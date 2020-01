iPadOS 14 Wishlist: Au-delà d’une meilleure prise en charge de la souris

L’an dernier à la même époque, nous avions un nouveau matériel iPad Pro incroyablement puissant, mais ce que nous n’avions pas, c’était le logiciel iOS pour vraiment libérer tout son potentiel.

iOS 12 avait été, en grande partie, une version de performance et de stabilité, et j’ai adoré ça. J’ai tellement aimé que je vais répéter la nécessité de le répéter chaque année, essentiellement ad nauseam Infinitum jusqu’à ce qu’il se produise.

Mais, il nous manquait des choses. Surtout des choses qui permettraient à l’iPad d’être l’iPad. Je demandais un iPadOS depuis environ 5 ans. Quelque chose qui garderait les fondements d’iOS mais laisserait l’expérience aussi unique, la façon dont la montre et la télévision avaient été traitées essentiellement depuis le lancement.

Et… juste au moment où j’avais perdu espoir, Apple nous l’a donné. iPadOS. Avec de nombreuses fonctionnalités que beaucoup d’entre nous avaient demandées depuis que Steve Jobs s’était assis pour la première fois dans cette grande chaise confortable.

La plupart des fonctionnalités… mais pas toutes, et pas complètement. L’autre jour, j’ai écrit sur le retour pour se concentrer sur les améliorations de la fiabilité et des performances, et sur quelques nouvelles fonctionnalités que j’aimerais voir dans iOS 14 pour l’iPhone. Maintenant, je vais rouler directement dans l’iPad.

Auparavant sur iPadOS …

Dans ma révision de l’iPad Pro 2018, j’ai énuméré 6 choses dont je pensais qu’il fallait devenir une alternative portable viable à la plupart des gens la plupart du temps.

Je voulais pouvoir brancher une carte SD, un lecteur SSD, tout type de stockage et seulement des fichiers Dyson down. Mais aussi la possibilité de brancher n’importe quel accessoire USB-C et de le faire fonctionner. Je voulais une forme de prise en charge du trackpad pour ne pas avoir à retirer mes mains du clavier pour naviguer pendant la frappe. Je voulais de vrais sites Web, pas des versions de téléphone gonflées à la taille du pad. Je voulais pouvoir gérer plusieurs flux audio afin de pouvoir podcaster à partir de l’iPad et ne pas toujours avoir à revenir sur mon Mac. Je voulais une forme de Xcode réel mais pas complet pour que les développeurs puissent créer des applications iPad, vous savez, sur l’iPad. Enfin, je voulais un mode Invité, pour pouvoir donner mon iPad à un collègue, même un enfant, et ne pas avoir à me soucier de leur donner toutes mes données. Et iPadOS nous en a donné une partie.

Il manque encore certaines fonctionnalités à l’application Fichiers, non pas pour la rendre plus proche du Finder, mais simplement pour la rendre plus fonctionnelle. Comme une barre de progression. Je me fiche que ce soit un mensonge. Je suis humain. J’ai besoin de ce genre de mensonge.

La prise en charge de la souris et du pavé tactile est une ramification de l’assistance tactile et pas encore un système de pointeur complet. Desktop Safari a été vraiment super pour moi. Pourtant, rien en termes de prise en charge de plusieurs sources audio, ni Xcode, ni GuestBoard.

Comme je l’ai dit dans ma vidéo de liste de souhaits iOS 14 plus tôt cette semaine, iOS 13 était tellement bourré qu’il a fini par être l’une des versions d’Apple les plus problématiques de mémoire récente.

Donc, j’adorerais vraiment si Apple revenait et, dans le style iOS 12, donnait son meilleur et le plus brillant semestre pour faire de ce que chaque version devrait toujours être – délicieuse.

Mais, moi étant moi, j’ai toujours une liste de souhaits. Une liste restreinte, compte tenu de ce que je viens de dire, mais avec quelques souhaits néanmoins.

Multi-utilisateurs

Apple a cette façon de nous traîner. Comme la façon dont nous voulions tous le mode nuit sur l’iPhone et ils nous ont donné le mode nuit sur la montre. Puis sur l’Apple TV. Puis sur Mac. Fondamentalement, tout sauf l’iPhone jusqu’à l’année dernière, lorsque nous avons finalement obtenu le hashtag pour l’ensemble d’iOS, y compris le nouvel iPadOS.

Le multi-utilisateur sur l’iPad, ou la possibilité de basculer entre différents comptes, environnements et préférences, est similaire.

Le Mac a toujours eu plusieurs utilisateurs. Apple en a taquiné une version assez épurée pour l’iPad, mais uniquement pour les appareils gérés par l’éducation. Puis, l’année dernière, l’Apple TV a obtenu la prise en charge de plusieurs comptes, sinon du multi-utilisateur complet.

Les téléphones sont hyper personnels, il n’y a donc pas de réelle pression pour les utilisateurs multiples. Les téléviseurs sont généralement des appareils familiaux si vous avez une famille, donc cela a du sens. Les iPads existent dans un état de boîte à chat quantique entre les deux. Très personnel pour certaines personnes, très partagé pour d’autres familles, même les entreprises.

Et pour le moment, iPadOS ne sert que les premiers et ne fait rien pour les seconds.

