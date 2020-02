IPad mini-LED en route alors qu’Apple aurait passé des commandes

L’analyste fiable d’Apple, Ming-Chi Kuo, a déclaré en septembre de l’année dernière qu’Apple travaillait sur de nouveaux modèles d’iPad mini-LED, qui devraient être lancés vers la fin de 2020 ou début 2021.

Il y a maintenant une corroboration pour ce rapport, un rapport de la chaîne d’approvisionnement affirmant qu’Apple a désormais passé des commandes pour ceux-ci après avoir approuvé des échantillons précédents …

Le rapport provient du site chinois UDN, qui dit qu’Apple utilise un nouveau fournisseur.

Innolux Mini LED a fait une percée. On dit qu’il a déjà fait approuver des échantillons par Apple et se prépare à réaliser des écrans pour la dernière tablette iPad Pro qui sera lancée au second semestre.

Innolux n’a jamais remporté de commande Apple auparavant. Il est entendu qu’Innolux a fait beaucoup d’efforts pour remporter des commandes pour le Mini LED d’Apple, investissant massivement dans la recherche et le développement.

Comme nous l’avons souligné précédemment, la mini-LED ne doit pas être confondue avec la microLED. Ce dernier est une toute nouvelle technologie d’affichage qui devrait être utilisée en premier sur l’Apple Watch. Mini-LED est une nouvelle forme de rétro-éclairage pour les panneaux d’affichage LCD actuellement utilisés dans les iPads et MacBooks.

Les écrans rétro-éclairés par LED traditionnels auront de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de LED. Comme son nom l’indique, les mini-écrans LED utilisent un rétroéclairage miniaturisé et peuvent comporter plus d’un millier de zones de gradation locale (FALD) à matrice complète […]

Les mini-LED sont d’un ordre de grandeur plus petit que la mini-variante et sont aussi petites que 1 / 100e de la taille d’un rétro-éclairage LED traditionnel dans un écran LCD. Ils […] peut également fournir une luminosité 30 fois plus élevée que l’OLED.

Le rétro-éclairage mini-LED prend également moins de place, nous pouvons donc nous attendre à ce que les iPads équipés soient un peu plus fins et plus légers. C’est actuellement une technologie coûteuse, donc nous ne la verrons probablement que dans les modèles haut de gamme au début. À mesure que les coûts baissent, il devrait ensuite filtrer vers d’autres modèles.

Innolux travaillerait en étroite collaboration avec l’assembleur d’iPad Foxconn.

Découvrez tout ce que nous attendons en termes d’iPad 2020 dans notre résumé du rapport.

