iPhone 6 vs iPhone 2020 SE: voici pourquoi vous devriez mettre à niveau

Apple a dévoilé aujourd’hui officiellement le nouvel iPhone SE 2020. Bien qu’il ressemble presque à l’iPhone 6 à l’iPhone 8, il est très différent sous le capot. Continuez à lire en comparant le nouvel iPhone SE à l’iPhone 6, l’un des iPhones les plus populaires de tous les temps.

iPhone 6 vs iPhone SE: conception

En surface, l’iPhone 6 et le nouvel iPhone SE sont presque identiques en termes de facteur de forme. La star de l’émission est un écran de 4,7 pouces flanqué de lunettes sur le dessus et le bouton, et un bouton d’accueil capable d’authentification Touch ID.

Les changements que vous remarquerez incluent une conception d’antenne plus élégante, ainsi qu’un nouveau dos brillant sur l’iPhone SE.

Cependant, un changement majeur avec l’iPhone SE est l’introduction d’une refonte résistante à l’eau. Alors que l’iPhone 6 ne dispose d’aucune capacité de résistance à l’eau, le nouvel iPhone SE est étanche jusqu’à 1 mètre pendant 30 minutes. Apple dit:

L’iPhone SE (2e génération) est résistant aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière et a été testé dans des conditions de laboratoire contrôlées avec un indice de protection IP67 selon la norme CEI 60529 (profondeur maximale de 1 mètre jusqu’à 30 minutes). La résistance aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière ne sont pas des conditions permanentes et la résistance peut diminuer en raison d’une usure normale.

Pour de nombreux utilisateurs d’iPhone 6, les similitudes entre l’iPhone 6 et l’iPhone SE seront probablement très rafraîchissantes. Vous n’avez pas à vous soucier de la nouvelle conception sans bouton Accueil des iPhones phares les plus récents, et de tout ce que nous connaissons et qui est aussi simple à utiliser que toujours.

Puissance

Le plus grand différenciateur entre l’iPhone 6 et le nouvel iPhone SE est la performance. L’iPhone 6 est alimenté par le processeur A8 d’Apple, tandis que le nouvel iPhone SE est équipé du processeur A13 Bionic beaucoup plus puissant d’Apple. Oui, c’est le même processeur qu’Apple utilise dans les iPhone 11 et iPhone 11 Pro phares.

Qu’est-ce que cela signifie pour une utilisation dans le monde réel? Apple dit que vous pouvez vous attendre à ce que l’A13 Bionic à l’intérieur du nouvel iPhone SE soit 4x plus rapide pour les tâches CPU, telles que le lancement d’applications, la navigation Web et d’autres tâches similaires. Pendant ce temps, Apple dit que les performances du GPU devraient être jusqu’à 10 fois plus rapides, ce qui est idéal pour les jeux, comme Apple Arcade.

Une dernière chose à considérer: si la batterie de votre iPhone 6 montre son âge, vous constaterez probablement une limitation des performances. Cela signifie que l’amélioration des performances de votre processeur dans le monde réel pourrait être encore plus notable.

Si vous manquez des images cruciales parce que l’application Appareil photo prend trop de temps à s’ouvrir, ou si vous passez trop de temps à attendre sur les pages Web pour le charger, l’iPhone SE résoudra ces problèmes et bien plus encore.

Et la durée de vie de la batterie? Eh bien, il y a deux choses principales à considérer ici. Tout d’abord, Apple dit que vous pouvez vous attendre à une autonomie de batterie jusqu’à 5 heures plus longue avec l’iPhone SE qu’avec l’iPhone 6. En soi, c’est un bond notable.

Mais considérez également ceci: à moins que vous n’ayez récemment remplacé la batterie de votre iPhone 6, il est probable que sa capacité est loin d’être maximale. Par conséquent, il est très possible que les améliorations de la durée de vie de la batterie dans le monde réel lors de la mise à niveau de l’iPhone 6 vers l’iPhone SE soient plus importantes que 5 heures.

Temps de conversation (sans fil): jusqu’à 14 heures

Utilisation d’Internet: jusqu’à 12 heures

Lecture vidéo (sans fil): jusqu’à 13 heures

Lecture audio (sans fil): jusqu’à 40 heures

De plus, l’iPhone SE est compatible avec la charge sans fil Qi ainsi que la charge rapide. Cependant, Apple inclut toujours une brique d’alimentation de 5 W avec le nouvel iPhone SE. Heureusement, vous pouvez facilement passer à une prise USB-C 18 W sur Amazon pour pas cher.

iPhone 6 vs iPhone SE: appareil photo

L’iPhone SE propose également de nombreuses améliorations au matériel de l’appareil photo. Voici un tableau de comparaison qui met en évidence ce qui est différent:

Il y a beaucoup à digérer ici, mais la version de base est la suivante: l’iPhone SE prendra des photos nettement meilleures que l’iPhone 6. Voici la liste complète des fonctionnalités de l’appareil photo que vous pouvez attendre avec le nouvel iPhone SE:

