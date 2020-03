IPhone 5G: pourquoi Apple n’a-t-il pas adopté Internet de nouvelle génération dans ses derniers appareils?

La 5G est la plus grande histoire de technologie mobile de l’année. Les principaux réseaux aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe ont lancé des services 5G, et vous n’avez pas besoin d’être un gestionnaire de fonds spéculatifs pour vous les offrir. Mais Apple n’a pas rejoint la grande quantité d’autres fabricants proposant des téléphones 5G.

Aucun de ses combinés – y compris l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max – n’offre la 5G.

Huawei, Samsung, Oppo, LG, Sony, Nokia, OnePlus et plus ont tous fabriqué la 5G. Et bien que HTC flétri semble avoir mis son argent sur la blockchain plutôt que sur la 5G (c’est vrai, il a vraiment fait un “ téléphone blockchain ”), même il a fait un hub 5G, avec un combiné 5G actuellement en préparation.

La grande question: pourquoi Apple est-il derrière? Examinons certaines des raisons pour lesquelles Apple peut sans doute se permettre de ne pas sortir un iPhone 5G pour le moment, ainsi que certaines des causes sous-jacentes de ce retard.

Mais d’abord, nous aborderons l’autre question que beaucoup d’entre vous voudront probablement répondre – quand nous verrons un iPhone 5G.

Un certain nombre d’analystes ont prédit que certains – ou peut-être tous – des modèles d’iPhone 12 prendraient en charge la 5G.

Si c’est le cas, nous verrons probablement le premier iPhone 5G en septembre, alors qu’Apple sort de nouvelles entrées dans sa principale gamme phare en septembre de chaque année. Cela dit, le coronavirus peut avoir ralenti les choses, ce qui pourrait entraîner un retard d’un mois ou deux jusqu’en octobre ou novembre.

Mais ailleurs, nous avons entendu que la fabrication est plus ou moins en bonne voie, nous ne savons donc pas ce qui est vrai en ce moment.

Il convient de noter cependant que la présence de la 5G dans les modèles d’iPhone de 2020 n’est qu’une rumeur pour l’instant. c’est très, très probable, mais pas garanti, donc il y a une chance extérieure que nous attendrons jusqu’en 2021.

Ci-dessous, nous expliquons pourquoi Apple n’a pas encore lancé un téléphone 5G.

L’argument contre la 5G

Ce mot «sans doute» est important. Apple peut faire valoir de manière crédible que ce n’est pas le bon moment pour les iPhones de passer à la 5G, en utilisant les mêmes angles qu’il a exploités depuis les premières générations d’iPhone.

À savoir, Apple introduit des fonctionnalités lorsqu’il peut les rendre fluides et homogènes. Il aime garantir une certaine qualité d’expérience. Bien que vous ayez rarement l’impression d’être un cobaye testeur bêta avec les androïdes de nos jours, ce n’était pas toujours le cas.

Apple n’a pas mentionné la 5G lors de son dernier lancement d’iPhone. Mais si Tim Cook avait rassemblé une partie de cette vieille fanfaronnade de Steve Jobs et dit quelque chose comme “5G n’est pas encore assez bon pour nos iPhones”, nous ne serions pas entièrement en désaccord. Même si nous ne croyions pas une seconde, c’était le vrai raisonnement.

Chez TechRadar, nous avons testé un tas de services 5G différents dans plusieurs grandes régions métropolitaines, y compris Londres et New York, pour voir comment cela fonctionne. Et la réalité est très similaire entre les pays.

La 5G est là, mais ce n’est pas toujours génial (Crédit d’image: Shutterstock)

La 5G peut être géniale, mais elle apparaît dans des zones si fugaces à travers les villes que la rechercher peut commencer à ressembler à de la prospection d’or. Même lorsqu’un téléphone 5G dit qu’il a un signal 5G, il n’est pas garanti que vous obtiendrez des vitesses 5G.

Si vous avez dépensé 1 500 livres ou dollars sur un iPhone 5G et que vous n’avez trouvé que les vitesses dont toutes les publicités vous ont parlé lorsque vous étiez à cet arrêt de bus, seriez-vous heureux? Bien sûr que non.

Cela devient une excuse tacite commode pour le manque d’un iPhone 5G. Mais ce n’est probablement pas la principale raison pour laquelle nous n’en avons pas. Le fait que la 5G soit un peu un gâchis en cours est ce qui a empêché que cela ne soit un désastre en septembre 2019. Mais rien de plus.

Alors, quelle est la vraie raison?

L’agitation dans les coulisses

«Apple a toujours été en retard pour adopter une technologie de pointe dans ses offres si elle n’était pas développée en interne. Cependant, avec l’adoption de la 5G, il y avait d’autres raisons », explique Neil Shah de Counterpoint Research.

«La complexité associée à l’intégration de la 5G du point de vue du front-end RF est très élevée et la tentative infructueuse d’Apple de le faire avec les modems Intel et son accrochage avec Qualcomm jusqu’en avril a retardé Apple d’au moins 12 à 14 mois pour intégrer la capacité 5G par rapport aux concurrents. . “

Ne vous inquiétez pas si ces deux phrases vous font vous sentir un peu perdu ou confus. Neil est un analyste super intelligent ancré dans le fonctionnement des grandes sociétés de technologie téléphonique, il y a donc beaucoup à déballer.

