iPhone 12: spécifications et prix possibles

Le moulin à rumeurs autour de l’iPhone 12 ne s’arrête pas, et c’est normal, après tout, nous avons affaire à l’une des sorties les plus importantes de l’année. En général, la plupart des fuites présumées que nous avons vues jusqu’à présent maintiennent une base commune, centrée autour d’un minimum de trois nouveaux terminaux et d’un changement de conception qui rapprochera ledit terminal des lignes de l’iPhone 5.

Il n’y a encore rien de définitif, mais d’autres sources assez fiables pointent dans une direction différente et affirment que Apple lancera quatre nouveaux iPhone 12, avec lequel il couvrira le niveau de base dans la plage haute, le niveau moyen dans ladite plage et les niveaux “supérieurs” de celle-ci. Dans l’image ci-jointe, nous pouvons voir une ventilation complète d’une partie des spécifications possibles de l’iPhone 12 et des prix de chaque modèle.

C’est assez facile à comprendre, mais au cas où quelqu’un serait perdu Je vous laisse un résumé:

5,4 pouces iPhone 12

Écran OLED.

Chambre double.

Connectivité 5G.

SoC Apple A14 à 5 nm.

649 dollars-709 euros.

IPhone 6,1 pouces 12

Écran OLED.

Chambre double.

Connectivité 5G.

SoC Apple A14 à 5 nm.

749 dollars-829 euros.

IPhone 6,1 pouces 6,1 pouces

Écran OLED.

Triple caméra + LiDAR.

Connectivité 5G.

SoC Apple A14 à 5 nm.

999 dollars – 1159 euros.

6,7 pouces iPhone 12

Écran OLED.

Triple caméra + LiDAR.

Connectivité 5G.

SoC Apple A14 à 5 nm.

1099 dollars – 1259 euros.

La plupart des géants du secteur des smartphones ont opté pour diversifier de plus en plus ses modèles haut de gamme, il ne serait donc pas étrange de voir Apple présenter quatre versions de l’iPhone 12.

Le reste des spécifications n’a pas encore transpiré, mais très probablement les deux versions de l’iPhone 12 sont livrées avec 4 Go de RAM et 64 Go de capacité de stockage dans leurs configurations de base, tandis que l’iPhone 12 Pro pourrait avoir plus de RAM et plus de capacité de stockage.

Augmenter la RAM et la capacité de stockage, ou juste l’un d’entre eux, serait un bon moyen différencier légèrement la série «Pro» et cela permettra à Apple de mieux rivaliser avec des géants comme Samsung et Huawei, qui ont déjà oublié les 64 Go haut de gamme.

Si tout se passe comme prévu, la présentation du nouvel iPhone 12 aura lieu en septembre de cette annéeBien que certaines rumeurs suggèrent qu’il pourrait être reporté à la mi-octobre ou à la fin octobre. Comme lors des précédentes occasions, le lancement, c’est-à-dire la disponibilité réelle de ces nouveaux smartphones n’aura lieu qu’au moins deux semaines après la présentation.