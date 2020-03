iPad et Mac: iOS 14 comblera l’écart, mais seulement légèrement

La discussion en cours sur la convergence croissante des iPads et Macs a pris un nouvel élan cette semaine lorsque nous avons exclusivement révélé une prise en charge de la souris considérablement améliorée dans iOS 14 / iPadOS 14.

Selon le code vu par ., Apple est sur le point de déployer une prise en charge riche à l’échelle du système pour les curseurs de souris avec iOS 14. Apple a ajouté une compatibilité rudimentaire avec les souris externes dans les paramètres d’accessibilité iOS 13, mais iOS 14 (iPadOS 14) le rendra courant […]

Les modifications apportées au logiciel apporteront la plupart des fonctionnalités de curseur que vous reconnaissez d’une expérience de bureau Mac à iOS…

iPadOS 13 a apporté la prise en charge de la souris à l’iPad pour la première fois, mais c’est une expérience maladroite. Il ne peut être activé que par le biais des paramètres d’accessibilité et le «curseur» est énorme. J’ai pu tester un clavier iPad avec trackpad intégré, et je n’ai pas été vendu sur l’expérience.

Quant à la valeur d’un trackpad sur un iPad, je ne suis honnêtement pas vendu. Je m’attendais à l’aimer beaucoup, car il semblait offrir le meilleur des deux mondes, mais dans la pratique, je l’ai trouvé assez maladroit. Même avec le pointeur d’accessibilité réglé à sa taille minimale, il est assez distrayant visuellement et, en utilisation, il n’a jamais semblé plus rapide ou plus facile que d’utiliser simplement l’écran tactile – souvent le contraire.

Certes, je n’ai pas pu le tester tant qu’il est mort dans les premiers jours d’utilisation. Je serai impatient de tester le modèle de Brydge quand il sortira juste pour voir si une utilisation plus longue me convainc de l’avantage.

Cependant, iOS 14 offre une expérience beaucoup plus sophistiquée. Tout d’abord, un pointeur de taille normale qui peut s’adapter au contexte.

Cela inclut la prise en charge de plusieurs pointeurs en fonction de ce qui est survolé, comme passer d’un pointeur de flèche standard à une main pointée lorsque vous survolez des liens.

Deuxièmement, la probabilité que le pointeur disparaisse lorsque le trackpad ou la souris n’est pas utilisé, ce qui adresserait l’une de mes principales objections à l’expérience iPadOS 13.

Si notre sondage est loin d’être terminé, la prise en charge améliorée de la souris et du trackpad pourrait changer la donne pour certains. Plus de 10% d’entre vous ont déclaré que cela vous permettrait de remplacer entièrement un MacBook par un iPad, tandis que près de la moitié d’entre vous ont déclaré que vous choisiriez votre iPad plutôt qu’un Mac pour plus de tâches.

Je crois les deux. J’utilise déjà mon iPad pour écrire, mais j’ai tendance à l’éviter pour le type de travail qui implique généralement une quantité importante d’édition à la volée. Pour les articles d’opinion plus longs, par exemple, j’ai tendance à commencer par des notes succinctes, à les développer en brouillon puis à repositionner des morceaux de texte au fur et à mesure que je décide de la meilleure façon de présenter mon argumentation. Ce type d’édition est pénible sans un support approprié du trackpad. Donnez-moi un clavier Brydge avec trackpad, un curseur de type Mac et un pointeur qui disparaît lorsqu’il n’est pas utilisé, et je ferai absolument plus d’écriture sur mon iPad.

De même, si quelqu’un est déjà proche du point où un iPad répond à tous ses besoins, je peux facilement croire qu’une expérience de trackpad décente pourrait supprimer la dernière barrière d’utilisation pour faire le changement.

