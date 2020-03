Iphone 12, retard possible du coronavirus

Il nous reste encore environ six mois pour que, si le calendrier prévu soit respecté, nous ayons un discours de Apple, dans laquelle Tim Cook montre-nous l’avenir iPhone 12. Un modèle qui, même s’il faudra encore des mois pour pouvoir mettre la main dessus, nous donne déjà beaucoup à dire, et qu’aujourd’hui nous savons que, selon certains analystes, il pourrait ne pas arriver à temps à ce rendez-vous d’automne auquel nous sommes déjà habitués . Parce que? Vous pouvez sûrement imaginer, à cause du coronavirus.

Dans un rapport publié par le South China Morning Post, les opinions sont recueillies auprès de plusieurs experts, à l’avis desquels la situation d’Apple en ce moment n’est sans doute pas la meilleure possible. À la suite de la fermeture des usines de production de Foxconn en Chine, ils pensent que la prochaine version du smartphone Cupertino pourrait être retardée d’un mois.

Ceci, bien sûr, à condition que les prévisions de Foxconn soient remplies et que toutes ses usines de production puissent reprendre leurs activités et le faire normalement à la fin de mars. Dans l’hypothèse hypothétique d’une prolongation de la durée de la quarantaine, ce qui n’est pas si improbable après avoir vu des actions comme celle du gouvernement italien, le retard dans l’arrivée de l’Iphone 12 pourrait être encore plus important que déjà prévu par ces experts.

La version 12 du smartphone d’Apple ne serait pas, selon ces analystes, la seule à être affectée par les retards hypothétiques. Et selon Elliot Lan, un expert ayant une grande connaissance de la chaîne d’approvisionnement de celles de la pomme, l’iPhone SE2 attendu serait également pénalisé par ces circonstances. Dans ce cas, et bien qu’il évite de donner un chiffre précis, il précise que le retard pourrait être de quelques mois. Autrement dit, encore plus que cela n’affecterait 12.

La clé, maintenant, est que les fabricants impliqués dans la production de l’iPhone 12 peuvent augmenter leur volume de sortie en avril et mai. Et il est clair que, alors que la normalité est rétablie, toutes ces entreprises vont marcher sur l’accélérateur. Le problème, pour Apple, est que toutes ces lignes de production fournissent de nombreuses autres technologies, qui voient également leurs programmes de lancement en danger. Ainsi, vous ne pourrez pas compter sur le dévouement exclusif de Foxconn et compagnie.

Par coïncidence, cela coïncide avec un certain degré de pénurie de iPhone 11 cela affecterait des villes comme New York, selon le New York Post. Cette situation affecte uniquement les détaillants, qui voient comment leur stock d’iPhone 11 et d’iPhone 11 Pro s’épuise sans, pour le moment, recevoir de nouvelles unités pour maintenir leurs opérations. De manière incompréhensible pour ces professionnels, ce n’est pas seulement que les délais de réception des nouveaux terminaux ont été allongés, c’est qu’aujourd’hui il n’y a pas de date prévue pour la prochaine livraison.

Dans ce cas, les analystes soulignent que ce pourrait être les grossistes qui conservent un grand volume d’appareils dans leurs magasins, afin d’avoir des terminaux plus tard, au cas où le coronavirus aurait des effets sur la production de l’iPhone 11 et Bien sûr, également ceux qui ont déjà commenté la date d’arrivée de l’iPhone 12.