iPhone 9, mise à jour MacBook 13 pouces, Apple Watch (ROUGE) – un événement Apple approche-t-il?

Il est encore trop tôt pour l’appeler, mais il pourrait bien y avoir suffisamment de rumeurs pour prédire un événement Apple du printemps 2020. De l’iPhone 9 (ou SE 2) aux montres Apple (RED), il n’est pas difficile d’imaginer ce qui pourrait contenir une présentation de 90 minutes autour de mars.

Les événements du printemps se produisent (parfois)

Deux événements Apple sont presque garantis chaque année: la conférence des développeurs d’Apple en juin et l’événement iPhone en septembre. Les événements du printemps ne se produisent que lorsqu’une histoire spécifique est à raconter.

L’année dernière, Apple a passé deux heures à prouver son dévouement aux services avec Apple News +, Apple Card, Apple TV + et Apple Arcade. Avant cela, nous avons vu Apple organiser un nouvel événement iPad à prix d’entrée autour de l’éducation et de la salle de classe.

Cependant, certaines années se passent sans keynote dédiée, tandis que d’autres années sont remplies de nouveau matériel. Vous vous souvenez de la keynote de l’iPhone SE et de l’iPad Pro 9,7 pouces?

Alors, à quoi ressemble cette année jusqu’à présent?

iPhone 9

Apple n’a pas peur de lancer de nouveaux produits impressionnants sans keynote. Découvrez les AirPod de deuxième génération, iPad mini 4 et iPad Air 3, AirPods Pro et MacBook Pro 16 pouces l’année dernière.

Un nouvel iPhone a cependant tendance à exiger du temps sur scène – même s’il s’agit de l’iPhone 5 avec les tripes d’un iPhone 6 à l’intérieur.

Apple a interrompu les ventes directes de l’iPhone SE sans véritable successeur, mais il y a beaucoup de rumeurs concernant une nouvelle version de l’iPhone SE 2 tant attendu.

Apple a mis à jour l’iPhone 5 avec des spécifications haut de gamme en 2016. Cette année, les signes indiquent qu’Apple mettra à jour l’iPhone 8 de la même manière. C’est là que le surnom de l’iPhone 9 entre en jeu, bien qu’Apple surprenne souvent avec les noms marketing.

Découvrez notre récent résumé de ce à quoi nous pouvons nous attendre dans une soi-disant sortie de l’iPhone 9 cette année.

Mises à jour MacBook 13 pouces

Apple a fait plaisir à de nombreux utilisateurs de Mac l’année dernière en remplaçant le MacBook Pro 15,4 pouces équipé d’un clavier papillon par un MacBook Pro 16 pouces mis à jour qui utilise un clavier magique plus fiable avec des interrupteurs à ciseaux sous les touches.

Cependant, les MacBook Pro et MacBook Air de 13,3 pouces reposent toujours sur le clavier Apple problématique, et les nouveaux ordinateurs portables Mac semblent prêts à fonctionner. Verrons-nous la mise à jour d’Air et Pro ensemble, ou devrons-nous attendre l’été ou même tomber pour de nouveaux ordinateurs portables?

Il y a quelques changements que j’aimerais voir personnellement:

Nouveaux processeurs dans le MacBook Pro 16 pouces (le nouveau design est sorti avec des puces du modèle 15,4 pouces)

Le MacBook Pro 13,3 pouces mis à jour vers un écran de 14 pouces avec des lunettes plus étroites et le clavier magique

Le MacBook Air 13,3 pouces passant au clavier magique

Distinguer la gamme Air et Pro sur la taille de l’écran, pas seulement la puissance et le poids, clarifierait davantage la gamme d’ordinateurs portables Apple en constante amélioration.

(Produit) RED Series 5

Nous avons appris la possibilité d’une Apple Watch (Produit) RED à la toute fin de l’année dernière. Bien que nous ne nous attendions pas à ce que ce soit une nouvelle version du matériel Apple Watch introduite en septembre dernier, ce serait la première fois que l’Apple Watch serait vendue dans une finition rouge.

Apple a déjà publié des versions (produit) RED des iPhones plusieurs mois après le début des couleurs standard. Nous avons également vu de nouvelles couleurs de montres Apple introduites en milieu de cycle avec les premières finitions en aluminium or et or rose.

Des services pour tout

Apple adore les services maintenant, donc aucun discours n’est complet sans une mise à jour sur la façon dont les choses se passent dans Services Land. L’Apple TV + semble être en bonne forme et la carte Apple mûrit lentement, mais certains domaines des services nécessitent plus d’attention.

Apple News + pourrait bénéficier d’une refonte de la façon de vendre des magazines et des journaux numériques

Des services comme Apple Music et TV + demandent une valeur groupée

Les podcasts Apple grandissent clairement et ce n’est qu’une question de temps avant de devenir un service approprié

iCloud… a besoin… de mieux… de stockage… de plans. La 5G gratuite est tragique, et 2 To en haut peuvent être limitants. 50 Go gratuits seraient énormes même si le prix de 200 Go ne changeait pas.

Et un dernier souhait matériel de ma part: les accessoires Mac Pro argent et noir (Magic Keyboard, Mouse, Trackpad) vendus séparément. Je veux vraiment les trois sans payer une prime aux clients Mac Pro. 😅

Une mise à jour de la gamme Apple TV serait également formidable à voir. Apple TV HD n’est pas le meilleur pour les jeux Apple Arcade, et le prix Apple TV 4K est difficile à justifier par rapport aux produits Fire TV et Roku.

Qu’espérez-vous voir d’un éventuel événement Apple du printemps 2020? Faites le nous savoir dans les commentaires!

Produit (RED) Apple Watch rendu par le talentueux Not Jony Ive

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Abonnez-vous à . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: