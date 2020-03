iPhone 9 et nouvel iPad Pro viennent d’apparaître dans le code d’iOS 14

La rumeur selon laquelle l’iPhone 9 serait le prochain téléphone abordable d’Apple, et maintenant le code repéré dans iOS 14 a mentionné un iPhone à venir qui pourrait être l’appareil prévu.

Une première version du code iOS 14 vue par . mentionne un appareil qui ressemble à l’iPhone 9, ainsi qu’un nouvel iPad Pro et une variété d’autres produits comme une nouvelle Apple TV.

Nous avons déjà entendu le nom de l’iPhone 9 divulgué, et bien qu’il ne soit pas clair si le code y fait directement référence car il indique que le prochain produit prendra en charge Touch ID ainsi qu’une fonctionnalité de transport express.

C’est une fonctionnalité qui est disponible sur une variété d’iPhones et d’autres produits Apple qui prennent en charge Apple Pay où vous n’avez pas besoin d’utiliser un mot de passe pour les utiliser dans les transports publics.

Peu de choses sont révélées sur le prochain appareil iPhone dans le code vu jusqu’à présent, mais le simple fait d’entendre ce genre de mention dans iOS renouvelle nos espoirs que nous verrons un nouvel appareil d’Apple dans un proche avenir.

Le code partage plus en termes de spécifications pour le prochain iPad Pro. Il dit qu’il viendra avec un appareil photo à triple objectif pour la toute première fois – quelque chose qui correspond aux fuites précédentes que nous avons vues.

On dit qu’il comprend un objectif grand-angle, un objectif ultra-large et un téléobjectif aux côtés d’un capteur 3D à temps de vol. Ceci est probablement conçu pour améliorer les fonctionnalités de réalité augmentée sur l’appareil ainsi que pour prendre de meilleures photos que les tablettes précédentes.

Nous ne savons rien d’autre comme la taille de l’écran ou d’autres spécifications de cette fuite.

La fuite comprend également des mentions d’une version mise à niveau d’Apple TV ainsi qu’une autre mention du produit Apple AirTag qui a fait l’objet de nombreuses rumeurs en tant que concurrent des trackers Tile.

On s’attend à ce que l’AirTag soit un appareil que vous pouvez attacher à vos articles pour vous assurer de ne pas les perdre, et lorsque vous le ferez, vous pourrez retrouver leur emplacement exact en utilisant un logiciel similaire à Find My iPhone.

Selon les rumeurs, Apple organiserait un événement vers la fin du mois de mars, mais il n’est actuellement pas clair si les inquiétudes concernant le coronavirus repousseront le lancement. Nous ne manquerons pas de vous informer dès que nous entendrons directement d’Apple un événement à venir.