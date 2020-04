iPhone 12, le lancement se fera par étapes en raison du Coronavirus

Selon le célèbre analyste Ming-Chi Kuo, le lancement de l’iPhone 12 sera légèrement retardé, en raison des inconvénients causés par la crise sanitaire actuelle. Ming-Chi Kuo estime un délai d’un mois pour toute la famille des nouveaux smartphones Apple, qui devrait avoir quatre modèles différents.

Plus précisément, les modèles iPhone 5,4 et 6,1 pouces entreront en production en septembre, tandis que la production de IPhone 12 de 6,7 pouces, quel devrait être le fleuron de toute la série, traîneau en octobre. Cependant, ce n’est pas seulement la propagation du virus qui a causé le retard, ce qui a rendu le ravitaillement plus difficile, mais aussi la mise en place de l’antenne ondes millimétriques, qui en a subi un refonte en avril.

iPhone 12, que savons-nous des smartphones à venir?

Que savons-nous des prochains smartphones d’Apple? Pour le moment, rien de certain, mais les rumeurs le veulent toute la série d’iPhone 12 est compatible avec les réseaux de cinquième génération (5G), a une encoche beaucoup plus petite que l’iPhone 11 actuel et est alimenté par le chipset propriétaire Apple A14.

Changer sera, pour autant que l’on le sache à l’époque, le secteur photographique. L’iPhone 12 de 5,4 pouces et 6,1 pouces sera en fait équipé d’une double caméra externe. la Modèles Proà la place, c’est-à-dire que l’iPhone 6,1 pouces et l’iPhone 6,7 pouces, en profiteront triple caméra externe avec scanner LiDAR dédié aux fonctions de réalité augmentée.

Ceux qui viennent d’être fournis, cependant, ne sont que des rumeurs divulguées sur le Web, et aucune de ces informations n’a reçu de confirmation officielle. Nous vous recommandons donc de prendre ce qui précède avec la pince. Pour les caractéristiques officielles, il faudra attendre encore un peu.