverez le reste de la gamme officielle de coques iPhone d’Apple en vente ici. Presque chaque annonce est marquée de gouttes fraîches sur différentes couleurs, alors assurez-vous de regarder à travers pour trouver la couleur souhaitée.

Bénéficiez de 50% de réduction sur le MacBook 12 pouces d’Apple de 512 Go

Aujourd’hui seulement, Woo

t propose le MacBook Pro 512 Go de 12 pouces d’Apple dans un état reconditionné certifié pour 750 $. La livraison gratuite est disponible pour les membres Prime. À titre de comparaison, vous auriez initialement payé 1 499 $ pour ce modèle. L’accord d’aujourd’hui est de 80 $ de moins que notre mention précédente.

Le MacBook 12 pouces d’Apple comprend un écran Retina, une connectivité USB-C et plus encore. Cette machine ultra-portable est parfaite pour travailler en déplacement ou à la maison. Bien qu’il ait été abandonné en 2019, ce modèle était un Mac bien-aimé par beaucoup. Comprend une garantie de 90 jours à l’achat. Dans l’ensemble, c’est un excellent rapport qualité / prix pour les enfants ou les grands-parents intéressés par un Mac qui n’ont pas besoin des dernières technologies.

Denon’s 5.2-Ch. Le récepteur A / V a AirPlay 2

Electronics Expo via Rakuten propose le récepteur A / V Denon 5.2 canaux AirPlay 2 (AVR-S640H) pour 235 $. C’est 55 $ de réduction sur ce que le même vendeur facture sur Amazon et une économie de 64 $ par rapport au reste. L’offre d’aujourd’hui bat le prix le plus bas que nous ayons suivi de 14 $. Si vous êtes sur iOS, AirPlay 2 est le moyen de lancer du contenu sans fil. Ce récepteur prend en charge Bluetooth, Alexa et Alexa, améliorant considérablement la configuration de votre home cinéma. Avec cinq entrées HDMI, vous pourrez apporter un nouveau niveau d’organisation à tous ces décodeurs et consoles. 4K et Dolby Vision sont tous deux pris en charge, ce qui permet également de fournir une image nette avec HDR.

Das Keyboard Model S pour Mac voit une réduction rare

Amazon propose actuellement le Das Keyboard Model S Professional pour Mac pour 99 $. C’est bon pour une remise de 20 $, correspond à notre mention précédente d’octobre, et c’est le plus bas que nous ayons vu depuis plus d’un an. Ce clavier mécanique filaire de conception allemande est doté d’interrupteurs bleu cerise MX avec des capuchons de touches gravés au laser. Il est spécialement conçu pour être associé à votre Mac, avec les commandes de luminosité et les touches multimédias attendues, ainsi qu’un concentrateur USB à deux ports.

Meilleures offres de reprise

. garde également un œil sur les meilleures offres de reprise sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, et plus encore chaque mois. Assurez-vous de consulter les meilleures offres d’échange de ce mois-ci lorsque vous décidez qu’il est temps de mettre à niveau votre appareil. Ou dirigez-vous simplement vers notre partenaire d’échange directement si vous souhaitez recycler, échanger ou vendre vos appareils d’occasion contre de l’argent et soutenir . en cours de route! Utilisez le code . pour un 15 $ supplémentaires sur tous les métiers.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore!

Canon EOS R: le meilleur appareil photo pour capturer des aventures de voyage? [Video]

Xbox Elite Series 2 Review: un contrôleur raffiné et riche en fonctionnalités [Video]

DeathAdder V2 et Basilisk V2: pratique avec les dernières souris Razer [Video]

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: