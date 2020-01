iPhone 11, dans iOS 13.3.1, vous pouvez désactiver la localisation

Ces dernières années, Apple souligne souvent l’importance de la confidentialité pour les utilisateurs. Dans iOS 13.3.1, la société a inclus une nouvelle fonctionnalité avec la tâche spécifique de protéger les propriétaires de l’iPhone 11, en particulier contre la détection de l’emplacement.

Comme indiqué sur Twitter, la dernière version bêta d’iOS 13.3.1 comprend une nouvelle option qui peut être activée qui permet aux utilisateurs de désactiver la puce Ultra Wideband introduite dans la série iPhone 2019. L’ultra large bande permet certaines fonctions dans iOS, comme AirDrop , pour localiser un iPhone plus précisément.

iPhone 11, la puce Ultra Wideband peut maintenant être désactivée

Cependant, il n’a pas été approuvé pour une utilisation dans tous les pays où les modèles d’iPhone 11 sont vendus et a jusqu’à présent enregistré tous les emplacements des appareils, même lorsque les options de service de localisation ont été désactivées. Apple résout maintenant le problème en vous permettant de désactiver la puce Ultra Wideband directement sur votre iPhone 11.

Bien sûr, vous ne pourrez pas non plus utiliser les fonctionnalités offertes par l’ultra haut débit. «La désactivation de l’emplacement des réseaux et du sans fil peut affecter les performances Bluetooth, Wi-Fi et ultra large bande», explique iOS lors de la désactivation de l’option.

Si jusqu’à présent vous n’étiez pas conscient du potentiel de l’Ultra Wideband, vous savez maintenant pourquoi dans la prochaine mise à jour iOS, il y aura une option pour le désactiver. Très probablement, l’ultra-haut débit arrivera également sur tous les iPhones de 2020. En attendant, nous attendons également un successeur de l’iPhone SE cette année, ainsi que le lancement des prochains appareils phares en septembre.