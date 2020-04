iPad Air avec ID tactile sous l’écran et MacBook ARM 12 pouces en préparation, dit un responsable – .

Un bailleur dit qu’Apple lancera un tas de nouveaux produits, contrairement à tout ce qu’elle a jamais fait.

L’iPad Air avec un capteur Touch ID sous l’écran et un MacBook ARM 12 pouces figurent parmi les nouveaux produits qu’Apple ferait cette année.

Ce dernier a fourni des informations précises sur certains des produits lancés par Apple en 2020, notamment la nouvelle série iPad Pro et l’iPhone SE.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Apple travaille sur quelques appareils contrairement à tout ce qu’il avait fait auparavant, a déclaré un responsable anonyme. Le MacBook ARM qui a été présenté dans une variété d’autres rapports, est l’un d’entre eux. Il s’agit d’un MacBook utilisant une version personnalisée des puces de la série A d’Apple qui alimentent l’iPhone et l’iPad. Plusieurs personnes ont longtemps émis l’hypothèse que les processeurs de série A de plus en plus puissants pourraient être utilisés dans les Mac, et il semble que nous y soyons presque. Le responsable a également déclaré qu’Apple lancerait un tout nouveau design iPad Air, une tablette qui comportera un capteur d’empreinte digitale Touch ID sous l’écran, ce serait une première pour Apple, car la société a évité ce type particulier de technologie sur ses appareils afin loin.

Selon les premières rumeurs sur l’iPhone X, le téléphone aurait un capteur d’empreintes digitales sous l’écran, une technologie qu’Apple a étudiée au fil des ans. Mais à mesure que nous nous rapprochions du lancement réel du téléphone, il est devenu clair qu’il n’y aurait aucune sorte de bouton Touch ID à l’intérieur de l’appareil tout écran. Tous les iPhones qui ont suivi, à l’exception de l’iPhone SE de cette année, présentaient le même design, avec la fonctionnalité Face ID.

L’iPad Pro était le prochain à perdre le capteur d’empreintes digitales, car la tablette a subi une refonte du design en 2018. L’iPad Pro a obtenu un design tout écran, un profil mince, la prise en charge de Face ID et la connectivité USB-C.

Avance rapide jusqu’à nos jours, et un leaker chinois qui porte le nom de @ L0vetodream sur Twitter contient plusieurs détails sur les produits à venir d’Apple. MacRumors dit que le bailleur a un «bilan assez précis» et la pléthore de tweets semble indiquer que cette personne a accès aux sources Apple. Soit cela, soit quelqu’un fabrique des trucs en fonction d’autres fuites.

Ce dernier a été le premier à mentionner les soi-disant écouteurs AirPods X d’Apple, note le rapport, bien avant Jon Prosser. À la mi-mars, @ L0vetodream a également publié des détails supplémentaires sur plusieurs produits non annoncés.

Ce tweet répertorie apparemment tous les produits Apple qui pourraient arriver dans les magasins cette année:

大致 布局 应该 是 这样 的 :

airpods 3lite

Apple TV

airtag

iPhone9 A13

imac

bras macbook 12

mac mini

ipad pro 11 12.9 tof

airpods X 头戴式 耳机

无线 充电 板

homepod lite

ipad air4 全面 屏 11 寸 带 指纹

ipad 2020 A12

游戏 手柄

iPhone12 lite

iPhone12 6.1

iPhone12 pro 6.1

iPhone12 pro 6.7 – 有 没有 搞 措 (@ L0vetodream) 12 mars 2020

Il a déclaré que l’iPad Air comportera un mini-écran LED et un design tout écran sans encoche. Pour être honnête, les iPad avec Face ID n’ont pas d’encoches, ils ont des lunettes plus grandes. Le bailleur a déclaré qu’il n’y avait pas d’identification faciale sur l’appareil, mais qu’il comporterait un capteur Touch ID sous l’écran.

le nouvel iPad Air utilisera le mini écran LED, est livré en plein écran sans encoche, pas Face ID , mais Touch ID sous l’écran – 有 没有 搞 措 (@ L0vetodream) 10 mars 2020

Dans un tweet plus cryptique, la personne a déclaré qu’Apple développait également son propre contrôleur:

Apple développe son propre contrôleur de jeu – 有 没有 搞 措 (@ L0vetodream) 8 mars 2020

Dans les jours qui ont suivi, le responsable a déclaré que les quatre téléphones iPhone 12 peuvent prendre en charge la 5G et qu’une option de couleur bleu marine est envisagée pour le combiné.

Les quatre «iPhone12» peuvent prendre en charge les réseaux 5g , la bande de base provient de qualcomm , et a une toute nouvelle couleur «Navy blue» – 有 没有 搞 措 (@ L0vetodream) 19 mars 2020

Plus tard, il ou elle a dit que l’iMac sera retardé:

dans mon rêve iMac retard – 有 没有 搞 措 (@ L0vetodream) 29 mars 2020

Dimanche, le responsable a déclaré que la puce A14 d’Apple qui alimentera la série iPhone 12 sera également retardée.

Puce A14 d’Apple de TSMC ——delay – 有 没有 搞 措 (@ L0vetodream) 19 avril 2020

Il y a beaucoup d’informations à déballer ici, et nous aurons besoin de temps pour voir si l’une de ces informations est vérifiée.

Cependant, MacRumors souligne que le baffle a révélé quelques détails clés de l’iPhone SE avant d’autres fuites, y compris la fenêtre de lancement, les capacités de stockage et les couleurs. La personne savait également que les iPad iPad 2020 seraient dévoilés au cours de la troisième semaine de mars, apparemment.

dans mon rêve L’iPhone9 sera publié sur le site Web d’Apple au cours de la deuxième semaine d’avril – 有 没有 搞 措 (@ L0vetodream) 18 mars 2020

Le nouvel iPad Pro sera lancé la 3ème semaine de mars – 有 没有 搞 措 (@ L0vetodream) 5 mars 2020

Source de l’image: Apple

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.