Vous voulez ajouter de la personnalité et même du suspense à vos iMessages? Lisez la suite pour savoir comment envoyer des notes manuscrites dans iMessage. Nous examinerons également l’utilisation d’encre invisible et d’autres effets qui peuvent créer une combinaison soignée avec des messages manuscrits.

iOS propose plusieurs façons de pimenter votre messagerie entre Animoji et Memoji, Digital Touch, iMessage Stickers, et bien plus encore. Une autre option moins utilisée est les iMessages manuscrits sur iPhone et iPad.

Vous pouvez également associer des notes manuscrites avec les différents effets de bulles comme l’encre invisible, douce et claquante pour un message plus expressif.

iPhone: comment envoyer des iMessages manuscrits

Remarque: vous pouvez suivre les mêmes étapes sur l’iPad.

Dirigez-vous vers l’application Messages

Trouvez quelqu’un à qui vous aimeriez parler

Appuyez sur le champ de texte (où il est écrit iMessage)

Faites pivoter votre iPhone en orientation paysage (fonctionne sur iPad en mode portrait ou paysage)

Appuyez sur le bouton manuscrit en bas à droite (entre l’icône de retour et l’icône du microphone)

Écrivez votre propre message ou choisissez l’une des options existantes

Vous pouvez appuyer sur la flèche au milieu à droite de votre écran pour plus d’espace d’écriture, appuyez sur Terminé Une fois terminé

Vous pouvez envoyer votre iMessage manuscrit ou maintenir enfoncé le bouton d’envoi pour obtenir des options telles que l’encre invisible pour ajouter du mystère ou d’autres pour mettre plus de personnalité dans votre message 😄

Voici à quoi ressemblent ces étapes:

Vous pouvez maintenant griffonner / écrire / dessiner votre message ou en choisir un dans la liste au bas de votre écran. N’oubliez pas la flèche à droite pour ajouter plus d’espace d’écriture.

Robinet Terminé lorsque vous êtes prêt à l’envoyer.

Maintenant, votre iMessage manuscrit apparaîtra dans le champ de texte. Vous pouvez taper du texte supplémentaire, l’envoyer sans ou appuyer longuement sur le bouton d’envoi pour obtenir l’option d’ajouter de l’encre invisible ou d’autres effets amusants.

