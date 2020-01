iPhone, nouveaux détails sur la taille du prochain iPhone

Des rumeurs grandissent La prochaine famille de smartphones d’Apple. Cette fois, le blog japonais a diffusé les informations dont nous parlerons sous peu Mac Otakara, et lui auraient été communiqués directement par des sources de la chaîne d’approvisionnement d’Apple en Chine.

L’information reprend ce qui a déjà été émis par Ming-Chi Kuo, un analyste connu pour avoir deviné bon nombre des innovations alors présentées par Apple, et pour lesquelles le géant de Cupertino présentera, au mois de septembre, quatre nouveaux iPhone. Les smartphones se démarqueront notamment par le dimensions, ainsi que pour certaines fonctionnalités ou modifications prises en charge dans le secteur du matériel. Les détails révélés par Mac Otakara, concernent précisément la dimensions des différents iPhones et le caméras. Nous résumons les principales informations dans les points suivants, tels qu’ils ont été traduits par MacRumors.

L’iPhone de 6,7 pouces aura une épaisseur d’environ 7,4 mm, qui serait presque 10% plus mince que l’iPhone 11 Pro Max (8,1 mm)

Les quatre nouveaux modèles d’iPhone en auront un Écran OLED et soutiendra la Identifiant du visage

La longueur du modèle de 5,4 pouces serait à mi-chemin entre l’iPhone SE et l’iPhone 8, tandis qu’au moins l’un des iPhones de 6,1 pouces aurait une longueur entre l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro

L’iPhone de 6,7 pouces sera légèrement plus grand que l’iPhone 11 Pro Max

Les iPhones de 5,4 pouces et 6,1 pouces auront un compartiment photographique arrière à double objectif identique à celui de l’iPhone 11

L’iPhone de 6,7 pouces aura une caméra arrière avec trois objectifs et des capteurs plus grands que l’iPhone 11 Pro Max

L’iPhone de 5,4 pouces, l’iPhone de 6,7 pouces et au moins un iPhone de 6,1 pouces auront plusieurs trous de microphone