La plupart des téléphones 5G d’aujourd’hui utilisent un modem 5G appelé Snapdragon X50 ou Snapdragon X55. Et la plupart ont également un chipset Qualcomm Snapdragon.

(Crédit d’image: Qualcomm)

Apple a essayé de passer aux modems Intel au lieu de ceux de Qualcomm dans la génération 2018 des iPhones. Il utilisait un modem Intel XMM 7560 dans l’iPhone XS et l’iPhone XS Max, à la suite d’un chahut Apple-Qualcomm qui remonte à des années.

Apple a poursuivi Qualcomm pour 1 milliard de dollars en 2017, affirmant que la société facturait des redevances injustes, qu’elle devait payer pour chaque iPhone produit. Qualcomm a intenté une contre-poursuite, affirmant qu’Apple avait divulgué des secrets commerciaux à Intel, qu’Apple essayait de transformer en une alternative productrice de modem réalisable (et probablement moins chère).

Comme le dit Shah, Apple n’a pas réussi à faire fonctionner les puces de modem 5G d’Intel dans le contexte d’un iPhone, ce qui vieillit très probablement certains ingénieurs dans le processus.

Apple était dans une lutte acharnée avec la lumière dominante de la 5G, essayant de faire ce qu’elle fait toujours: «posséder» la technologie dans ses téléphones. Mais toute la situation s’est apparemment entièrement dégonflée en avril 2019.

Objection! Déposez le boîtier

Les multiples poursuites Qualcomm-Apple ont toutes été abandonnées en avril 2019, après qu’Apple ait accepté de verser 4,5 milliards de dollars à Qualcomm. Cela peut donner l’impression que les deux sociétés se sont étreintes, maquillées et ont prévu de marcher main dans la main dans le coucher du soleil 5G. Mais cela ne semble pas être le cas.

Au moment où l’action en justice entre Apple et Qualcomm a été réglée, le fonctionnement du téléphone 5G d’Intel est devenu sombre. Il a annoncé son intention de quitter complètement l’activité de modem téléphonique 5G, pour se concentrer sur la 5G dans d’autres appareils tels que les PC et les gadgets Internet des objets.

(Crédit d’image: Shutterstock)

Mais il semble que ce soit la préparation du rachat par Apple des activités de modem téléphonique Intel 5G, qui a été annoncé en juillet 2019. Apple a payé 1 milliard de dollars et 2200 employés Intel ont échangé leurs cartes de travail Intel contre des cartes Apple.

Cela permet d’expliquer le versement d’Apple de 4,5 milliards de dollars à Qualcomm. Il a payé les droits d’utilisation des technologies Qualcomm dans ce qui sera vraisemblablement des modems 5G de marque Apple. Mais cela ne pourrait pas fonctionner à temps pour fabriquer un téléphone 5G en 2019.

«Apple a techniquement raté le bateau pour lancer en douceur au moins un modèle d’iPhone 5G au cours de l’exercice d’octobre 2019 à septembre 2020», explique Shah. “Pour la stratégie mondiale de SKU d’Apple, cela est d’autant plus difficile que le déploiement initial de la 5G nécessiterait plusieurs SKU pour différentes régions en fonction des caractéristiques du spectre.”

Différentes nuances de 5G

Quelles sont ces caractéristiques du spectre? La 5G est un ensemble de technologies et de normes différentes, pas une seule. Aux États-Unis, certains réseaux utilisent des réseaux différents de ceux du Royaume-Uni, par exemple.

Le gouvernement américain aime les réseaux utilisant la 5G à ondes millimétriques. C’est le type de 5G le plus rapide, mais sa gamme est plus courte que le style de 5G actuellement utilisé au Royaume-Uni, qui utilise des bandes de fréquences beaucoup plus proches de celles des services 4G d’aujourd’hui.

Un modem Apple 5G doit prendre en charge ces deux éléments. La 5G est diaboliquement compliquée. Le modem X50 de Qualcomm, utilisé dans la plupart des téléphones 5G d’aujourd’hui, prend en charge les deux styles, mais Apple est actuellement en train de rattraper son retard.

Nous ne savons actuellement pas avec certitude si les premiers téléphones 5G d’Apple utiliseront des modems Qualcomm ou Apple imbibés de technologie Intel, mais il y a encore du travail à faire de toute façon.

Nous aurons probablement un iPhone 5G en 2020 (Crédit d’image: TechRadar)

De combien de temps Apple dispose-t-il pour le faire? Apple doit annoncer un iPhone 5G au moment où la 5G n’est pas limitée aux téléphones Android ultra haut de gamme, au moment où la 5G nous semble “ normale ” aux acheteurs de téléphones.

“La 5G sera généralisée au second semestre de l’année prochaine, car nous verrons des appareils inférieurs à 500 $ arborant également des capacités 5G sur les marchés occidentaux”, a déclaré Shah, en 2019.

“Nous envisageons donc encore 8 à 10 mois environ. Avec l’ouverture de Qualcomm aux capacités des Snapdragon des séries 6 et 7, nous verrons également des contributions de marques telles que Nokia HMD, Realme, ZTE et d’autres.”

La course est lancée. Et à en juger par cette échelle de temps, nous verrons peut-être même Apple rompre avec la tradition et annoncer un iPhone 5G avant septembre 2020 – bien qu’en mars 2020, cela ne semble pas probable.