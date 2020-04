iPhone 9, lancement imminent? Pendant ce temps, la première housse de protection est prête

Inutile de le cacher, nous sommes tous un peu curieux de savoir quelle sera la prochaine proposition économique d’Apple, ce qui sera très probablement appelé iPhone 9 ou iPhone SE 2.

Pour être honnête, bien que certaines rumeurs pensent qu’Apple serait à un pas de la présentation de ce que, pour plus de commodité, dans cet article, nous appellerons iPhone 9, et selon lequel le géant de Cupertino ouvrira le rideau sur le nouveau Applephone à bas prix le jour même demain, dimanche 5 avril, il faut dire qu’autour de ce smartphone plane toujours le mystère et que, à ce jour, Apple n’a encore confirmé aucune des rumeurs divulguées sur le Net ces derniers mois.

iPhone 9, voici la première coque qui confirme la présence de l’écran de 4,7 pouces

Maintenant, une confirmation plus concrète vient d’une image partagée par MacRumors, qui a déclaré avoir reçu la photo que nous vous montrerons sous peu par un employé de Best Buy. La photo montre une couverture Équipement d’armure urbain conçu pour le nouveau ‌IPhone 4,7 pouces 2020. Bien que le nom du nouvel iPhone ne figure pas sur l’emballage, les informations rapportées ici semblent confirmer l’une des hypothèses les plus accréditées, à savoir L’iPhone 9 est équipé d’un écran LCD de 4,7 pouces (avec touche d’accueil intégrée et Touch ID).

Selon ce que rapporte l’employé qui a fourni cette image, Best Buy ne pourra pas commencer à vendre cette couverture avant le 5 avril. On pense donc qu’Apple pourrait présenter le nouvel iPhone 9 demain, puis le lancer à partir du 10 avril. Selon d’autres sources, cependant, l’iPhone 9 sera officialisé le 15 avril puis lancé le 22 avril.

Parmi les autres fonctionnalités présumées de l’iPhone 9, l’AC Bionic SoC et la possibilité d’utiliser Apple Pay, la fonction Express Transit et la numérisation des tags NFC. Le prix de l’iPhone 9 devrait être de 399 $.