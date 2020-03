iPhone peut faire quoi? Les nouveaux écrans de l’Apple Store vous invitent à apprendre

Une nouvelle expérience interactive dans les Apple Stores vous invite à en savoir plus sur les astuces et fonctionnalités qui rendent l’iPhone unique. L’écran souligne pourquoi les nouveaux clients devraient passer à l’iPhone et propose des astuces que les propriétaires d’iPhone expérimentés ne connaissent peut-être pas.

Chacun des vingt iPhones montés sur un fond noir met en évidence un avantage différent du matériel ou du logiciel iPhone. Les boucles vidéo animées synchronisées invitent les visiteurs du magasin à appuyer et à glisser pour en savoir plus. «Passez de la photo à la vidéo en un instant», lit un iPhone. «Définissez de meilleures habitudes de temps d’écran», propose un autre.

À la base de l’écran se trouve une plaque de code QR dirigeant les clients vers la page de fonctionnalités iPhone d’Apple, une version en ligne de la démo en personne avec le même “iPhone peut faire quoi?” slogan. La page a été lancée en mars dernier pour l’iPhone XS et XR et continue de fournir des conseils pertinents.

Apple Fifth Avenue

Vue dans son intégralité, l’installation offre une quantité impressionnante d’informations réparties sur les iPhones et une façon amusante d’encourager les clients à consulter de près les derniers appareils. La conception de l’écran se distingue également par son manque de câbles de charge visibles ou de fixations de montage. Les iPhones semblent flotter sur leur surface.

Le nouvel iPhone avec Avenue est actuellement commercialisé uniquement dans un petit nombre de magasins Apple, notamment Apple Fifth Avenue à New York et Apple Palo Alto à Palo Alto, en Californie. L’expérience remplace la baie des collections, où les iPhones, iPads et Apple Watches sont disposés sur une grille pour mettre en évidence les dernières options de couleur de boîtier et de bande. Il reste à voir si Apple déploiera ce nouvel affichage dans chaque magasin avec Avenues.