Mais, comme beaucoup de nos lecteurs l’ont souligné, nous sommes encore loin de ce point pour les autres – ceux qui comptent sur les applications professionnelles, par exemple. Personne ne risque de passer de Final Cut Pro X sur un grand moniteur à des applications moins puissantes sur un écran iPad beaucoup plus petit. Bien sûr, même les pros peuvent effectuer des modifications à la volée sur un iPad ou un iPhone pour une coupe approximative ou un partage rapide sur les réseaux sociaux, mais ils vont toujours utiliser leur Mac pour le vrai travail.

Il y a aussi des choses que vous ne pouvez pas faire sur une période iPad, comme – ironiquement – écrire des applications iPad.

Enfin, il y a le fait que le multitâche sur un iPad est toujours horriblement maladroit par rapport à l’approche de fenêtre sans effort dans macOS. Quiconque utilise plusieurs applications à la fois est susceptible de s’en tenir à un Mac. Et ne me lancez même pas sur la gestion des fichiers sur l’iPad.

Apple a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’avait pas l’intention de faire converger les lignes Mac et iPad.

Steve Jobs en 2010 sur Mac à écran tactile:

Nous avons fait des tonnes de tests utilisateurs à ce sujet et il s’avère que cela ne fonctionne pas. Les surfaces tactiles ne veulent pas être verticales. Il donne une grande démo. Mais après une courte période de temps, vous commencez à vous fatiguer et après une longue période de temps, votre bras veut tomber. Ça ne marche pas. C’est terriblement ergonomique. Les surfaces tactiles veulent être horizontales. Par conséquent, des tampons.

Tim Cook en 2012:

Vous pouvez faire converger un grille-pain et un réfrigérateur, mais ces choses ne plairont probablement pas à l’utilisateur.

Craig Federighi en 2014:

Nous ne perdons pas de temps à penser: «Mais ça devrait être un [interface]! “Comment faites-vous ces [operating systems] fusionner ensemble? “Quel gaspillage d’énergie ce serait.

Bien sûr, nous sommes en 2020 et les choses changent. Il fut un temps où Steve a rejeté les téléphones à grand écran; ce n’est pas parce qu’Apple dit quelque chose à un moment – ou même à trois points – que l’entreprise ne changera pas d’avis plus tard.

J’ai déjà discuté de cette idée, il y a aussi longtemps que 2013. Mais ma vision des résultats n’a pas vraiment changé depuis. J’ai alors dit que les deux plates-formes resteraient séparées, mais…

Nous devons accepter qu’il y aura au moins une certaine iOS-ification d’OS X. Les questions sont de savoir jusqu’où ira le processus de convergence, et qu’est-ce qui pourrait être perdu et gagné en cours de route?

Le souci, bien sûr, est que OS X devient plus stupide à chaque sortie, que les Mac deviennent de moins en moins capables car ils sont de plus en plus tournés vers la consommation plutôt que vers la création, et viennent à être considérés comme un peu plus que des tablettes sous une forme différente -facteur […]

Jusqu’où je pense que cela ira? Je ne pense certainement pas que nous nous retrouverons bientôt avec une seule plate-forme. J’hésite à dire “si jamais”, comme toujours c’est assez long [but I] ne pensez pas que ceux d’entre nous qui aiment nos Mac ont besoin de panique.

En 2017, j’étais du même avis, mais j’ai accueilli favorablement les premières nouvelles de ce qui allait devenir Catalyst.

Un meilleur support du trackpad et de la souris dans iPadOS 14 est, à mon avis, à saluer. Et oui, cela signifiera probablement que certains de ceux qui auraient acheté un Mac achèteront à la place un iPad avec Smart Keyboard avec Trackpad. Mais Apple a également toujours déclaré qu’il n’avait pas peur de cannibaliser ses propres produits: “Si nous ne le faisons pas, quelqu’un d’autre le fera.”

Il s’agit d’une nouvelle étape dans la réduction progressive de l’écart entre les iPad et les Mac, mais il reste encore beaucoup à faire pour les transformer en une plate-forme unique.

