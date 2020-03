iPhone 7/8 / Plus à partir de 120 $ de remise à neuf, iMac 1100 $, Bose, plus

Les meilleures offres de mercredi incluent l’iPhone 7/8 / Plus à partir de 120 $, ainsi que les derniers iMac à partir de 1099 $, et les écouteurs sans fil Bose 700 bénéficient d’une réduction rare. Rendez-vous ci-dessous pour tout cela et plus dans la dernière pause déjeuner 9to5Toys.

Les offres de remise à neuf de l’iPhone 7/8 / Plus sont idéales pour les enfants

Aujourd’hui seulement, Woot propose des appareils iPhone 7/8 / Plus remis à neuf 120 $. Notre premier choix est l’iPhone 7 Plus 32 Go en différentes couleurs et en état déverrouillé pour 180 $. À titre de comparaison, il s’est vendu à l’origine à 769 $, et Apple a facturé environ 400 $ lorsqu’il était en stock dans sa devanture rénovée. Achetez l’intégralité de la vente ici.

offres iMac à partir de 1100 $

Amazon prend actuellement jusqu’à 249 $ de rabais Le dernier iMac Retina 4K 21 pouces d’Apple avec des offres de 1 100 $. Certains prix ne sont pas reflétés avant le paiement final. Un exemple est le 3GHz / 8GB / 1TB pour 1 250 $. C’est en dessous du prix régulier de 1 499 $ et du meilleur que nous ayons vu depuis décembre. Apple comprend ici un écran Retina 4K de 21,5 pouces construit autour d’un processeur Intel i5 à 3,0 GHz, 8 Go de RAM et un disque dur Fusion de 1 To. Vous bénéficierez également de deux ports Thunderbolt 3, d’une connectivité USB-A et du Wi-Fi 802.11ac. C’est une excellente machine pour les créateurs de contenu en herbe, la navigation sur le Web et la retouche photo légère.

Remise rare sur Bose 700

Nordstrom propose les écouteurs supra-auriculaires sans fil Bose Noise Cancelling 700 pour 300 $. À titre de comparaison, cela représente une baisse par rapport au prix habituel de 399 $ et 50 $ de moins que le plus bas historique d’Amazon. C’est l’un des meilleurs prix que nous ayons suivis de tous les temps. En tant que successeurs des très populaires QC35 SII, ces écouteurs ont rarement été réduits. Les fonctionnalités notables incluent l’annulation du bruit, le contrôle intégré d’Alexa et de l’Assistant et la suite habituelle d’options de connectivité. Comptez jusqu’à 20 heures de lecture sur une seule charge.

Économisez 350 $ sur le MacBook Pro 13 pouces d’Apple

B&H Photo propose le MacBook Pro Apple 13 pouces 2,4 GHz / 8 Go / 256 Go pour 1 449 $ . Toujours sur Amazon. En baisse de 350 $ par rapport à son taux courant de 1799 $, cela correspond à son prix bas historique sur Amazon. Offrant quatre ports Thunderbolt 3, un écran Retina, Touch ID, la Touch Bar, et plus encore, ce MacBook est fantastique pour le travail. Le facteur de forme de 13,3 pouces vous permet de l’emporter facilement avec vous dans n’importe quelle pièce de votre maison. De plus, la durée de vie de la batterie de 10 heures signifie qu’il sera un excellent compagnon si vous décidez également de travailler depuis le porche. En savoir plus dans notre examen pratique.

Prenez 2 câbles Lightning à 90 degrés

Aukey Direct via Amazon propose un pack de 2 de ses câbles Lightning MFi de 6,6 pieds à 90 degrés pour 13 $. Généralement vendu pour 17 $, c’est bon pour une remise de 24% et correspond à notre mention précédente pour le plus bas historique d’Amazon. Différent de la conception traditionnelle du câble d’éclairage, le cordon de charge MFi d’Aukey possède un connecteur à 90 degrés. Cela rend l’utilisation de votre téléphone tout en chargeant plus pratique, et c’est aussi moins stressant pour le câble. Chacun est enveloppé dans un extérieur en nylon tressé, et en ramasser deux vous donne la possibilité de l’utiliser au lit ou sur le canapé. Et maintenant que nous passons tous plus de temps à l’intérieur, avoir des câbles Lightning supplémentaires à votre disposition sera sûrement utile.

