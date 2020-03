iPad baisse de prix: offres sur le dernier modèle d’Apple iPad sur Amazon

Si vous recherchez du divertissement à domicile, une tablette peut être une option fantastique, et heureusement pour vous, Amazon a réduit le prix des derniers iPads d’Apple.

Vous pouvez obtenir l’iPad de 10,2 pouces en vente pour 279,99 $. C’est une remise de 50 $ et le meilleur prix que nous ayons trouvé pour la tablette 32 Go. Si vous recherchez plus de stockage, vous pouvez obtenir l’iPad de 128 Go en vente pour 399 $.

L’iPad 2019 comprend la puissante puce A10 Fusion d’Apple et est disponible dans une option de stockage de 32 Go ou 128 Go. La tablette dispose d’un écran Retina de 10,2 pouces qui est désormais capable de prendre en charge un clavier intelligent pleine taille. La tablette mise à jour fonctionne sur iPadOS, ce qui permet un multitâche transparent et l’utilisation du crayon Apple. L’iPad comprend également une caméra frontale de 1,2 MP et intègre l’assistant vocal Siri.

C’est une offre fantastique pour un iPad de modèle plus récent et le meilleur prix que nous ayons trouvé pour ce modèle particulier. Nous ne savons pas combien de temps Amazon aura la tablette à ce prix, vous devriez donc conclure cette offre avant qu’il ne soit trop tard.

Vous pouvez en savoir plus sur le dernier iPad avec nos travaux pratiques iPad (2019) la revue.