Dans un monde parfait, l’iPad reconnaîtrait simplement votre empreinte digitale ou Face ID, et vous laisserait entrer dans votre compte, et vous n’auriez plus à vous soucier de voir vos parents voir vos messages texte, vos enfants supprimant vos données de jeu, la musique de tout le monde choisit de gâcher les enregistrements de musique de tout le monde, ou Bob sur le quart de jour laissant ces mèmes grossiers sur le navigateur. Parce que, bon sang, Bob, tu as été RH.

Partage Familial

Apple a fait du très bon travail pour créer des fonctionnalités familiales. Ils pourraient toujours être plus lisses, plus faciles, meilleurs, bien sûr. Mais une partie qui se démarque toujours comme ayant besoin d’un amour sérieux est le partage de photos et de vidéos.

Nous avons eu des flux de photos dans le passé, nous avons le partage de photos iCloud maintenant, vous pouvez même aimer et commenter. Si social.

Mais, une bibliothèque partagée appropriée pourrait être encore plus cool. Lorsque vous configurez votre famille, vous obtenez un onglet supplémentaire dans l’application Photos appelé famille, puis tout le monde dans la famille peut partager n’importe quel album ou photo ou vidéo individuelle. Avec toutes les mêmes fonctions d’organisation manuelles et intelligentes, la bibliothèque principale individuelle bénéficie.

Prenez une photo, filmez une vidéo, appuyez longuement, partagez avec la famille. Terminé.

Applications manquantes

Une décennie plus tard, l’iPad manque encore plusieurs des applications fournies avec l’iPhone par défaut. La légende urbaine affirme que Steve Jobs n’aimait tout simplement pas la façon dont les widgets Météo ou Calculatrice avaient l’air sur le grand écran de l’iPad.

Mais c’était à l’époque, c’est maintenant, et des tas de développeurs indépendants ont montré à quel point ces types d’applications peuvent avoir l’air sur l’iPad. L’équipe HI – interface humaine – d’Apple pourrait sans aucun doute les éliminer également d’Apple Park. Et, comme la cohérence est une caractéristique du client, ils le devraient vraiment, vraiment, vraiment, sincèrement.

Au-delà, cependant, se trouvent la santé, l’activité et la surveillance.

L’iPhone est idéal pour saisir, collecter et trier des données lors de vos déplacements. Le Mac est formidable pour éditer et traiter des tonnes de données lorsque vous en avez le temps. Mais l’iPad se situe entre les deux, assez rapide pour ingérer en déplacement mais assez grand pour s’agréger et signaler quand vous avez le temps de vous arrêter.

L’idée de m’asseoir et de parcourir tous les graphiques de santé et les tendances d’activité sur ce glorieux écran iPad me donne envie de ces applications sur cet écran hier.

Mais la montre est la plus importante. Un jour, la montre sera totalement indépendante de l’iPhone, comme l’iPhone est désormais du Mac et du PC. Mais jusque-là, et même alors, pouvoir voir et gérer tout ce qui concerne l’Apple Watch sur le grand écran de l’iPad, y compris et surtout les cadrans de montre, serait phénoménal.

Et pour les personnes qui n’ont pas d’iPhone mais qui ont un iPad, ce serait transformateur.

Coupes plus courtes

Je vais utiliser Siri comme nom pour tout cela, car Apple l’utilise pour les raccourcis, mais ce que je veux dire par Siri, c’est cette combinaison d’intelligences et d’automatisations apprises par machine, à la fois prédéfinies et suggérées.

Siri Shortcuts en lui-même est formidable et, j’espère vraiment, les tout premiers éléments constitutifs d’un système de programmation opportuniste activé par la voix. Oui, comme Tony Stark et Jarvis.

Mais là où cela devient également intéressant, c’est quand ils ne sont plus une chose discrète et qu’ils font simplement partie du système en général.

Par exemple, il a longtemps été dit qu’Apple travaille sur une application de messagerie de nouvelle génération beaucoup plus intelligente artificiellement. C’est exactement ce dont il a besoin.

Ce que je veux dire, c’est que s’il y avait une construction qui permettait aux fonctionnalités simplifiées et accélérées de type Siri Shortcuts d’exister, au niveau du système, à l’intérieur de chaque application, cela changerait la donne.

Il y a tellement de tri, tellement de tâches par lots – vous n’avez jamais ouvert aucun de ces e-mails, voulez-vous vous désinscrire? Voulez-vous archiver ou supprimer tous les messages similaires? Vous l’avez déjà cherché trois fois, dois-je créer une boîte aux lettres intelligente pour vous? J’ai créé des groupes de messagerie en fonction de vos six interactions les plus fréquentes. Vous avez ouvert cet e-mail trois fois aujourd’hui. Je vais l’épingler pour vous pendant les 48 prochaines heures. Vous avez répété cet e-mail la semaine dernière, voulez-vous répondre à votre mère ou dois-je le supprimer accidentellement pour vous?

Il y a un tas d’applications où ce type de fonctionnalité serait formidable, bien sûr, et entre les applications, mais il y a aussi suffisamment de spécificité pour que j’adore le voir construit sur une base application par application.

Ainsi, nos assistants peuvent se rapprocher de nous aider réellement.

Votre liste de souhaits?

Bien sûr, il y a une tonne d’autres choses que j’aimerais voir à la fois sur iOS et iPadOS. Mais, encore une fois, ce que j’aimerais encore plus, c’est qu’Apple prenne son temps et s’assure que chaque morceau est solide comme un roc avant de déployer le morceau suivant, d’autant plus que nous continuons de passer de ses racines NextStep à ce qui vient vraiment après.

Alors, faites-moi savoir – que voulez-vous voir dans iPadOS 14 en juin?