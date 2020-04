iPhone 12 Pro Max, voici les premières fuites de rendu divulguées sur le net

Apple met sa nouvelle gamme d’iPhones sur le marché depuis quelques mois, arrivant ainsi à la onzième version, mais pas même le temps de les mettre sur le marché que déjà les premières rumeurs iPhone 12 faire leur chemin dans la communauté.

La chaîne YouTube EverythingApplePro et Max Weinbach ont en effet partagé quelles seraient les premières fuites des projets CAD décrivant exactement ce que sera le futur haut de gamme d’Apple, iPhone 12 Pro Max.

Ce qui ressort des projets

Le CAD divulgué sur le net semble légitime, car il reflète ce qui a également émergé précédemment, à savoir que le nouvel iPhone s’inspirera de l’iPad Pro.

En fait, si nous regardons de près, nous voyons que le cadre sera en acier inoxydable et fini de manière carrée, contrairement au cadre précédent de l’iPhone 11 qui était incurvé.

Du point de vue dimensionnel, nous aurons un appareil légèrement plus large et plus haut, qui accueillera un affichage de 6,7 pouces OLED entouré de cadres plus fins, nous passerons 2,52mm iPhone 11 a 1,51mm.

Pour surprendre sera également l’arrière, qui reflétera ce qui a émergé dans les premières rumeurs, en fait nous aurons l’introduction d’un quatrième capteur dans le secteur photographique avec le mouvement de la LED Flash au centre, le capteur en question sera du type LiDAR et intégré dans la bosse qui fera saillie de 1,26mm par rapport à une épaisseur de l’appareil 7,4mm.

Pour les non-initiés, le capteur LiDAR a la capacité de déterminer la distance des objets grâce à l’émission d’un faisceau lumineux à impulsions laser.

Il ne reste plus qu’à attendre l’arrivée des informations officielles et à voir si elles refléteront ce qui a été divulgué.