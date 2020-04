iPad Pro Diary: je garde le clavier magique pour trois raisons simples

J’ai dit dans mes deux précédents articles sur le Magic Keyboard d’Apple pour iPad que ce n’était pas un produit parfait.

C’est vraiment cher, et ce fait ne se reflète pas dans l’apparence de la couverture. Il n’y a ni touche Échap, ni touche de fonction. L’angle de l’écran ne remonte pas aussi loin que je l’aurais souhaité. Ce n’est pas aussi stable sur mes genoux que je le voudrais.

Mais j’ai aussi dit autre chose…

Je pense qu’il ne fait aucun doute que je le garderai. Les choses valent ce que l’acheteur est prêt à payer. Je suis écrivain. J’écris beaucoup sur mon iPad. Offrez-moi la meilleure expérience d’écriture possible sur un iPad et je paierai ce qu’il faut. Et c’est ce que c’est: la meilleure expérience d’écriture possible sur un iPad.

Les faiblesses ne sont pas des points de rupture

Le manque de style et de sensation premium… eh bien, c’est décevant, mais cela ne prend pas vraiment en compte ma décision. Je n’achèterais pas quelque chose que j’ai trouvé moche, mais ce n’est pas le cas: il a juste l’air ordinaire.

Plusieurs lecteurs ont souligné que le problème de la touche Échap est facile à résoudre: remappez simplement une clé dont je n’ai pas besoin. Et heureusement, en tant que personne monolingue et déprimante, il y en a une: la clé du globe. J’ai maintenant ce mappé comme une touche d’échappement.

En ce qui concerne les touches de fonction, Apple avait le choix. Il pourrait soit rendre le clavier exactement de la même taille que celui du MacBook Pro 16 pouces, soit les rétrécir suffisamment pour laisser de la place aux touches de fonction à mi-hauteur sans qu’elles ne tombent sous le surplomb de l’iPad dans la position la plus inclinée. .

Personnellement, je pense que j’aurais pu vivre avec des touches légèrement plus petites, mais c’était un jugement, et je comprends la décision qu’Apple a prise ici. Étant donné que je ne joue pas souvent de la musique sur mon iPad, je peux vivre avec les commandes de luminosité et de volume à l’écran.

L’angle de l’écran n’est un problème que dans une situation très spécifique, et ce n’est pas un gros problème alors, donc ce n’est pas vraiment un facteur.

La stabilité de l’ordinateur portable est assez bonne pour taper correctement, et la plupart de mes utilisations mobiles sont les cafés, les trains et les avions – tous les environnements où je les ai sur une table. Encore une fois, pas de biggie.

Tout cela signifie que les faiblesses sont relativement triviales, tandis que les trois forces sont puissantes.

Les forces sont convaincantes

Tout d’abord et surtout, l’expérience de frappe est vraiment, vraiment bonne. Je pense toujours que ce n’est pas tout à fait là-haut avec le MacBook Pro 16 pouces, mais il est très, très proche. C’est un excellent clavier à utiliser, et cette impression n’a pas changé après avoir écrit des morceaux relativement longs dessus.

Deuxièmement, la facilité de fixation et de détachement. C’est un énorme avantage par rapport au clavier Brydge. Je ne peux vraiment pas surestimer les avantages de cela. Auparavant, j’avais tendance à laisser le clavier attaché plus souvent que nécessaire, simplement parce que c’était difficile de le détacher pendant deux minutes, puis de le rattacher. Avec le clavier magique, cela prend littéralement une seconde et zéro effort. C’est donc une tablette quand j’ai besoin d’une tablette et un ordinateur portable quand j’ai besoin d’un ordinateur portable.

Troisièmement, le trackpad fonctionne vraiment bien. Une semaine plus tard, il semble tout aussi naturel et intuitif que d’utiliser un MacBook. Je me demandais si la petite taille se sentirait à l’étroit. Cela a un peu fait au début, mais l’ajustement de la vitesse de suivi a résolu cela. Vous pouvez choisir entre dix vitesses, et j’ai la mienne réglée sur neuf (dix se sentait juste un peu trop rapide). Cela fait, cela fonctionne incroyablement bien.

Conclusion du clavier magique

L’essentiel est qu’il coûte beaucoup d’argent mais ajoute beaucoup de valeur à l’iPad.

Avec le clavier connecté, il ressemble vraiment à un MacBook. Bien sûr, ce n’est pas un substitut complet. J’adore l’écran de 16 pouces de mon MacBook Pro. J’adore le fenêtrage approprié. J’aime vraiment un bon système de fichiers. Mettez les deux appareils devant moi quand j’ai du travail à faire à la maison, et je vais choisir le MBP à chaque fois.

Mais ce sera une toute autre histoire lorsque je pourrai enfin à nouveau être mobile. Vous avez une heure ou deux pour travailler dans un café? Ce sera l’iPad avec Magic Keyboard que je prendrai avec moi. Dans un train ou un avion, ce sera l’iPad avec Magic Keyboard que je sortirai de mon sac.

Du point de vue d’un écrivain, l’iPad avec un clavier décent est depuis longtemps une bonne solution. La plate-forme est désormais adulte. Il y a Scrivener pour iPad. Il y a la version finale. Il y a suffisamment de fenêtrage pour les besoins d’un écrivain typique, qui est d’avoir du matériel de référence (notes ou navigateur) dans une fenêtre et une copie dans l’autre.

Mais la seule grande faiblesse était l’édition au doigt. Il était difficile d’obtenir un point d’insertion précis et déplacer des morceaux de texte était douloureux. Transporter un trackpad (je ne suis pas un type de souris) aurait été encore plus vrai.

Le fait d’avoir un trackpad intégré signifie que l’expérience d’édition est maintenant comparable à celle du Mac. C’est vraiment un gros problème pour moi, et cela justifie le prix certes élevé. Ma décision est prise.