Caractéristiques de la caméra arrière:

Caméra large 12MP

Ouverture ƒ / 1,8

Zoom numérique jusqu’à 5x

Mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de la profondeur

Éclairage de portrait avec six effets (Naturel, Studio, Contour, Scène, Stage Mono, High-Key Mono)

Stabilisation optique de l’image

Lentille à six éléments

Flash LED True Tone avec synchronisation lente

Panorama (jusqu’à 63MP)

Couvercle de lentille en verre saphir

Autofocus avec Focus Pixels

Capture de couleurs étendue pour les photos et les photos en direct

Smart HDR nouvelle génération pour les photos

Correction avancée des yeux rouges

Stabilisation d’image automatique

Mode rafale

Géolocalisation de photos

Formats d’image capturés: HEIF et JPEG

Caractéristiques de la caméra avant:

Appareil photo 7MP

Ouverture ƒ / 2,2

Mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de la profondeur

Éclairage de portrait avec six effets (Naturel, Studio, Contour, Scène, Stage Mono, High-Key Mono)

Enregistrement vidéo HD 1080p à 30 ips

Retina Flash

Vidéo QuickTake

Capture de couleurs étendue pour les photos et les photos en direct

HDR automatique pour les photos

Stabilisation d’image automatique

Mode rafale

Stabilisation vidéo cinématographique (1080p et 720p)

Fonctionnalités vidéo:

Enregistrement vidéo 4K à 24 ips, 30 ips ou 60 ips

Enregistrement vidéo HD 1080p à 30 ips ou 60 ips

Enregistrement vidéo HD 720p à 30 ips

Plage dynamique étendue pour la vidéo jusqu’à 30 ips

Stabilisation optique de l’image pour la vidéo

Zoom numérique jusqu’à 3x

Flash LED True Tone

Vidéo QuickTake

Prise en charge vidéo au ralenti pour 1080p à 120 ips ou 240 ips

Vidéo en accéléré avec stabilisation

Stabilisation vidéo cinématographique (4K, 1080p et 720p)

Vidéo autofocus en continu

Prenez des photos fixes de 8 MP tout en enregistrant une vidéo 4K

Zoom de lecture

Formats vidéo enregistrés: HEVC et H.264

Enregistrement stéréo

Prise en charge iOS

Si vous n’êtes pas encore convaincu de passer de votre iPhone 6 au nouvel iPhone SE, il y a encore une chose importante à considérer. Comme vous l’avez probablement remarqué l’automne dernier, l’iPhone 6 et l’iPhone 6 Plus ne sont pas pris en charge par iOS 13. La mise à niveau vers l’iPhone SE signifie également que vous bénéficiez des dernières fonctionnalités iOS 13.

Quel type de fonctionnalités obtenez-vous avec iOS 13? Certains des plus grands changements incluent la prise en charge d’Apple Arcade, le mode sombre, une toute nouvelle application de rappels, des améliorations de la sécurité et bien plus encore.

Le nouvel iPhone SE sera également pris en charge par de nouvelles versions d’iOS dans un avenir prévisible. Cela signifie que la mise à niveau garantit désormais que vous obtiendrez les dernières fonctionnalités et améliorations iOS pendant de nombreuses années. Par exemple, iOS 14 devrait être publié cet automne (consultez toute notre couverture ici), et l’iPhone SE prendra en charge toutes ces nouvelles fonctionnalités.

iPhone 6 vs iPhone SE: Conclusion

Pour presque tous les utilisateurs d’iPhone 6, le nouvel iPhone SE devrait être une mise à niveau simple. Il est conçu exactement pour les personnes qui ne se soucient pas nécessairement du matériel le plus récent et le plus performant, mais qui veulent quelque chose de fiable qu’ils peuvent conserver pendant plusieurs années et quelque chose sans courbe d’apprentissage abrupte.

Si vous passez de l’iPhone 6 à l’iPhone SE, beaucoup de choses vous seront familières: la conception, le bouton Accueil et la navigation via iOS. Les seules «nouvelles» choses dont vous aurez à vous soucier sont de nouvelles fonctionnalités dans l’application Appareil photo et de nouvelles fonctionnalités dans iOS 13.

De plus, vous bénéficierez des avantages supplémentaires d’une plus longue durée de vie de la batterie, d’une conception plus durable et résistante à l’eau, d’un processeur à l’épreuve du temps et d’une qualité de caméra nettement améliorée.

Le nouvel iPhone SE est disponible à la commande sur le site Web d’Apple à partir du vendredi 17 avril à 5 ​​h 00 PDT / 8 h 00 HAE. Les premières commandes arriveront le vendredi 24 avril. Le prix commence à 399 $ pour 64 Go, mais pour la tranquillité d’esprit, nous vous recommandons de faire des folies sur le modèle 128 Go à 449 $.

Êtes-vous en train de passer au nouvel iPhone SE? Avez-vous quelqu’un dans votre famille qui fait le saut? Faites-le nous savoir dans les commentaires!

