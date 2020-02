iPhone: comment envoyer des battements de cœur, des baisers, des cœurs brisés, etc.

Comme c’est la Saint-Valentin, vous cherchez peut-être différentes façons de montrer de l’amour à votre proche. Suivez la procédure d’utilisation de Digital Touch sur iPhone et Apple Watch pour envoyer un message plus personnel avec votre rythme cardiaque, un baiser, une boule de feu ou même un cœur brisé.

Il est facile d’oublier Digital Touch si vous ne l’utilisez pas régulièrement. Mais sur iPhone, iPad, iPod touch et Apple Watch, vous pouvez envoyer des messages un peu plus intimes que vos emoji moyens.

iPhone: comment envoyer des battements de cœur, des baisers, des cœurs brisés avec Digital Touch

Ouvrez l’application Messages

Dans la barre d’application juste en dessous du champ de texte, appuyez sur l’icône du cœur avec deux doigts

Pour envoyer un battement de coeur – appuyez et maintenez deux doigts dans le rectangle noir

Pour envoyer un coeur brisé – appuyez avec deux doigts et faites glisser vers le bas

Pour envoyer un baiser – appuyez sur l’écran avec deux doigts

Pour envoyer un boule de feu – appuyez et maintenez avec un doigt

Vous pouvez également dessiner un croquis ou enregistrer une courte vidéo et dessiner dessus en utilisant les boutons à gauche et à droite

Sur Apple Watch dans Messages, recherchez le même cœur avec l’icône de deux doigts et utilisez les gestes comme ci-dessus.

Voici à quoi ressemble le processus sur iPhone:

Lire plus de tutoriels .:

iPhone:

AirPods Pro:

Apple Watch:

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: