iPhone 9, iPad Pro et plus

Le nouveau matériel Apple pour 2020 est apparu dans le code d’iOS 14, le système d’exploitation mobile qui est en cours de développement pour un lancement à l’automne prochain. Et ce sont quelques appareils: iPhone 9, iPad Pro, Apple TV, Watch 6 et AirTags.

Le développement de systèmes d’exploitation est un bon indicateur du lancement de nouveaux appareils, car il doit être pris en charge par le même fabricant et des développeurs tiers. L’étude du code des versions précédentes publiées (ou filtrées) permet d’anticiper les lancements de produits ou l’incorporation de nouvelles fonctions. Nous l’avons vu il y a quelques jours avec les nouvelles fonctions de détection de l’oxygène dans le sang et le support avancé des souris et des claviers.

. a eu l’occasion de revoir le code iOS 14 en localisant un bon nombre de produits, mais on ne sait rien de sa date de sortie. Apple allait organiser un événement plus tard ce mois-ci, mais à chaque fois semble plus improbable étant donné la situation créée par COVID-19. La célébration de la WWDC 2020 n’est même pas garantie. Nous passons en revue les nouvelles en tenant compte du fait qu’elles peuvent être annulées ou retardées en raison des commentaires.

Matériel Apple pour 2020 vu sur iOS 14

– iPhone 9. C’est l’un des fixes de tous les pools et nous avons déjà dédié une dizaine d’articles. Ce n’est pas pour moins, car ce serait le smartphone “pas cher”. Destiné à couvrir le milieu de gamme des smartphones, il serait le successeur de l’iPhone SE et avec lui la stratégie fixée l’an dernier pour récupérer le marché serait achevée lorsque Apple a enregistré la première baisse des ventes mobiles interannuelles en une décennie.

Apple éliminerait les énormes lunettes de l’iPhone SE, ce qui augmenterait la diagonale de l’écran à des environnements de 5 pouces, tout en conservant la taille restreinte de l’original pour faciliter le fonctionnement à une main. Une autre des nouveautés serait l’arrière de la vitre pour offrir un support pour le chargement sans fil, le chipset Apple A13 Bionic, des améliorations au système de caméra et un port USB Type-C pour le chargement et les données. Il prévoyait d’atteindre le marché le 31 mars. On verra.

– iPad Pro. Un autre fixe pour cette année. La série de tablettes Apple a célébré sa première décennie sur le marché en janvier dernier. Apple a dominé le segment depuis lors, mais n’a pas échappé à la baisse des ventes. Malgré tout, son inspiration pour la création d’ordinateurs hybrides (détachables, convertibles, 2 en 1 …) a été claire, offrant des fonctions de tablette électronique et aussi celles d’un ordinateur portable.

Cette approche “remplacer les ordinateurs portables” est ce que Apple recherche avec l’iPad Pro. Nous attendons des nouvelles avec la triple caméra présente dans la génération actuelle d’iPhone, un dos en verre mat qui vous permettrait d’installer une solution de chargement sans fil et un nouveau Smart Keyboard. Apple monterait le nouveau SoC A14 et prendrait également en charge de nouveaux réseaux mobiles avec le Snapdragon X55 de Qualcomm. Ce serait la première tablette Apple avec prise en charge 5G.

Apple TV. Il est juste de dire que la télécommande Siri de l’actuelle Apple TV n’est pas exactement le périphérique le plus aimé de la firme de Cupertino et a été critiquée pour son manque de boutons et d’autres fonctionnalités. Une nouvelle télécommande est sortie dans le code iOS 14 et sera l’une des nouveautés.

Une nouvelle application de formation virtuelle a également été vue qui mettra les utilisateurs en phase devant le téléviseur. Il est intégré à Apple Music pour autoriser les listes de lecture sélectionnées, tandis que la synchronisation avec Apple Watch enregistrerait les données de formation dans l’application «Santé» de chaque utilisateur. Le prix (élevé) du centre multimédia est un autre problème à résoudre si Apple veut rivaliser avec d’autres streamers moins chers, notamment en ajoutant des abonnés à son service vidéo.

Apple Watch Series 6. Un autre de ceux attendus dans le nouveau matériel Apple pour 2020. La société domine fermement les ventes de wearables et en veut plus. Sans changements dans la conception de base (que sans être le plus précieux, vous devez voir le bon résultat qui a donné Apple) et également dans le SoC interne, les nouveautés passeront par de nouvelles fonctions telles que la détection de l’oxygène dans le sang. Il y avait une rumeur dans iOS 13, mais il n’est pas tout à fait arrivé. Il est certain qu’Apple améliorera les fonctions sportives et de santé.

Airtags. L’une des nouvelles versions matérielles d’Apple les plus intrigantes pour 2020 est en fait l’une des plus petites. On pense que les AirTags sont l’entrée de la firme de Cupertino dans l’espace des robots, étiquettes indépendantes Ils peuvent être attachés à des sacs, des vélos et d’autres objets, puis les suivre à l’aide d’un iPhone.

Selon la filtration d’iOS 14, les AirTags auront des batteries remplaçables, ce que de nombreux acheteurs de ces produits insistent, bien qu’ils aient leurs inconvénients. Les étiquettes sont plus volumineuses que les trackers scellés avec des piles non remplaçables et peuvent également interférer avec l’étanchéité. La dernière gamme de trackers de l’un des plus connus, Tile par exemple, comprend des versions avec des batteries remplaçables et scellées, pour répondre aux deux demandes.