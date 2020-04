iPhone 12, c’est ainsi que ce sera le plus petit cran

Les premières fuites inhérentes sont apparues récemment les projets CAO de l’iPhone 12, le téléphone qui sera le nouveau fer de lance d’Apple, pour surprendre en plus du module de came arrière, était l’encoche à l’avant, qui montre les dimensions considérablement inférieur par rapport aux précédents tout en conservant toutes les fonctionnalités que nous connaissons.

Comment est-ce possible?

En regardant de près le projet, il ressort que les composants que nous connaissons déjà ont maintenu leur présence dans l’encoche, en fait, nous avons le capteur de lumière ambiante au centre avec la caméra avant et le capteur de proximité sur les côtés respectivement à droite et à gauche. Aux extrémités latérales, nous avons une caméra infrarouge et un projecteur Dot.

Maintenant, il est donc naturel de se demander comment il est possible de réduire la taille de l’encoche tout en gardant la fonctionnalité de la même chose, bien qu’Apple aurait apparemment eu l’intention d’utiliser une astuce déjà utilisée par de nombreux fabricants, à savoir celle de déplacer le haut-parleur pour les appels vers le haut stocker sous le cadre qui délimite l’affichage.

En fait, Apple avait déjà exprimé son intention de produire un iPhone entièrement sans encoches, seulement que nous devrons très probablement attendre que l’iPhone soit toujours côte à côte, car tous les capteurs intégrés ne peuvent pas fonctionner sous l’écran.

Mais il est trop tôt pour parler des plans d’Apple pour 2021, pour l’instant il ne reste plus qu’à attendre la présentation à l’automne qui, selon ce qui a été divulgué, conduira à 4 nouveaux modèles d’iPhone, deux d’entrée de gamme et deux de gamme supérieure.