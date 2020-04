iPhone 12, comme le sera le prochain smartphone Apple selon les rumeurs

Les rumeurs grandissent sur le prochain smartphone d’Apple, l’iPhone 12, dont, selon ce qui a été divulgué sur le Web, le géant de Cupertino proposera quatre modèles. Parmi ceux-ci, les deux modèles haut de gamme, les plus chers, en somme, reproduiront dans l’esthétique certains éléments de l’iPad Pro actuel, avec un châssis à bords plats, tandis que la variante moins chère pourrait conserver une apparence très similaire à celle du iPhone 11 actuel.

Selon toute vraisemblance – nous rappelons, en fait, que pour le moment Apple n’a encore officiellement confirmé aucune des informations présentées ici – le prochain iPhone 12 arrivera tous avec le support des réseaux de cinquième génération (5G) et dans différentes tailles. Selon Jon Prosser, un iPhone avec un écran de 5,4 pouces, un iPhone avec un écran de 6,1 pouces, un iPhone 12 Pro avec un écran de 6,1 pouces mais avec une mise à niveau matérielle par rapport au variante “standard” et un iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces.

L’iPhone 12 sera disponible en quatre modèles, tous 5G mais avec quelques différences

Comme mentionné ci-dessus, chacun de ces iPhones sera compatible avec la 5G, aura une encoche plus petite et sera alimenté par le chipset Apple A14 propriétaire. À cet égard, des rumeurs disent que ce processeur est évidemment beaucoup plus puissant que l’actuel A13 dont l’iPhone 11 est équipé, et avec un plus grand support pour l’intelligence artificielle et la réalité augmentée.

Ce qui distinguera les différents modèles, en plus des dimensions, sera le secteur photographique, qui pour la variante standard aura deux objectifs, tandis que les modèles Pro en profiteront trois Caméras scanner LiDAR dédiées aux fonctions de réalité augmentée.

Le prototypage pour les appareils iPhone 12 est à peu près finalisé! Les derniers détails concordent assez bien avec ce que Kuo a dit l’année dernière! 🤯 Attendez-vous à voir des rendus CAD des appareils dans les prochains mois ou deux à partir de vos fuites préférées! 👀 Voyons maintenant si Apple peut les retirer d’ici EOY! pic.twitter.com/nAfA7JHMx2 – Jon Prosser (@jon_prosser) 6 avril 2020

L’événement de présentation du nouvel iPhone 12 est attendu pour le mois de septembre et, selon certains experts, l’urgence sanitaire n’aurait pas dû entraîner de retards particuliers dans le lancement des nouveaux smartphones.